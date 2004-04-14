Рассказывает косметолог-дерматолог московского Института комплексных проблем восстановления резервных возможностей человека Светлана Дядилина.
— Женские ноги нуждаются в заботе не меньше, чем лицо и руки. Особенно весной. Повседневная обувь всегда должна быть сухой, а ее внутренняя поверхность — из натуральных материалов — кожи, хлопка, шерсти. Высокие шпильки, узкие носы и тонкие подошвы приберегите для парадно-выходных случаев и до более теплых времен.
- А какие проблемы возникают чаще всего?
— Первая и самая неприятная — потливость. Ведь помимо запаха она приводит еще и ко всяким эрозиям, огрублению кожи, грибковым инфекциям. Повышенная потливость стоп наблюдается у женщин
Потливость — это еще и неправильная реакция сосудов на раздражитель. Женщина понервничала — а сосуды вместо того, чтобы сузиться, наоборот, расширились. Увеличилось кровоснабжение потовых желез — и вы вспотели. Поэтому мы рекомендуем принимать успокаивающие нервную систему травяные сборы. Например, отвар из листьев ежевики, душицы, крапивы и мелиссы. Хороша для таких случаев и микстура Бехтерева с бромом и кофеином. Помогает вибро- и воздушно-пузырьковый массаж. Бороться с повышенной потливостью ног нужно не с помощью дезодорантов, а вместе с косметологом и врачом. Выбор средств для этого велик, и лечение бывает достаточно успешным.
- Весной между пальцами ног часто появляются краснота и высыпания в виде мелких пузырьков. Что это?
— Это — эрозия, результат повышенной потливости. При первых ее признаках нужно немедленно сменить обувь на более широкую, изолировать пальцы друг от друга небольшим бинтом. Затем вы должны добиться скорейшего образования корочки на пораженных местах. И только потом достать из аптечки заживляющую и восстанавливающую кожу мазь. Но если при этом вы не будете бороться с причиной эрозии — с потливостью, то вскоре все повторится вновь.
- А если кожа, напротив, излишне сухая?
— Это тоже довольно распространенная проблема, особенно у женщин после 30 лет. Кожа на стопах часто краснеет, воспаляется. И все потому, что повреждается кожный барьер. Если не принять вовремя меры, то кожа начнет защищать себя сама. Роговой слой будет утолщаться. На пятках появятся натоптыши.
В этом случае в первую очередь откажитесь от мыла. Мойте ноги только мягким гелем или пенками, не содержащими щелочи. После тщательно споласкивайте ноги и вытирайте их досуха. Перед сном на разогретую кожу нанесите масло первого холодного отжима — оливковое, авокадо, зародышей пшеницы, семян огуречника, кукурузное. Сделайте легкий массаж и наденьте хлопчатобумажные носочки.
Решение — средства для приема внутрь:
Для наружного применения:
Разогревающие эфирные масла, теплые ванночки с морской солью, парафинотерапия. Обязательно — гимнастика и прием препаратов, улучшающих кровообращение (по назначению врача).
"Женское здоровье"
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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