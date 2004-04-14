В критические дни не принимайте ответственных решений и больше спите - врач-гинеколог

Как правильно организовать свою жизнь, чтобы справиться с неприятностями в разные периоды цикла и не допустить осложнений, советует заведующая женской консультацией при городской поликлинике № 89 г. Москвы Татьяна Мишутина.

- Татьяна Ивановна, одни женщины считают, что в критические дни лучше всего лежать целыми днями, другие же отправляются в спортзал, желая всегда оставаться активными и подтянутыми. Кто же прав?

"Гинекологи не случайно рекомендуют во время менструаций избегать интенсивной физической нагрузки. Некоторые специалисты считают, что это может быть причиной серьезных заболеваний женской половой сферы. Поэтому спортзал, занятия аэробикой и шейпингом, посещение бассейна в критические дни лучше отменить. Спортивную форму вы не потеряете за несколько дней, а навредить себе можете. По этой же причине врачи советуют отказаться от интимных отношений в критические дни.

Во время месячных, особенно когда кровотечения обильны, лучше дать себе передышку. Это вовсе не означает, что весь день нужно провести на диване, но вот

генеральные уборки,

поднятие тяжестей,

закупки продуктов на неделю,

активное освоение дачного участка

лучше отложить на потом.

Небольшую утреннюю гимнастику минут на десять-пятнадцать сделать можно, исключив упражнения, тренирующие брюшной пресс.

Днем постарайтесь прилечь на полчаса-час, если есть такая возможность. Вместо того чтобы провести вечер перед телевизором, лучше отправиться пораньше спать. Тем более что потребность во сне у женщины в эти дни действительно больше, чем обычно. В критические дни лучше не принимать ответственных решений, не участвовать в мероприятиях, требующих от вас значительного эмоционального напряжения. Разумнее разработать себе на эти дни охранительно-щадящий режим.

- Какие отклонения от обычных особенностей цикла должны насторожить?

— Если менструации слишком болезненные, не забудьте обратить на это внимание своего гинеколога. Чтобы помочь себе в критические дни, примите по одной таблетке но-шпы два-три раза в день. Можно воспользоваться баралгином, спазмалгоном.

Должны вызвать тревогу и очень обильные менструации. У каждой женщины своя норма. Но если вдруг вы стали использовать больше прокладок или понадобились более гигроскопичные, с пометкой "Супер" — это тоже может свидетельствовать о серьезных неполадках в организме. Обильные и болезненные менструации — это повод для внепланового обращения к гинекологу.

- Можно ли уменьшить выделения и нужно ли это делать?

— Самостоятельно не следует "назначать" себе кровоостанавливающие травы. Но если вы находитесь за городом или нет возможности немедленно обратиться к врачу, можно использовать настои пастушьей сумки, крапивы. А потом уже проконсультироваться по этому поводу с врачом.

- Если после окончания менструаций продолжаются какие-то незначительные выделения, это нормально?

— Коричневатые выделения после менструаций могут свидетельствовать о серьезных нарушениях в женском организме, разобраться в которых может только врач после дополнительных обследований.

- В критические дни происходит потеря большого количества крови, а вместе с ней и железа, кальция, других необходимых организму веществ. Можно ли как-то скомпенсировать эту потерю?

— Уровень гемоглобина во время месячных действительно падает, хотя потом постепенно восстанавливается. Некоторые ученые считают, что этот естественный механизм даже может быть причиной большего долголетия женщин по сравнению с мужчинами. Однако можно немного помочь своему организму, отрегулировав диету: после месячных ввести в рацион больше продуктов, содержащих железо и кальций, — это

антоновские яблоки,

орехи,

гречка,

гранаты,

блюда из парного мяса.

Можно принимать поливитамины с железом, "Витрум кальциум" — этот препарат некоторым женщинам просто необходим.

- Продолжим экскурсию по циклу. Период после месячных можно считать спокойным и беспроблемным?

— Относительно. И именно на это время, сразу после окончания месячных, нужно запланировать визит к гинекологу. Не позднее 11-го дня цикла врачу будет удобнее провести осмотр груди, ведь в этот период она находится в сравнительно "спокойном" состоянии.

Однако через две недели после начала менструации наступает овуляция. Для многих женщин это тоже непростой период. Они время от времени чувствуют боли в низу живота, легко устают. Желательно и этот период провести без особых нагрузок. Можно принимать в это время спазмолитики: но-шпу, спазмалгон. Помогут мочегонные травы — толокнянка, почечный чай, брусничный лист.

Если боли повторяются регулярно, нужно в момент овуляции проверить свое состояние у врача. Чтобы убедиться, что все в порядке, необходимо сделать ультразвук. Если обнаружится, что яичник увеличен, то это не патология. Но могут быть и другие нарушения, например, киста, которые заявляют о себе именно в этот период.

Обследование матки

Бывает и так, что в момент овуляции у женщины появляются небольшие мажущие выделения. Возможно, что это не патология. Однако нужно исключить и возможные нарушения эндометрия матки. Поэтому врач на несколько месяцев должен назначить гормональные препараты, препятствующие овуляции. Если на фоне приема препаратов выделений не будет, то беспокоиться не следует. Если же продолжаются — целесообразно провести диагностическое выскабливание или гистероскопию, обследование матки.

- Прошла овуляция, приближается время, когда многих беспокоит предменструальный синдром. Как можно облегчить это состояние?

— Примерно за неделю до менструаций женщина начинает чувствовать слабость, чрезмерно возбудима, ранима, раздражительна, у нее постоянно меняется настроение. Все эти признаки предменструального синдрома можно смягчить, если активно заниматься физкультурой, посещать спортзал и бассейн, делать холодные обливания. Словом, здесь зеленая улица активному образу жизни. Обязательно обеспечить себе хороший глубокий сон, лучше с открытой форточкой. Побольше гулять на свежем воздухе. Полезно принимать мочегонные средства. Это может быть и толокнянка, и фитолизин. В вашем рационе в это время должны быть легкоусвояемые блюда, мясо полезно заменить соей, другими растительными белками.

Важно также делать в это время скидку на свое неустойчивое эмоциональное состояние. Не принимать важных решений, не выяснять отношений с близкими. Целесообразно каждый день утром и вечером принимать настой валерианы или пустырника, успокоительный сбор на ночь.

Все это касается нормальных ощущений женщины перед менструацией. Если же появляются какие-то более серьезные симптомы: сильные боли, чрезмерное набухание груди, то не нужно пытаться справиться с неприятностями своими силами. Вопрос о том, какое лечение вам поможет, должен решать специалист. Это же касается и препаратов, которые помогают в этом состоянии — например, "Ременс" и другие.

В сущности, мы добрались до конца менструального цикла. Остается сказать только о его нормальной продолжительности. В среднем это считается 28 — 30 дней. Но для каждой женщины этот срок индивидуален. Она должна следить, чтобы продолжительность цикла не отклонялась сильно от ее "личной" нормы.

- Что и как может повлиять на продолжительность и регулярность цикла, чтобы это стало поводом для беспокойства?

— Если цикл "сбился" на три-четыре дня в ту или другую сторону из-за того, что вы сильно понервничали, оказались в другой климатической зоне или в непривычных для вас условиях, пережили какой-то стресс, сходили в баню или сауну или подняли что-то тяжелое — такие отклонения возможны. Хотя, конечно, по возможности таких ситуаций лучше избегать.

А вот если произошло укорочение или удлинение цикла на срок около недели, к тому же это повторяется от месяца к месяцу — это уже тревожный сигнал. Нужно профессионально разбираться, в чем причина таких сдвигов. Иногда они указывают на серьезные нарушения в женском организме.

На приеме

- Что лучше использовать — прокладки или тампоны?

— Хотя Центр акушерства, гинекологии и перинатологии рекомендует и то и другое, позволю себе высказать свое мнение. Тампоны, впитывая менструальную кровь, становятся чем-то вроде термостата внутри тела. В них скапливаются бактерии, которые могут быть причиной воспалительных заболеваний. Тампоны, по моему мнению, уместно использовать в конце месячных, когда выделения уже скудные, причем ненадолго. Например, когда женщина находится на отдыхе и хочется еще разок искупаться в море или бассейне.

Что же касается прокладок, то не советую на них экономить. Они должны быть удобны и подходить именно вам. Некоторые женщины стараются купить прокладки "повместительнее", чтобы менять их реже. Это совершенно неправильно. Прокладки должны меняться по мере их использования. Удобно даже иметь прокладки разных видов, чтобы использовать в зависимости от количества выделений. Большую гигроскопичную прокладку можно оставить на ночь в первые дни, когда месячные особенно обильные.

— Важно ли, какое белье использует женщина в критические дни?

— Конечно. Лучше отказаться от синтетики хотя бы на время и отдавать предпочтение не только белью, но, что очень важно, и одежде из натуральных волокон.

Алина КОСТИНА

"Женское здоровье"

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