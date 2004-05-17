Идеальный нос: как хирурги приводят мечту в гармонию с реальными возможностями

Советует доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эстетической медицины РУДН, вице-президент Общества пластических реконструктивных и эстетических хирургов (ОПРЭХ), главный врач московской клиники "Хирургия красоты" Леонид Павлюк-Павлюченко .

Ринопластика — это очень "женская" операция. Большинство пациентов, которые хотят изменить форму, — представительницы именно слабого пола. На прием к хирургу дама обычно приходит со смутными представлениями о том, как именно она хочет изменить свой профиль.

Надо сказать, человеческий нос — структура загадочная. Эта небольшая часть лица и совсем маленькая часть тела играет огромную роль для нашего здоровья. Это своеобразный кондиционер всего организма, его незаменимая функциональная структура. В то же время нос — это центр симметрии лица, определяющий его красоту и гармоничность. Но, к сожалению, очень редко он развивается правильно.

- А как это — правильно?

— Правильный нос — достаточно симметричный и анатомически совершенный. Детские носики всегда ровные и симпатичные. Но часто к 14-16 годам профиль меняется. Искривленный нос чаще всего дышит плохо или недостаточно. Я точно знаю, что, например, горбатые, высокие носы чаще всего нездоровы. А человек обращает внимание на свой нос именно тогда, когда замечает, что он плохо "работает", плохо обоняет, вдыхаемый воздух недостаточно прогревается. Тогда при ближайшем рассмотрении и обнаруживается некий эстетический недостаток, неправильность. То есть внимание к этой части лица привлекает именно физиологический дефект. Оно и понятно: если человек плохо дышит, он часто болеет, не вылезает из насморков и простуд, то есть качество его жизни ухудшается.

- Неужели склонность к насморкам зависит от формы носа?

— Конечно. Ведь кривой нос — это не совсем здоровый нос. И если вовремя не принять меры по коррекции его формы, болезненный процесс будет продолжаться. Могут начать развиваться:

заболевания легких,

сердца,

сосудов,

различные аллергические состояния.

И все это из-за такой "мелочи", как неправильный нос.

- Бывает так, что вы отказываете в проведении операции? Например, если пациент сам не знает, чего хочет.

— Я никому не отказываю, но и никого не убеждаю. От осмотра до принятия решения — большая дистанция. Я всех обследую и осматриваю, но далеко не всех оперирую. Первый вопрос, который врач должен задать пациенту: о качестве его дыхания. Если человек говорит, что он дышит плохо, первая задача специалиста — восстановить нарушенную функцию. Если же пациент вполне доволен своим дыханием, хирург должен прежде всего сохранить баланс аэродинамической системы. И только исходя из этих данных можно определять, какой формы будет нос.

- Что же происходит дальше?

— Нужно хорошо представить себе, как устроен конкретный нос изнутри. Обычно для этого требуется провести осмотр, компьютерную томографию, эндоскопическое исследование. Только досконально изучив нос пациента, врач сможет провести успешную операцию.

После этого этапа мы начинаем рассматривать эстетическую сторону вопроса. У человека есть смутные представления о том, что такое красивый нос. А задача специалиста — сделать эти представления объективными, привести их в гармонию с реальными возможностями. Здесь от хирурга как никогда требуется умение выслушать и понять пациента. Люди очень дорожат своей индивидуальностью, и у каждого в голове есть свой собственный эстетический идеал. А хирург знает принципы построения красивого носа с точки зрения анатомии и идеальных пропорций для данного типа лица.

- Получается совместное творчество?

— Именно так. Пациент высказывает свои пожелания, а врач направляет их в русло правильных пропорций. И здесь очень помогает компьютерное моделирование. Оно позволяет заглянуть в будущее и приобщить пациента к процессу создания своего будущего носа. Цифровой камерой делаются снимки лица в нескольких проекциях. Затем на наглядной картинке врач объясняет пациенту, как можно изменить этот нос с учетом всех его анатомических особенностей. Пациент вносит свои предложения, обсуждает их с доктором, и затем модель реализуется в виде компьютерного изображения. Итак, пациент лучше представляет, какой результат он может получить "на выходе".

Таким образом, итог ринопластики — вовсе не виртуальная реальность, а осуществление конкретного проекта. Причем сначала мы продумываем "внутреннюю" конструкцию носа, а затем разрабатываем для нее эстетически правильную форму. А дальше — дело за хирургом. Он должен владеть опытом и идеальной техникой, которые и позволят ему четко выполнить разработанный проект.

- Как нужно готовиться к операции?

— Как правило, особой подготовки не требуется. Самое важное — полностью довериться своему врачу и верить в общий успех. К моменту операции у пациента не должно быть никаких инфекционных заболеваний носа — ринита, синуситов. За неделю до операции человек должен отказаться от сигарет. Затем он сдает предоперационные анализы крови — общий, на гепатиты, ВИЧ, определение времени свертываемости крови. Женщинам не стоит планировать хирургическое вмешательство на период менструации, так как в это время кровь свертывается хуже.

Дальше остается только подготовиться к наркозу. Обычно ринопластика проходит под общим наркозом и длится в среднем от одного до трех часов. Затем пациент проводит день в стационаре, и далее продолжает лечение амбулаторно.

- Могут ли возникнуть осложнения после операции?

— Они очень редки и поддаются лечению. Нос — это область, которая дает хирургу свободу манипуляций. Здесь не расположены жизненно важные органы, нет крупных сосудов, невозможна значительная кровопотеря. Поэтому у хирурга есть возможность тщательно изучить нос, разобраться в его устройстве и получить хорошие результаты с минимальным риском осложнений.

- После ринопластики образуются рубцы или шрамы?

— Во время операции все разрезы производятся внутри полости носа, поэтому никаких видимых следов или рубцов не остается. После вмешательства на нос накладывается очень небольшая гипсовая повязка. Пациент носит ее в течение недели, приезжая в клинику для перевязок и осмотров. Через семь, максимум десять дней повязку снимают. Возможно возникновение небольшого отека, который очень быстро спадает. Иногда после операции мы рекомендуем пройти короткий курс приема антибиотиков, чтобы предотвратить возможное развитие инфекционных осложнений.

- Бывает ли так, что через какое-то время новый нос начинает меняться?

— Если операция проведена грамотно, нос становится равновесной системой. Его функции находятся в гармонии с внешним видом, поэтому со временем он становится только красивее. Конечно, существует минимальная вероятность случайной ошибки во время операции, но такое бывает редко. Тем более что практически все осложнения поддаются успешной коррекции.

- Кто ваш типичный пациент?

— Чаще всего это молодые женщины. Они стремятся к совершенству, разумно подходят к своей внешности. Они заботятся о своем здоровье и обычно четко знают, зачем они делают эту операцию. В женщинах ведь природой заложено стремление к совершенству — как внешнему, так и внутреннему. Мужчина направляет свою энергию на окружающую среду, а женщина — на себя, свою красоту, свою семью.

Существуют мифы о том, что человек, делающий пластическую операцию, не совсем нормален. Это совершенно неверно. Желание сделать себя более красивым — это один из аспектов человеческого развития, духовного и физического. Ведь если у вас есть лишние килограммы, вы сядете на диету, и никто вас не осудит. Тоже и с формой носа — мы просто исправляем недостаток.

- Как можно понять, что врач, к которому вы обратились, профессионален?

— Мне трудно сказать, как ведет себя непрофессиональный врач. Профессионализм, как и непрофессионализм, многолик, и у хороших хирургов есть свои собственные методы и приемы. В профессионализм входит умение общаться с пациентом и понимать его, четкое математическое мышление и способность анализировать данные, хорошая подготовка и хирургический опыт.

Профессионально максимально полно обследовать пациента до операции, выполнить ее быстро, щадяще, эффективно провести послеоперационное лечение, улучшающее эффект от операции. А самое главное — это умение получить от пациента кредит доверия, а затем вернуть его с процентами в качестве отличного результата. Но основной критерий — это, конечно, результат операции. Ведь о пластических хирургах обычно узнают через знакомых или друзей, сделавших удачную операцию. Положительные отзывы — это лучшая рекомендация для врача и лучшая гарантия для пациента.

Ольга ДЕМИНА

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