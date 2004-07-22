Коварный астигматизм

По мнению окулистов, астигматизм имеется практически у всех жители Земли, но у большинства из них (85%) он еле заметный, не влияющий на остроту зрения. Оставшимся пятнадцати процентам приходится мучиться, пытаться скорректировать этот дефект специальными очками (линзами) или соглашаться на операцию.

ВСЕ Про Астигматизм: Симптомы, Лечение, Тест

Слово "астигматизм" состоит из греческого "stigme", что значит точка, и отрицательной частицы "а". Таким образом, астигматизм — это глазная болезнь, при которой напрочь "отсутствует точка". При астигматизме после преломления в оптической системе глаза:

световые лучи не сходятся в одну точку

проецируются на сетчатку в виде нескольких точек, отрезков разной длины, кругов или овалов.

В результате вместо нормального изображения получается что-то деформированное и нечёткое. При астигматизме человек видит предметы:

нерезкими

или искаженными

вне зависимости от того, где они расположены. Если астигматизм не лечить, он может привести к косоглазию и резкому падению зрения.

Причины возникновения астигматизма

Основная причина астигматизма — неправильная форма линз оптической системы глаза. Чаще всего проблема кроется в:

неравномерной кривизне роговицы

реже — в хрусталике.

В норме роговица имеет сферическую форму, то есть её преломляющая сила в вертикальной и горизонтальной плоскостях одинакова.

При астигматизме преломляющие силы роговицы в этих плоскостях различны, например, по вертикали роговица преломляет сильнее, чем по горизонтали.

Астигматизм бывает:

дальнозорким

близоруким

и даже сочетанным: по одной оси дальнозорким, по другой — близоруким.

Страдают им и взрослые, и дети. В большинстве случаев астигматизм передаётся по наследству и называется врождённым. Приобретённый астигматизм обычно развивается из-за грубых рубцовых изменений в роговице после:

травм

и хирургических операций на глазах.

Как распознать астигматизм?

Небольшую степень астигматизма человек попросту не замечает. Привыкая видеть всё в слегка:

расплывшемся

или растянутом

виде, он даже не догадывается об имеющихся проблемах со зрением. Заподозрить неладное астигматик может только по:

частым головным болям

и быстрой утомляемости при повышенной нагрузке на глаза.

К сожалению, при высокой степени астигматизма очки переносятся плохо

Например, после 6-8 часового сидения за компьютером или при чтении книг с мелким шрифтом. Кроме того, у таких людей от переутомления часто двоится в глазах.

Если зрение ухудшилось настолько, что человек наконец-то решился обратиться к окулисту, то его рецепт на очки будет содержать загадочные буквы: sph (сфера), cyl (цилиндр) и ax (ось).

Сфера показывает величину сферической коррекции астигматизма, а цилиндр и ось — его размер и ориентацию. Такие очки пациенты часто называют "сложными", а врачи — цилиндрическими.

Лечение астигматизма

На сегодняшний день существует три способа коррекции астигматизма:

очки

контактные линзы

и операции.

Очки и контактные линзы при астигматизме подбираются строго индивидуально. Цилиндрические линзы при необходимости могут сочетаться с линзами для коррекции близорукости или дальнозоркости.

К сожалению, при высокой степени астигматизма очки переносятся плохо: у людей начинают болеть глаза и кружиться голова. Очень важно, чтобы после назначения очков пациенты постоянно наблюдались у окулиста для своевременной их замены на более сильные или более слабые.

Очки и контактные линзы не лечат астигматизм, они лишь корректируют зрение. Полностью избавить от астигматизма можно только с помощью хирургической операции. Они бывают нескольких видов:

Вид операции Основная методика Кератотомия нанесение несквозных насечек на роговицу для ослабления преломления по усиленной оси. Данная операция применяется при близоруком либо смешанном астигматизме. Термокератокоагуляция прижигание периферической зоны роговицы нагретой металлической иглой, при этом кривизна роговицы увеличивается, а, значит, увеличивается её преломляющая сила. Операция выполняется для коррекции дальнозоркого астигматизма. Лазерная коагуляция отличается от предыдущей методики тем, что вместо металлической иглы используется луч лазера. Эксимерный лазер Лечебный эффект достигается путем испарения эксимерным лазером с поверхности роговицы слоя заданной толщины.

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