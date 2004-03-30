Как правильно ухаживать за молочными зубами?

На вопросы наших читательниц о первых зубках малышей сегодня отвечает кандидат медицинских наук, доцент кафедры детской терапевтической стоматологии Московского медицинского стоматологического института им. Н. А. Семашко Тамара Аркадьевна СМИРНОВА .

Как сохранить зубы ребенка здоровыми

Когда начинать чистить зубы ребенку?

"Надо ли показывать ребенка стоматологу до того, как у него начали прорезаться зубы?" Н. Симонова, Тамбов

Да, будет лучше, если стоматолог осмотрит рот ребенка до появления первых зубов. Необходимо проверить, правильно ли прикреплена уздечка языка.

Если она короткая, могут возникать трудности с кормлением ребенка. У малыша может оказаться скрытая расщелина мягкого неба, и впоследствии у него могут быть проблемы с речью.

Стоит проконсультироваться со специалистом и по поводу сроков прорезывания зубов. Они тесно связаны с общим состоянием здоровья малыша. По ним можно судить и о других нарушениях в его развитии.

Сначала должны появиться зубы на нижней челюсти, а лишь потом на верхней. Важно, как они прорезываются: парами и симметрично, как положено, или поодиночке и вразнобой. Промежуток в 1-2 месяца между появлением парных зубов считается нормальным.

Более поздние сроки, как правило, свидетельствуют о каком-то общем неблагополучии. Непременно надо обратиться к врачу, если первые зубки малыша не белые, а темные или неправильной формы, например остренькие, как клыки.

Надо ли лечить молочные зубы?

"Едва появившись, у ребенка сразу же начали портиться зубы. Отчего это может быть?" Светлана Копаева, Тверская обл.

Это случается у детишек, рожденных недоношенными или у чьих мам во время беременности были:

угроза выкидыша

сильные токсикозы

повышенная судорожная активность мышц.

При неглубоком поражении зуба детям проводят лечение с помощью препаратов, питающих его минеральными веществами

В организме ребенка нарушен минеральный обмен, его зубы формируются не вполне полноценными и сразу начинают портиться. За зубками таких малышей надо следить особенно внимательно. Врач сможет вылечить их еще до появления кариеса, на самой ранней стадии, при изменении цвета.

При неглубоком поражении зуба детям проводят лечение с помощью препаратов, питающих его минеральными веществами. В качестве лечебного средства также используют пасты, содержащие фтор, или аппликации с глюконатом кальция, который способен проникать в структуру эмали и укреплять ее.

Иногда больные участки зуба обрабатывают азотнокислым серебром. Правда, от него зубы темнеют почти до черного цвета там, где есть углубление или пятно. Детям старше четырех лет слегка испорченные зубы покрывают фторлаком. На жевательных зубах углубления — так называемые фиссуры — запечатывают при появлении темного налета.

"Надо ли лечить молочные зубы, ведь они все равно выпадут?" Т. Терещенко, Симферополь

Надо и обязательно. При осложненном кариесе нередко воспаляется пульпа, через которую осуществляется:

питание зуба изнутри

и его защита.

Можно восполнить недостаток фтора у детей с помощью натуральных продуктов — например, петрушки или шпината

Если она гибнет во время формирования корня, то нарушается зона роста зуба, его корень не успевает сформироваться и оказывается короче других. Тогда зуб будет слабым и не сможет выдержать нагрузки.

Рядом с корнями молочных зубов располагаются зачатки постоянных, которые могут заразиться от больного зуба. Это вызовет нарушение их структуры, формы, толщины эмали и может привести к гибели зачатка, и тогда постоянный зуб на этом месте вообще не вырастет.

Недостаток фтора у детей

"Говорят, что в питьевой воде не хватает фтора. Как можно восполнить его дефицит у ребенка?" Анастасия Николаевна, Московская обл

В литре воды должно быть 1,2 мг фтора, но в московской водопроводной воде его содержится всего 0,6-0,8 мг, что, конечно, недостаточно. Существует экспериментальное производство фторированного молока, но это довольно дорого и для грудного вскармливания такое молоко не годится.

Можно восполнить недостаток фтора у детей с помощью натуральных продуктов — например, петрушки или шпината. Грудному ребенку надо ежедневно добавлять в любой прикорм одну чайную ложку протертой зелени или использовать ее в сухом виде.

Детям постарше надо есть свежую зелень круглый год. Помогает укреплению зубов паста с фтором, ею лучше чистить зубы детям после 4 лет.

"Влияет ли на состояние детских зубов жевательная резинка?" Алла Туруева, Ростовская обл.

Если ребенок жует ее в течение 10-15 минут после еды, то это даже полезно. Правда, зубы, как обещает реклама, она не очищает, зато создает в полости рта кислотность, которая приостанавливает размножение вредных для зубов микробов после еды. Благодаря вкусу жевательной резинки во рту увеличивается количество слюны, которая, омывая зубы, питает их снаружи.

"С какого возраста надо начинать ухаживать за зубами ребенка?" Н. Готовцева, Московская обл.

С момента их появления. Первые зубки сразу же должны работать. От твердой пищи они:

укрепляются

и очищаются.

Даже если малыш не пережевывает корочки, твердое:

яблочко

или морковку

и выплевывает их, все равно надо, чтобы он их жевал.

Грудному ребенку следует 2-3 раза в день чистить зубки от налета, в котором собираются микробы, бинтиком, смоченным кипяченой водой или 10% раствором глюконата кальция.

Когда у малыша уже прорезались 5-6 зубов, можно дать ему детскую зубную щетку. В полтора года детки с удовольствием повторяют движения взрослых и подражают им, когда те чистят зубы.

Первая щетка должна быть с синтетической щетиной, высотой не более сантиметра, средней жесткости. Пусть малыш сначала чистит зубки без пасты, смочив щетку водой. Лучше сразу воспитывать у него привычку делать это дважды в день: утром после завтрака и вечером перед сном.

После того как у ребенка прорезались все зубы, можно использовать зубную пасту, положив на щетку лишь каплю Она может быть любой, предназначенной для детей, но лучше не сладкой. Не столько важно подобрать пасту, сколько научить ребенка правильно чистить зубы — как передние, так и задние — по всей поверхности.

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