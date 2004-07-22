Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Петр Дерябин

Коварный астигматизм

Здоровье » Зрение » Новейшие технологии

По мнению окулистов, астигматизм имеется практически у всех жители Земли, но у большинства из них (85%) он еле заметный, не влияющий на остроту зрения. Оставшимся пятнадцати процентам приходится мучиться, пытаться скорректировать этот дефект специальными очками (линзами) или соглашаться на операцию.

ВСЕ Про Астигматизм: Симптомы, Лечение, Тест

Слово "астигматизм" состоит из греческого "stigme", что значит точка, и отрицательной частицы "а". Таким образом, астигматизм — это глазная болезнь, при которой напрочь "отсутствует точка". При астигматизме после преломления в оптической системе глаза:

  • световые лучи не сходятся в одну точку
  • проецируются на сетчатку в виде нескольких точек, отрезков разной длины, кругов или овалов.

В результате вместо нормального изображения получается что-то деформированное и нечёткое. При астигматизме человек видит предметы:

  • нерезкими
  • или искаженными

вне зависимости от того, где они расположены. Если астигматизм не лечить, он может привести к косоглазию и резкому падению зрения.

Причины возникновения астигматизма

Основная причина астигматизма — неправильная форма линз оптической системы глаза. Чаще всего проблема кроется в:

  • неравномерной кривизне роговицы
  • реже — в хрусталике.

В норме роговица имеет сферическую форму, то есть её преломляющая сила в вертикальной и горизонтальной плоскостях одинакова.

При астигматизме преломляющие силы роговицы в этих плоскостях различны, например, по вертикали роговица преломляет сильнее, чем по горизонтали.

Астигматизм бывает:

  • дальнозорким
  • близоруким
  • и даже сочетанным: по одной оси дальнозорким, по другой — близоруким.

Страдают им и взрослые, и дети. В большинстве случаев астигматизм передаётся по наследству и называется врождённым. Приобретённый астигматизм обычно развивается из-за грубых рубцовых изменений в роговице после:

  • травм
  • и хирургических операций на глазах.

Как распознать астигматизм?

Небольшую степень астигматизма человек попросту не замечает. Привыкая видеть всё в слегка:

  • расплывшемся
  • или растянутом

виде, он даже не догадывается об имеющихся проблемах со зрением. Заподозрить неладное астигматик может только по:

  • частым головным болям
  • и быстрой утомляемости при повышенной нагрузке на глаза.
Коварный астигматизм. лечение астигматизма
К сожалению, при высокой степени астигматизма очки переносятся плохо

Например, после 6-8 часового сидения за компьютером или при чтении книг с мелким шрифтом. Кроме того, у таких людей от переутомления часто двоится в глазах.

Если зрение ухудшилось настолько, что человек наконец-то решился обратиться к окулисту, то его рецепт на очки будет содержать загадочные буквы: sph (сфера), cyl (цилиндр) и ax (ось).

Сфера показывает величину сферической коррекции астигматизма, а цилиндр и ось — его размер и ориентацию. Такие очки пациенты часто называют "сложными", а врачи — цилиндрическими.

Лечение астигматизма

На сегодняшний день существует три способа коррекции астигматизма:

  • очки
  • контактные линзы
  • и операции.

Очки и контактные линзы при астигматизме подбираются строго индивидуально. Цилиндрические линзы при необходимости могут сочетаться с линзами для коррекции близорукости или дальнозоркости.

К сожалению, при высокой степени астигматизма очки переносятся плохо: у людей начинают болеть глаза и кружиться голова. Очень важно, чтобы после назначения очков пациенты постоянно наблюдались у окулиста для своевременной их замены на более сильные или более слабые.

Очки и контактные линзы не лечат астигматизм, они лишь корректируют зрение. Полностью избавить от астигматизма можно только с помощью хирургической операции. Они бывают нескольких видов:

Вид операции Основная методика
Кератотомия нанесение несквозных насечек на роговицу для ослабления преломления по усиленной оси. Данная операция применяется при близоруком либо смешанном астигматизме.
Термокератокоагуляция прижигание периферической зоны роговицы нагретой металлической иглой, при этом кривизна роговицы увеличивается, а, значит, увеличивается её преломляющая сила. Операция выполняется для коррекции дальнозоркого астигматизма.
Лазерная коагуляция отличается от предыдущей методики тем, что вместо металлической иглы используется луч лазера.
Эксимерный лазер Лечебный эффект достигается путем испарения эксимерным лазером с поверхности роговицы слоя заданной толщины.

Читайте также:

О каких болезнях расскажут ваши глаза?

Как проявляется дегенерация желтого пятна

Темы глаза дефект зрение операция очки. линзы астигматизм кератотомия эксимерный лазер лазерная коагуляция термокератокоагуляция
Новости Все >
Врач-фармаколог: самодельный антисептик не сможет убить коронавирус
Эксперт: возможности Минобороны в борьбе с коронавирусом колоссальны
В Крыму задержали группу украинских шпионов
Больной коронавирусом убил жену за попытку выгнать его из дома
Рошаль выступил за ужесточение мер в больницах экстренной помощи
Еврокомиссия разработала дорожную карту по снятию карантина
Глава ОКР рассказал о ходе дела WADA против России
На главных магистралях Кубани установят карантинные посты
В 45 новых КТ-центрах будут осматривать пациентов с ОРВИ
Начальника тыла Камчатского УМВД будут судить за взятки
Последние материалы
Еврокомиссия разработала дорожную карту по снятию карантина
Рошаль выступил за ужесточение мер в больницах экстренной помощи
На главных магистралях Кубани установят карантинные посты
Главред журнала "За рулём": "Не понимаю, что происходит"
Украина информационно ударила по России РСЗО "Ольха". Результат?
В 45 новых КТ-центрах будут осматривать пациентов с ОРВИ
Начальника тыла Камчатского УМВД будут судить за взятки
В больницах зафиксировали случаи нападения на больных COVID-19
Коварный астигматизм
В Испании 25% отелей не откроются после карантина
Популярное
Новости медицины
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"

Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.

Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Общество
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Новости Белоруссии
Лукашенко жестко раскритиковал инфицированных коронавирусом
Российский шоу-бизнес
Татьяна Буланова в больнице и почти не разговаривает
Василий Амирджанов На фоне пандемии вылезают уши системных проблем Василий Амирджанов Любовь Степушова Стоит ли верить гневу Нурсултана? Любовь Степушова Игорь Буккер Каменный век может скоро вернуться из-за изменения климата Игорь Буккер
Комментарии
В Германии эпидемиолог предложил заразить коронавирусом всю молодежь
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
В итальянских СМИ продолжается антироссийская истерия
Александр Гудков рассказал о готовящейся свадьбе
В Краснодаре задержали группу сатанистов
Чем Китай ответит Западу на травлю из-за коронавируса
COVID мозга: в Иркутской области травят семью заболевшего ребенка
Китай обвиняет Россию в импортировании коронавируса
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Соловьёв отказался от баттла с Уткиным и посоветовал ему лечиться
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Мир наизнанку: либералы предложили раздать деньги жителям России
Уткин заявил, что хочет унизить Соловьёва
В США обвинили Путина и Россию в эпидемии коронавируса
Ефимова заявила, что не жалеет о переезде в США
Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ