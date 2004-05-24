Целебные свойства сельдерея: рецепты полезных блюд

Ольга Абрамова — регент Свято-Ильинского храма, что в городе Шумячи Смоленской области. А ещё она — садовод и огородник, человек, знающий толк в богатых витаминами растениях и плодах. Сегодня мы решили поговорить с ней о сельдерее.

В чём польза сельдерея

- У нас в России зелень очень популярна. В редкое блюдо хозяйка не добавит петрушечки, не порежет укропчик. А сельдерей вроде как пасынок.

— Это несправедливо. В сельдерее много:

калия,

каротина,

эфирных масел.

Если даже просто добавлять его в салаты, польза для здоровья неоценимая.

И что интересно: сельдерей весь пригоден в пищу, корни очень ароматны, из них получается душистый бульон, прекрасная основа для овощных супов. Но хочу посоветовать: лучше опускать корни в кипящую воду и варить в закрытой посуде. Воды немного добавляйте, только чтобы покрыть корни.

А как вкусны и полезны стебли сельдерея! Их можно и тушить, и добавлять в салаты. А зелень тем более. Я, когда готовлю, прямо с грядки добавляю сельдерей в супы и салаты. Он хорош и в капустных салатах, и в картофельных, да и в самых традиционных летних — из огурцов и помидоров.

- А расскажите подробнее о лечебных свойствах сельдерея.

— Прежде всего он прекрасно снимает воспаления, раздражения. Достаточно, если образовалась на коже язвочка, сбегать к грядке, сорвать пару веточек сельдерея, помыть и приложить к больному месту.

А свежеотжатый сок сельдерея успешно используется даже при аллергической крапивнице. Есть рецепт мази, которой пользуются мои домашние и знакомые. Проще не бывает. Свежая зелень сельдерея пропускается через мясорубку и смешивается с топленым сливочным маслом — половина на половину.

Такая мазь лечит:

раны,

язвы,

гнойники,

ожоги,

раздражение.

Сельдерей для очищения крови

Сок сельдерея прекрасно очищает кровь, лечит самые "упрямые" заболевания кожи . Его хорошо сочетать с соком крапивы и одуванчика.

Схема такая: легкий завтрак. Через час после него выпиваем полстакана сока крапивы, еще через час — полстакана сока сельдерея. Повторять три раза через каждые три дня. Очень хорош сок сельдерея с морковным. По стакану в день. За такое лечение вас отблагодарят ваша печень и желчный пузырь, а бронхиальная астма с позором оставит завоеванные позиции.

Сельдерей от жары

Есть у сельдерея и еще одно достоинство. Многие из нас, особенно женщины, тяжело переносят жару. Так вот чайной ложечки свежеотжатого сока сельдерея достаточно, чтобы совсем не чувствовать жары.

Крестьянки так всегда и спасались от зноя: надавят сок сельдерея, немного разведут его водой — и в поле, целый день на солнцепеке и — ничего.

Сельдерей с кислым молоком

Очень советую вам и такое оздоровляющее блюдо. Сельдерей с кислым молоком. У нас в семье оно давно прижилось, и у соседей, и у знакомых.

Сельдерей очистить, натереть на мелкой терке и сразу же, пока не потемнел, смешать его с кислым молоком. Добавить немного:

толченых грецких орехов,

порезать пару веточек петрушки,

чуть-чуть толченого чеснока.

Вкусно, полезно, никакой химии!

- Получается, Ольга Анатольевна, как кашу маслом не испортишь, так и блюдо не испортишь сельдереем, он всегда хорош?

— Вот именно. Еще раз повторю: всё сгодится — и корни, и стебли, и листья узорчатые. Но есть и несколько самостоятельных блюд из сельдерея. Я хочу вам их порекомендовать, чтобы вы ели и нахваливали, чтобы распробовали замечательный овощ сельдерей.

Тушеный сельдерей с морковью Корни сельдерея и морковь нарезать кольцами, уложить в посуду, добавить воду, немного соли и тушить при закрытой крышке минут восемь, время от времени встряхивая. Посыпать укропом и подать к столу.

Жареный сельдерей

Очищенные и промытые корни сельдерея нарезать ломтиками толщиной приблизительно полсантиметра, полить лимонным соком и дать постоять минут семь. Затем:

посолить,

обвалять в муке,

поджарить до золотистого цвета.

Хорошо подать жареный сельдерей к столу с салатом из огурцов и помидоров.

Паштет из сельдерея с мясом

Отварить корни сельдерея, почистить и мелко нарезать. Вареное мясо пропустить через мясорубку, смешать с:

сельдереем,

обжаренным луком,

посолить.

Полученную смесь выложить на промасленную сковородку, посыпать сверху тертым сыром, полить сметаной, посыпать петрушкой и запекать минут тридцать в духовке.

Тушёный сельдерей с овощами

Корни и стебли сельдерея очистить, промыть и нарезать кусочками, морковь натереть соломкой, репчатый лук слегка поджарить. С помидоров снять кожицу, крупно нарезать, положить в кастрюлю:

сельдерей,

лук,

морковь,

помидоры,

добавить соль, перец, немного мясного бульона.

Тушить около часа.

Котлеты из сельдерея

Овсяные хлопья залить небольшим количеством молока и оставить до загустения на час. Мелко нашинковать:

корни сельдерея,

зелень сельдерея,

репчатый лук,

яйца,

добавить натертую цедру лимона, соль.

Все это смешать с хлопьями и толчеными пшеничными сухарями. Полученную массу разделать на котлеты и обжарить в растительном масле.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.