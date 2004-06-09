Эпидемический паротит или свинка: симптомы и методы лечения

Что собой представляет свинка, по каким признакам можно ее определить и каким должен быть уход за больным? На эти и другие вопросы отвечает заведующая отделением № 13 Московской инфекционной клинической больницы № 2 Нинель Павловна АФАНАСЬЕВА.

Болезнь свинка – симптомы, лечение и профилактика

— Нинель Павловна, как известно, первую прививку от свинки малышу делают в 1,5 года, как вы считаете, следует ли делать ревакцинацию в подростковом возрасте?

— Вообще прививку делают один раз в жизни. И сейчас такая тенденция — совсем нет отводов, поэтому дети сейчас болеют очень редко. Вот почему инфекции, которые раньше назывались чисто детскими, такие как скарлатина, корь, ветрянка, свинка начали атаку на взрослых.

Объяснить это можно тем, что некоторые и вовсе в свое время "не попали в прививку", а если и попали, то через 10 — 15 лет после нее этого иммунитета уже нет, он исчез. Поэтому было бы лучше, если бы подросткам в 12 — 15 лет делали ревакцинацию.

Симптомы свинки

— Как маме можно точно определить, что у ее малыша свинка?

— Как всякая инфекция, свинка сопровождается:

лихорадкой

общей токсикацией

недомоганием

головной болью.

Обычно мамы совершенно случайно обнаруживают болезнь (когда, например, надевают малышу шапочку, или он ест) под мочкой уха увеличение околоушных желез. Эти увеличения болезненные, не очень твердые. При прощупывании, как говорят врачи, тестоватой консистенции. Это и позволяет нам поставить диагноз: свинка.

— После свинки бывают осложнения, например, воспаление внутреннего уха. Может ли после этого развиться глухота?

— Да, верно, но это не самое главное осложнение. Когда вирус циркулирует в крови, то одновременно поражается целый ряд органов. Например, поджелудочная железа. При этом будут боли в животе, может быть рвота. Целый ряд лабораторных анализов подтвердит, что у данного больного имеется еще и панкреатит. Такое состояние требует специального лечения.

При свинушном панкреатите нужна строгая диета, питье, даже в первое время голод, так как поражение поджелудочной железы в дальнейшем может привести к развитию диабета. Это первое осложнение при свинке. Второе осложнение — это менингит, то есть воспаление мозговых оболочек.

Вот три симптома, по которым мы можем сказать, что это менингит:

повышенная температура резкая головная боль рвота.

Но рвота не желудочно-кишечная, а связанная с повышением внутричерепного давления, то есть мозговая рвота. Менингит может появиться сразу, даже вместо поражения околоушных желез, а может — и одновременно со свинкой.

Лечение паротита

— Как нужно лечить больного свинкой?

— Домашнее лечение состоит из таких несложных процедур, как полоскание содой, марганцовкой, фурацилином, просто водой.

При свинке страшны осложнения

Тут важно очищение полости рта. Затем надо давать ребенку пить, делать компрессы, накладывать сухое тепло на околоушную железу. Давать витамины, а при очень высокой температуре — жаропонижающие.

При панкреатите необходима строжайшая диета. Первые два дня голодание, исключение острых, кислых продуктов. Даются ферменты.

Если это менингит, мы даем диуретики, то есть назначается курс мочегонных препаратов, которые снижают внутричерепное давление. Также назначаются:

препараты калия

препараты кальция

витамины

ферменты

делается люмбальная пункция.

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