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Автор Полина Чепляева

Как бороться с повышенной потливостью, трещинами на пятках и другими проблемами ног

Здоровье » Здоровье и профилактика

Рассказывает косметолог-дерматолог московского Института комплексных проблем восстановления резервных возможностей человека Светлана Дядилина.

Как бороться с повышенной потливостью, трещинами на пятках и другими проблемами ног

— Женские ноги нуждаются в заботе не меньше, чем лицо и руки. Особенно весной. Повседневная обувь всегда должна быть сухой, а ее внутренняя поверхность — из натуральных материалов — кожи, хлопка, шерсти. Высокие шпильки, узкие носы и тонкие подошвы приберегите для парадно-выходных случаев и до более теплых времен.

- А какие проблемы возникают чаще всего?

— Первая и самая неприятная — потливость. Ведь помимо запаха она приводит еще и ко всяким эрозиям, огрублению кожи, грибковым инфекциям. Повышенная потливость стоп наблюдается у женщин

  • с вегетососудистой дистонией,
  • гипофункцией яичников,
  • анемией
  • и плоскостопием.

Потливость — это еще и неправильная реакция сосудов на раздражитель. Женщина понервничала — а сосуды вместо того, чтобы сузиться, наоборот, расширились. Увеличилось кровоснабжение потовых желез — и вы вспотели. Поэтому мы рекомендуем принимать успокаивающие нервную систему травяные сборы. Например, отвар из листьев ежевики, душицы, крапивы и мелиссы. Хороша для таких случаев и микстура Бехтерева с бромом и кофеином. Помогает вибро- и воздушно-пузырьковый массаж. Бороться с повышенной потливостью ног нужно не с помощью дезодорантов, а вместе с косметологом и врачом. Выбор средств для этого велик, и лечение бывает достаточно успешным.

- Весной между пальцами ног часто появляются краснота и высыпания в виде мелких пузырьков. Что это?

— Это — эрозия, результат повышенной потливости. При первых ее признаках нужно немедленно сменить обувь на более широкую, изолировать пальцы друг от друга небольшим бинтом. Затем вы должны добиться скорейшего образования корочки на пораженных местах. И только потом достать из аптечки заживляющую и восстанавливающую кожу мазь. Но если при этом вы не будете бороться с причиной эрозии — с потливостью, то вскоре все повторится вновь.

- А если кожа, напротив, излишне сухая?

— Это тоже довольно распространенная проблема, особенно у женщин после 30 лет. Кожа на стопах часто краснеет, воспаляется. И все потому, что повреждается кожный барьер. Если не принять вовремя меры, то кожа начнет защищать себя сама. Роговой слой будет утолщаться. На пятках появятся натоптыши.

В этом случае в первую очередь откажитесь от мыла. Мойте ноги только мягким гелем или пенками, не содержащими щелочи. После тщательно споласкивайте ноги и вытирайте их досуха. Перед сном на разогретую кожу нанесите масло первого холодного отжима — оливковое, авокадо, зародышей пшеницы, семян огуречника, кукурузное. Сделайте легкий массаж и наденьте хлопчатобумажные носочки.

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Проблема: повышенная потливость стоп

Решение — средства для приема внутрь:

  • Настой шалфея — по полстакана 2 раза в день в течение месяца.
  • Настойка пиона или вереска — по 30-40 капель 3 раза в день в течение 30-40 дней.
  • Водочная настойка перегородок грецких орехов — по 30-40 капель 3 раза в день в течение месяца. Перегородки измельчить в кофемолке и залить водкой так, чтобы они были полностью закрыты. Настаивать 5-7 суток в темном месте при комнатной температуре.
  • Микстура Бехтерева — по 1 ст. ложке 3 раза в день за полчаса до еды.
  • Отвар из листьев ежевики, душицы, крапивы и мелиссы, смешанных в равных пропорциях, — по 0,5 стакана 2 раза в день до еды.

Для наружного применения:

  • Контрастные ванночки для тренировки сосудов. Начинать и заканчивать теплой водой — 40-50 градусов С. Температура холодной воды — 15-20 градусов С. Делать 3-4 опускания по одной секунде. Ноги промокнуть, нанести крем с камфорой или ментолом и надеть носки.
  • Ванночки со слабым раствором марганцовки или отваром коры дуба — не чаще 2-3 раз в неделю, чтобы не пересушить кожу.
  • Ванны с эфирными маслами розмарина, сосны или лаванды.
  • 2-3 раза в неделю можно протирать сухую кожу 1% раствором формалинового спирта, салициловым спиртом или формидроном.
  • Присыпки, в состав которых входят уротропин, борная кислота, тальк, окись цинка и квасцы жженые. Присыпку можно насыпать в носки, колготки не чаще трёх раз в неделю.

Проблема: эрозии

  • Для ускорения образования корочки два раза в день по 15 минут делайте примочки 2% раствором борной кислоты, 0,25% раствором нитрата серебра или ярко-красной марганцовкой. Раствор должен быть прохладным.
  • Пораженные участки кожи можно смазывать и любым анилиновым красителем — зеленкой, фукорцином.
  • В качестве заживляющих мазей используйте желе "Солкосерил", метилурациловую мазь, облепиховый крем.

Проблема: мозоли и бородавки

  • Снизить нагрузку на эту область — сменить обувь на более просторную, временно отказаться от высоких каблуков.
  • Для улучшения кровообращения два раза в неделю делать ванночки — с морской солью, воздушно-пузырьковые или парафиновые.
  • Растворять мозоли можно настойкой туи с салициловым спиртом либо кремом с молочной кислотой, салициловой или фруктовыми кислотами. Мозоль смазывают на ночь и заклеивают пластырем. Периодически рекомендуется также очищать это место мелкой педикюрной пилкой.
обливание ног
 

Проблема: трещины на пятках

  • Сначала трещину нужно обработать зеленкой или фукорцином, а края смягчить увлажняющим кремом.
  • После образования корочки можно применить отшелушивающие средства — обычную 3-5% салициловую мазь, кремы с фруктовыми кислотами или кератолан — средство, содержащее 10% молочную кислоту. Наносить их нужно только на разогретую кожу.
  • Для профилактики трещин ежедневно пользуйтесь кремами для ног. На ночь наносите увлажняющий, а утром — отшелушивающий. Летом — наоборот.

Проблема: натоптыши

  • Кремы, улучшающие микроциркуляцию, содержащие ментол, мяту, крем с церамидами. При очень сухой шелушащейся коже лучше использовать крем с фруктовыми кислотами.
  • Но при этом нужно употреблять в пищу достаточное количество растительных масел первого холодного отжима и исключить маргарины и рафинированные масла.

Проблема: холодные ноги

Разогревающие эфирные масла, теплые ванночки с морской солью, парафинотерапия. Обязательно — гимнастика и прием препаратов, улучшающих кровообращение (по назначению врача).

"Женское здоровье"

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Два СРЕДСТВА из АПТЕКИ и вы забудете про Натоптыши, Сухие мозоли, Трещины на пятках! Простой рецепт
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Балюра, Татьяна Ларина, Ирина Воротникова
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