Мужской "головняк": правда ли, что чем больше, тем лучше?

Известно, что многие мужчины бывают озабочены размерами своего полового члена. Точнее, их ужасно беспокоит следующий вопрос:

"Каков мой член по сравнению с теми, что есть у других?"

Размеры полового члена не имеют существенного физиологического значения

Интерес к размерам полового члена слагается из нескольких различных факторов.

Во-первых, это беспокойство о том, чтобы быть "нормальным", т. е. не хуже, чем все другие.

Во-вторых, настойчивое желание быть адекватным в сексуальном плане. Принято считать, что "чем больше, тем лучше".

Широко распространено убеждение, что большой половой член доставляет женщине больше удовольствия. На самом деле размеры полового члена не имеют существенного физиологического значения (хотя они могут оказывать положительное или отрицательное психологическое воздействие), поскольку влагалище приспосабливает свои размеры одинаково хорошо к члену с большим или малым диаметром.

Длина полового члена, определяющая глубину его проникновения во влагалище, также относительно несущественна, поскольку во внутренней части влагалища и в шейке матки нервных окончаний мало.

В-третьих, желание иметь большой половой член часто объясняется исключительно честолюбием.

Наконец, некоторым мужчинам кажется, что большой половой член делает их более привлекательными в сексуальном плане. Всё это относится в равной мере как к гетеро-, так и к гомосексуалам.

В средствах массовой информации (в особенности в книгах эротического содержания, журналах для мужчин и в кинофильмах) практикуется изображение мужских половых органов гораздо крупнее их естественных размеров. Такое искажение, во-первых, отражает победу мечты над реальностью, а во-вторых, демонстрирует возможности фотографии и кинематографии.

Мужчинам собственный половой член кажется всегда короче

Читатели-мужчины должны помнить также о том, что собственный половой член кажется им короче (из-за угла зрения), чем члены других мужчин, которые они видят в раздевалках или на экране.

Относительно недавно группа канадских исследователей изучала психологическое воздействие величины полового члена на сексуальное возбуждение. Они установили, что чтение эротических пассажей, обыгрывающих величину полового члена, никак не влияло на уровень возбуждения студентов ни мужского, ни женского пола.

Мужчина. Одиночество

Таким образом, был сделан вывод, что

значение размеров полового члена столь же мало на психологическом уровне, как, по-видимому, и на физиологическом".

Известны редкие случаи, когда мужской половой член имеет нормальное строение, но при этом миниатюрные размеры, не достигая в длину 2 см, так называемый микропенис. Иногда эта аномалия бывает вызвана недостатком тестостерона и поддается лечению. В других же случаях ни таблетки, ни мази, ни разного рода механические приспособления или гипноз не эффективны, хотя объявлениями, рекламирующими подобные способы "лечения", заполнены газеты и журналы.

У мужчин, сильно озабоченных размерами своего полового члена, возникновение сексуальных затруднений более вероятно, чем у тех, кого эта проблема не очень волнует.

Средний размер мужского члена: статистика в цифрах

А теперь рассмотрим более подробно данные опроса мужчин. Ниже приведена таблица, в которой указаны процентные соотношения среднего размера мужского члена

Длина (см) Процент мужчин Менее 10,2 1,9% 10,2 — 11,4 2,8% 11,4 — 12,8 6,4% 12,8 — 13,9 10,3% 13,9 — 15,3 13,8% 15,3 — 16,5 19,5% 16,5 — 17,6 16,2% 17,6 — 19,1 10,5% 19,1 — 20,3 7,0% 20,3 — 21,5 6,1% 21,5 — 22,8 3,4% 22,8 и более 2,1%

Эти цифры были получены в результате опроса 3000 мужчин, их возраст составлял 18-55 лет. По полученным данным можно сделать вывод, что у большинства мужчин средний размер члена в состоянии эрекции от 13,9 до 17,6 см.

Степень затруднений варьирует от полного отказа от сексуальных связей из-за боязни не оправдать ожиданий партнёра до постоянного страха относительно того, удастся ли достичь эрекции или удержать её.

По счастью, с проблемами такого рода обычно удается справиться после нескольких консультаций сексолога или с помощью терапевтических методов.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.