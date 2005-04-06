Весенняя слабость возможна из-за неправильного питания и отсутствия воздуха

Если весной вы чувствуете себя как выжатый лимон, надо срочно заняться собой.

Весенняя слабость вовсе не безобидна

Советует доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, научный консультант Медико-психологического центра "Интернейро" Евгений Шапошников.

- Из-за чего весной часто наступает состояние слабости?

— Это может быть слабость после перенесенного гриппа или череды стрессов, истощающих нервную систему. Возможно, причина вашей слабости в неправильном питании. Ведь зимой мы обычно едим слишком много мяса, консервов и колбас и редко балуем себя витаминами. Не меньший вред наносит и сидячий образ жизни. Можно и работать в меру, и нормально высыпаться, но мало двигаться. И этого вполне достаточно, чтобы совершенно ослабеть к весне.

- Такая слабость — это временное состояние или все-таки болезнь?

— Это скорее состояние предболезни. Снижается тонус сосудов, нарушается гармоничная работа внутренних органов из-за того, что мозг дает им нечеткие команды. Причем это очень тонкие изменения.

- Но они, наверное, имеют свои симптомы?



— Да, и среди них:

лишний вес,

повышенная чувствительность к погоде,

неясный гастрит,

мигрени,

нарушение менструального цикла,

боли в спине и суставах.

Общее ослабление организма может даже привести к остеохондрозу. То есть весенняя слабость не столь и безобидна, как может показаться на первый взгляд? Слабость — это недуг, и он устраним, если правильно к нему относиться, принять вовремя меры и затормозить процесс потери здоровья.

- Можно ли сделать это самостоятельно?



— Женщина может справиться сама, если она владеет приемами аутогенной тренировки, самомассажа. Если она способна буквально через силу заставить себя заняться оздоровительной гимнастикой, утром принять контрастный душ, а вечером — лечебную ванну с хвоей, морской солью и отваром валерианы и пустырника. Но, как правило, такие попытки оканчиваются неудачей. Ведь нет главного — сил и желания.

- Значит, не остается ничего другого, кроме как идти к врачу?

— Именно. Причем к невропатологу или врачу-психотерапевту. Потому что самым быстрым и эффективным будет в этом случае комплексное лечение. Это:

Легкие антидепрессанты. Средства, улучшающие обмен веществ и питание головного мозга. Гомеопатические препараты для укрепления защитных сил организма. Травяные чаи, снижающие повышенную возбудимость нервной системы. Иглоукалывание. Легкий гипноз. Водолечение.

Вот набор средств, необходимых для быстрого выздоровления.

- Не вызывает ли привыкания такая терапия?



— Нет, антидепрессанты — это не наркотики, а довольно легкие вещества в супермаленьких дозах. К тому же сами по себе они усталость не лечат. Эти лекарства просто помогают выйти из апатии. А дальше уже все зависит от вас.

Чтобы не затолкать себя в состояние усталости

Далее рассказывает кандидат медицинских наук, психиатр высшей категории, член правления Русского психоаналитического общества, психотерапевт Московского городского психоэндокринологического центра Александр Викторович Литвинов.

— Так называемая весенняя слабость часто является признаком синдрома хронической усталости. До 1983 года врачи практически ничего не знали об этом синдроме. И даже сегодня точная причина его неизвестна. Соответственно, нет и панацеи от этого неприятного недуга. Можно лишь утверждать, что ни одно из лечебных средств не даст быстрого эффекта без использования различных психотерапевтических техник. Опыт народной медицины, в частности, восточной, может оказать при этом добрую услугу. На Востоке уверены, что причина хронической усталости — это прежде всего недостаток:

свежего воздуха,

жизненной энергии

и кровообращения.

- И как же восточная медицина рекомендует это исправить?

— Улучшить вентиляцию легких можно с помощью несложного упражнения, суть которого в периодическом использовании углубленного дыхания.

Надо глубоко вдохнуть, раздувая сначала живот, затем грудную клетку. На несколько секунд задержать дыхание и плавно, как можно медленнее выдохнуть, концентрируя внимание на своих ощущениях. Эффективность упражнения заметно увеличивается, если при этом закрыть глаза и представить себе наиболее проблемный участок тела.

Дыхание

Вообразите, что дыхание — это некая целебная субстанция, проникающая вместе со вдохом именно в это пространство. Но следует предостеречь от использования углубленного дыхания больных эпилепсией. У них усилия подобного рода могут спровоцировать приступы.

- А как подзарядиться жизненной энергией?



— Согласно той же восточной медицине, определенный заданный уровень этой энергии мы имеем от рождения. И зависит он, прежде всего, от здоровья наших предков. В дальнейшем мы можем сохранить, приумножить, а порой, увы, и растратить попусту энергетический потенциал. Поддержать оптимальный уровень жизненной энергии можно с помощью

оздоравливающих физических процедур в сочетании со здоровым питанием,

рациональным дыханием

и массажем биологически активных точек.

Например, прекрасно снимает накопившуюся усталость восточная оздоровительная гимнастика "тай-чи".

- Но каким образом связаны состояние слабости и нарушение кровообращения?



— Самым прямым. Нарушается питание клеток и тканей организма. Затрудняется выведение токсинов. А излишнее напряжение мышц усугубляет проблему — женщина чувствует еще большую усталость. Как уменьшить усталость?

Самомассаж

Снять обувь и носки и хорошенько промассировать лодыжки, верхнюю поверхность стоп, а затем ступни и пальцы ног. Это очень важно для поддержания энергетического равновесия организма, потому что через ступни проходит, по меньшей мере, половина жизненных меридианов. Особое внимание следует уделять точке меридиана почек. Она расположена на самой середине подошвы. Дополнительно можно помассировать подколенную область, которую часто называют "точкой от ста болезней".

Упражнение

Встать свободно, руки вдоль тела. Голова слегка приподнята. Плавно вдохнуть, поднимая руки по сторонам от тела, устремляя ладони к области над головой. Переплести пальцы и повернуть ладони вверх. Сделать еще один вдох, растягивая при этом мышцы кистей. Выдохнуть, плавно опуская сцепленные руки через грудь, возвращая их постепенно в исходное положение. Повторять 5 раз.

Лекарственные средства

Прекрасно зарекомендовали себя ноотропы — ноотропил, энцефабол и другие. Они содержат смесь необходимых аминокислот, явный дефицит которых присутствует при хронической усталости.

Витаминные комплексы

Популярны также препараты и пищевые добавки растительного происхождения. На основе женьшеня или экзотического растения гинкго билоба, а также содержащие холин, лецитин, витаминные комплексы.

Пищевые рекомендации

В рационе обязательно должны присутствовать незаменимые жирные кислоты. Их немало в нерафинированном оливковом и арахисовом масле. Полезно пчелиное маточное молочко с медом.

Рецепт укрепляющего растительного коктейля: взять по пучку травы пырея и зелени водяного кресса, 3 стебля сельдерея, 1/2 части травы укропа, 1/2 пучка петрушки, 4 моркови, 172 яблока с семечками. Пропустить через соковыжималку.

Самоубеждение

Попробуйте пересмотреть свое личное отношение к беспокоящей усталости. Не стоит беспрестанно повторять: "Я устала, все ужасно". Посмотрите вокруг и попытайтесь найти одного или двух спасшихся от абсурда самозаталкивания в эту усталость. И ответьте на вопрос: действительно ли я хочу обходиться без того, что привычно называю усталостью? Ведь отказавшись от последней, придется брать на себя большую ответственность. Возможно, именно от нее вы и прячетесь за ширму усталости. И в этом случае без помощи квалифицированного психотерапевта не обойтись.

Витамины группы В помогают при хронической усталости

Консультирует кандидат химических наук, старший научный сотрудник ГНИИ "Витамины" в Москве Светлана Вереникина.



- Какие из витаминов помогают вырваться из плена весенней слабости?

— В первую очередь, витамины группы В. Особенно В6, улучшающий работу мозга, и необходимый для кроветворения В12. Витамин С укрепляет пошатнувшийся иммунитет.

Бета-каротин,

витамины С и Е,

полифенолы,

цинк,

селен

нужны вашему организму в качестве антиокислителей.

Они нейтрализуют действие очень многих вредных веществ — токсинов и шлаков, табачного дыма и грязного воздуха. Для борьбы с усталостью вам нужен и магний. Этот ценный микроэлемент повышает нашу устойчивость к стрессам.

Александра Лукина

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.