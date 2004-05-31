Осторожно! Косметика с фруктовыми кислотами

О косметике на основе фруктовых кислот рассказала врач-дерматолог Елена Воронцова.

- Елена, как распознать фруктовые кислоты при покупке косметики?

— К фруктовым кислотам относятся:

яблочная,

лимонная,

гликолевая,

молочная,

винная.

Сразу хотелось бы заметить, что на препаратах, которые не предназначены для профессионального использования, чаще всего указана аббревиатура АНА — альфа-гидроксильные кислоты.

- Что же можно ждать от косметики с АНА, купленной в обычном магазине?

— Некоторые фруктовые кислоты давно применяют в медицинской практике для лечения экзем, угревой сыпи, перхоти. От косметики с фруктовыми кислотами, в принципе, можно ожидать гладкости кожи, уменьшения морщин, устранения пигментных пятен. Ведь кислоты, переработанные в косметические препараты, подобны пилингу .

Но, по мнению косметологов, даже непрофессиональные препараты требуют к себе повышенного внимания, хотя косметический эффект от их применения весьма спорен. Ведь для того чтобы существенным образом воздействовать на кожу, содержание этих кислот должно быть никак не меньше 70%. Для косметического средства это является неприемлемым, так как рано или поздно приведет к сильнейшим побочным эффектам. Препараты с 5-процентным содержанием фруктовых кислот считаются малоэффективными, с 10-процентным — уже опасными.

Пользоваться такой косметикой можно и дома

Почти вся косметика с АНА, которую можно купить в обычных косметических магазинах, на самом деле содержит не более 3% фруктовых кислот. Нередко в целях предотвращения аллергических реакций содержание этих кислот во многих препаратах не достигает даже этих процентов. Поэтому пользоваться такой косметикой можно и дома. Правда, слишком ощутимого эффекта вы не добьетесь.

Как правило, в магазинах города можно приобрести не только кремы, но и маски, и гели для душа, а также жидкое мыло на основе фруктовых кислот. Между прочим, некоторые женщины ошибочно полагают, что АНА-кислоты входят во многие известные марки шампуней. Это неверно. Скорее, речь идет о фруктовом воске, который разглаживает и защищает поверхность волоса. Кислоты же, наоборот, обладают отшелушивающим эффектом.

Гели для душа и жидкое мыло с АНА-кислотами

Если же говорить о гелях для душа или жидком мыле, то в этом случае АНА-кислоты оказывают только лишь положительное воздействие. Кожа очень деликатно отшелушивается, становится более гладкой и нежной. И даже если ваш тип кожи на теле близок к чувствительной, большого вреда этот гель вам не принесет по причине малой концентрации кислот. Жидкое мыло с фруктовыми кислотами превосходно подходит для мытья рук, так как обладает не только увлажняющим, но и смягчающим эффектом. К тому же в некоторых случаях фруктовые кислоты способны отбеливать даже пигментные пятна.

Жидкое мыло

Практически все препараты с фруктовыми кислотами обладают очень приятным натуральным запахом свежих фруктов. Ориентируйтесь на цену — обычно косметика так называемого "массового" потребления с низкой концентрацией активных добавок стоит не так уж дорого — в пределах 100 рублей. Если же продукт более дорогой, возможно, он уже профессиональный и требует большей осторожности.

Правила применения косметики с АНА-кислотами

В любом случае при малейшем подозрении на раздражение от геля или мыла придется отказаться. Если же вы приобрели маску или крем с АНА, необходимо придерживаться ряда некоторых правил. В отличие от кожи тела, кожа на лице более чувствительна, да к тому же крем и маска предполагают более продолжительное воздействие, нежели гель для душа.

- И что же это за правила?

— Прежде всего, навсегда откажитесь от соблазна приобретать профессиональную косметику любого назначения, но с содержанием АНА-кислот, на всевозможных специализированных выставках. Такие средства — "орудие" исключительно профессиональных косметологов. Концентрация кислот в таких препаратах настолько высока, что, не имея достаточного опыта, можно нажить серьезные проблемы с кожей. Если хотите провести себе такую процедуру, лучше потратиться на салон красоты.

После длительного пребывания под солнцем препараты с АНА-кислотами лучше не применять. К гелю для душа это не имеет прямого отношения в том случае, если он не является профессиональным продуктом.

Совершенно ни к чему кремы и маски с АНА-кислотами молодым девушкам в возрасте до 22-23 лет. Пока кожа способна обновляться сама, не стоит стимулировать ее дополнительно. Не ждите мгновенного эффекта. Косметика с фруктовыми кислотами действует постепенно.

Если на упаковке указаны названия кислот, не входящие в список, о котором мы говорили в самом начале нашей беседы, средство является подделкой. Чаще всего в непрофессиональной косметике используются виноградная и лимонная кислоты.

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