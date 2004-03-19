Раздельное питание: внутренняя чистота и свобода выбора

Раздельное питание — новинка последних десятилетий. Обозреватель Наталья Троицкая в течение многих лет использует эту диету. Сегодня она рассказывает о собственном опыте.

Раздельное питание

"Прежде всего я постаралась собрать все аргументы, которые направлены против этой диеты. Вот они:

ежедневная пища должна содержать как можно больше компонентов, быть разнообразной по вкусовым качествам — об этом вам скажут многие врачи-диетологи;

в процессе пищеварения микроэлементы должны смешиваться между собой, вступать в реакцию — можете уточнить у микробиологов;

и вообще, наши предки не придерживались раздельного питания, а исторические традиции надо свято выполнять или хотя бы к ним прислушиваться.

Потом я нашла убедительные контраргументы. Вот они:

белки перевариваются кислыми ферментами, углеводы — только щелочными. Когда мы одновременно употребляем белки и углеводы, то невольно заставляем организм работать на два фронта. Это, несомненно, его сильно подрывает и изнашивает;

реакция организма может идти и по другому пути. Как известно каждому, кислота и щелочь нейтрализуют друг друга. Поэтому желудок начинает интенсивно выделять кислотный фермент для переваривания белков, а все углеводы остаются непереваренными. Или наоборот.

Я выбрала книгу немецкого диетолога Урсулы Зуми - ее мягкие советы для меня были более выполнимыми. Подкупила она меня общим, довольно гибким настроем. Из усвоенного материала я сделала следующие выводы, в правильности которых позднее убедилась на практике.

Во-первых, никогда не мучайтесь, если вам пришлось когда-либо "изменить" раздельному питанию. Пусть ваш организм разочек перенапряжется. Ничего страшного. Если вы попали на гостеприимную трапезу — смело выпейте спиртного и ешьте все, что вы пожелаете. На праздник вы можете себе позволить все, что угодно. Но в повседневной жизни старайтесь соблюдать правила.

Во-вторых, живительную силу раздельного питания вы почувствуете не сразу, а через некоторое время.

Привыкайте к нему постепенно. Не мучайте свой организм незамедлительными строгими отказами, дайте ему возможность адаптироваться. Только через несколько месяцев решите, будете вы придерживать раздельного питания или вернетесь к смешанному.

В-третьих, практически стерильно разделить продукты, богатые белками и углеводами, невозможно. Даже самые простые макароны содержат белки, как и хлеб, впрочем. Ведь в него добавляют яйца или яичный порошок — продукты белковые. Химически однородных продуктов просто не существует. Поэтому правильнее говорить о продуктах с преобладанием белков или углеводов.

Перечень совместимых продуктов

Самое главное, перечень нейтральных продуктов, которые прекрасно сочетаются и с белками, и с углеводами, давал возможность вкусно есть и не чувствовать мучительности отказа от любимых лакомств. Предложенные в этой книге нейтральные продукты стали настоящим подарком. Вот они:

растительные масла,

натуральное сливочное масло,

диетические сорта маргарина;

все без исключения кисломолочные продукты: кефир, йогурт, сметана, сливки, творог, простокваша, пахта.

Все сорта сыра, чья жирность составляет не более 60%. Все копченые мясные изделия:

куры,

мясо,

колбасы.

Сыромаринованная или копченая рыба; из грибов были названы три сорта — белые, лисички, шампиньоны. Практически вся зелень и все овощи. Орехи и семечки. Из спиртного — чистая водка.

Итак, белковые продукты — все сорта мяса, птицы и рыбы — в некопченом виде; все варено-жареные сорта колбасы, соевые продукты, яйца и молоко, вина, все ягоды (кроме черники), все цитрусовые. Об экзотических продуктах говорить, пожалуй, не стоит.

Продукты с преобладанием углеводов — изделия из муки, все сорта зерновых:

пшеница,

рожь,

овес,

пшено,

кукуруза,

рис,

ячмень, гречиха;

Сухофрукты

макаронные изделия, манная крупа, сухофрукты и сладости.

Я увлеченно начала варьировать рецепты. Сразу скажу, что самым тяжелым было научиться есть мясо без хлеба. Я не стала "насиловать" свой организм — сначала уменьшила порцию хлеба, потом перешла на сухарики, диетические хлебцы. Через два месяца мой значительно очистившийся организм сам перестал "просить" к мясу хлеб.

Ко всему остальному привыкнуть было чрезвычайно легко. Надо сказать, что попробовать новое питание согласился мой муж. Немало было проб, сбоев и ошибок в течение первых недель нашего эксперимента. Сейчас все нормализовалось и сложилось в определенную схему.

Утром обычно мы едим завтрак из углеводов: творог, каши, овсяные хлопья, мюсли, бутерброды с сыром, сырокопченой колбасой, рыбой или икрой, булочки. Один раз в неделю — белковый завтрак, основу которого составляют яйца в любом виде: вареные, омлет, яичница и колбаса, сосиски.

Если я готовлю мясное или рыбное первое на обед, то на второе — любой овощной салат, мясо, птица или рыба. Вместо картошки в первое добавляю кабачок. Вкус почти не меняется — это мое собственное открытие. Чаще все-таки обед, как и завтрак, состоит тоже из продуктов, богатых углеводами: постное первое блюдо — борщ, щи или овощной суп.

На второе — гарнир:

рис,

картошка,

макароны.

К такому обеду в доме обязательно есть какая-то копченая или соленая рыба, или селедка, копченая курица, копченое мясо.

На праздник вы можете себе позволить все, что угодно

То есть ощущения, что мы в чем-то мясном себе отказываем, не возникает. Чем дольше мы придерживаемся раздельного питания, тем меньше хочется баловать себя мясными копченостями.

А вот ужин — всегда белковый:

курица,

рыба,

мясо,

овощные салаты.

Очень хороший гарнир для нашей семьи — лобио, омлет или яичница.

Необыкновенная лёгкость в желудке и состояние внутренней чистоты

Самое главное, что мы почувствовали уже через два месяца, — необыкновенную легкость в желудке даже после обильного чревоугодия, состояние внутренней чистоты. Это ощущение внутреннего комфорта и гармонии сегодня я не променяю ни на какие лакомства.

Я поняла, что раздельное питание — вовсе не ограничение себя в чем-либо, а рациональное распределение продуктов за каждый прием пищи. В раздельном питании существует еще один принцип — отказ от кофе и чая. Мы его не придерживаемся.

Быть может, эффект был бы сильнее. Но ведь автор книги, чьими советами мы руководствуемся, пишет, что отход от каких-либо правил вполне позволителен. Вот мы и позволили. Кстати пьем чай и кофе в меньших количествах. Это — не наше решение, а выбор организмов.

И последнее. При раздельном питании организм получает исключительную свободу. Он, оказывается, весьма умен. Сам отвергает смешанные продукты и корректирует вкус. Кто бы мог подумать, что столь вкусен рассыпчатый рис с душистыми приправами или та самая картошка, которая так удивительно вкусна без всяких мясных добавок.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.