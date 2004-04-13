Гарднереллёз как фактор осложнений во время беременности и родов

"Получив результаты анализов, гинеколог сказал, что у меня гарднереллез. Подскажите, что это такое, отчего возникает и каким образом лечится".

Лада Липцева, г. Энгельс Саратовской обл.

На вопрос читательницы ответил врач-дерматовенеролог, сотрудник московского медицинского центра "Юнимед-ДНК" Денис Левин.

Дисбактериоз влагалища, или бактериальный вагиноз

Это заболевание возникает тогда, когда нарушается микрофлора женских половых путей. Поэтому его также называют дисбактериозом влагалища и бактериальным вагинозом. При неблагоприятных условиях гарднереллы начинают резко размножаться и вытеснять нормальную микрофлору влагалища. Это может произойти, если вы проводите спринцевания, особенно антисептиками, содержащими хлор, — такими, как "Гибитан" и "Мирамистин". Ведь при этом вымываются необходимые полезные бактерии. Сейчас многие врачи сходятся во мнении, что спринцевание не имеет ни гигиенического, ни профилактического, ни лечебного эффекта.

К развитию дисбактериоза влагалища также может привести использование местных противозачаточных средств с 9-ноноксинолом. К ним, например, относятся свечи "Патентекс овал". Они тоже способны подавлять нормальную микрофлору влагалища. Вы можете спровоцировать болезнь, применяя вагинальные таблетки и свечи широкого спектра действия — "Тержинан", "Полижинакс" и "Бетадин". В состав этих препаратов входят сильные антибактериальные средства, которые вместе с вредными бактериями убивают и полезные.

Тот же эффект нередко появляется после курса антибиотиков, которые принимаются внутрь для лечения инфекционных болезней — от ангины до пиелонефрита. Для лечения гарднереллеза используются местные средства и лекарства для внутреннего приема. Местное лечение вызывает гораздо меньше нежелательных реакций. Однако при запущенной болезни и ее частых рецидивах имеет смысл лечиться комплексно.

Местные средства для лечения

Это вагинальные свечи и таблетки с метронидазолом или клиндамицином. Крем "Далацин" вводят во влагалище на ночь в течение недели. Из препаратов метронидазола можно назвать гели "Метрогил", "Флагил" и "Клион-Д 100". Их вводят 2 раза в сутки в течение 5 дней. До окончания лечения старайтесь избегать интимной близости. А вот лечение полового партнера необязательно, так как оно не снижает частоту рецидивов у женщин.

Лекарства для приема внутрь содержат все те же действующие вещества. Препараты с метронидазолом — "Клион", "Метронидазол", "Медазол", "Метрогил", "Флагил", "Эфлоран" — принимают по 500 мг 2 раза в сутки в течение недели. Во время лечения нельзя употреблять алкоголь, так как метронидазол с ним абсолютно несовместим. С особой осторожностью это лекарство нужно применять при больной печени.

Возбудитель гарднереллеза

Клиндамицин для приема внутрь — "Далацин", "Климицин", "Клиндамицин" — нужно принимать по 300 мг дважды в день. Курс лечения тоже составляет 7 дней. Однако при тяжелых заболеваниях почек, печени, желудка от приема этих лекарств нужно отказаться.

Гарднереллёз надо лечить до зачатия ребёнка

Раньше врачи полагали, что гарднереллез не приносит вреда. Но сейчас его считают фактором риска преждевременных родов, осложнений во время беременности и родов. Поэтому недуг лучше вылечить до того, как вы планируете зачать ребенка.

Правда, иногда гарднереллез впервые обнаруживают у женщин уже при беременности. В этом случае важно выбрать правильную тактику лечения, чтобы избежать осложнений и не навредить малышу.

Клиндамицин как местно, так и внутрь дамам "в положении" противопоказан. В I триместре беременности под запрет попадает и метронидазол. При обострении гарднереллеза в I триместре беременности могут назначить ампициллин. Во II и в III триместрах по рекомендации врача допустимо применение метронидазола.

Прием антибиотиков и местное использование антисептиков могут вызвать обострение гарднереллеза. Гели и кремы нужно применять на ночь в течение 5-7 дней.

Наталья ДАЛЬНЕВА

"Женское здоровье"

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