Болезни печени человека: проблемы с кровообращением, гепатиты, цирроз и алкоголь

Наши далекие предки считали, что печень — самый главный орган в человеческом организме. О том, что полезно, а что вредно для печени, рассказывает профессор, академик РАМН, директор ЦНИИ гастроэнтерологии Анатолий Сергеевич ЛОГИНОВ .

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Главная роль печени заключается в том, что она регулирует в организме три главных обмена:

углеводов,

белков

жиров.

Кроме того, она неустанно обезвреживает токсические вещества, поступающие из желудочно-кишечного тракта. При заболеваниях печени эти процессы нарушаются, а финальная стадия поражения этого органа — цирроз печени — приводит к гибели больного.

В отличие от других органов, печень обладает замечательной способностью восстанавливаться после повреждения. Это ее свойство нашло отражение в древней легенде о Прометее: каждый день орел рвал своим клювом печень прикованного к скале героя, однако за ночь она вновь вырастала.

В этой легенде мне видится аналогия с терзаниями современного человека, только его печень губит не орел, а нездоровый образ жизни.

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Болезни печени человека и алкоголь

Фото: rgp2.medgis.ru

Одним из самых неблагоприятных факторов, неуклонно ведущих к поражению печени, является злоупотребление спиртными напитками.

Мне часто задают вопрос: что можно пить и в каком количестве, чтобы это не приносило вреда? Я придерживаюсь мнения, что допустимая ежедневная доза — 80 граммов чистого 96-градусного спирта, а в пересчете на водку это примерно 150 граммов. Люди старшего возраста помнят, что именно такая порция водки выдавалась бойцам в годы войны.

Это вовсе не значит, что любой человек может пить приведенное количество спиртного без ущерба для своей печени.

Существует генетическая предрасположенность к выпивке: некоторые народы, и русский в том числе, способны выдерживать гораздо большие нагрузки, чем другие народы, проживающие в Европе. Во Франции я видел плакат, призывающий население не пить больше одной бутылки сухого вина в день — большая доза для французов губительна. Кроме того, наша "норма" предполагает, что вы будете пить высококачественные напитки, а не ядовитые суррогаты, которыми заполонен российский рынок, и что ваша печень не отягощена какими-либо предшествующими или сопутствующими заболеваниями.

Гепатиты и другие заболевания печени

Вторым фактором, который, к сожалению, все чаще губит печень, являются вирусные заболевания, наиболее опасные из которых — гепатиты.

Сейчас известны семь вирусов, которые поражают именно печень. Заболевания, как правило, начинаются с острых воспалительных процессов, потом они переходят в хронические, и дело кончается циррозом.

Симптомы острого вирусного гепатита Симптомы Частота (%) Темная моча 94 Утомляемость 91 Потеря аппетита 90 Тошнота 87 Лихорадка 76 Рвота 71 Головная боль 70 Дискомфорт в животе 65 Обесцвеченный стул 52 Кожный зуд 42

К наиболее опасным факторам, угрожающим печени, безусловно, следует отнести наркоманию. Она вредна не только сама по себе, но и особенно потому, что в среде наркоманов гепатиты и близкие к ним заболевания достигли поистине катастрофических масштабов.

Вирусы, о которых идет речь (гепатиты), могут поразить и тех людей, которые, казалось бы, не совершают никаких предосудительных поступков.

Как передаются вирусы гепатита

Они передаются через кровь, и источниками заражения могут быть недостаточно продезинфицированные инструменты, например, стоматолога или маникюрщицы. А некоторые микроорганизмы, поражающие печень, попадают в нее через желудочно-кишечный тракт, в частности, вместе с водой из зараженных источников, а иногда и из водопроводных кранов. Поэтому если в доме нет надежного фильтра, воду можно пить только кипяченую.

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Фармакологическая отрава для печени

Очень часто к нам попадают пациенты, печень которых поражена в результате неумеренного потребления лекарств, которые содержат токсичные вещества.

Очень тщательно нужно придерживаться рекомендаций врача при приеме противотуберкулезных лекарств. Помимо того, что бывает туберкулезное поражение печени, она страдает и от химических препаратов, которые используются для лечения этой болезни.

Помимо того, что бывает туберкулезное поражение печени, она страдает и от химических препаратов, которые используются для лечения этой болезни. Печень может страдать от паразитарных заболеваний , в частности от того, что в ней поселился эхинококк. Паразиты могут попасть в нее из мяса или рыбы, которые продаются с рук в обход санитарно-эпидемиологического контроля.

, в частности от того, что в ней поселился эхинококк. Паразиты могут попасть в нее из мяса или рыбы, которые продаются с рук в обход санитарно-эпидемиологического контроля. Этот орган страдает и при заболеваниях, которые, казалось бы, никак с ним не связаны. Например, увеличение печени свидетельствует иногда о нарушении кровообращения : ослабевшая сердечная мышца плохо гонит кровь, и в печени образуется застой.

: ослабевшая сердечная мышца плохо гонит кровь, и в печени образуется застой. Она поражается при образовании камней или бактериальных воспалительных процессах в желчном пузыре или желчных протоках, закупорка которых приводит к развитию, как мы, врачи, говорим, механической желтухи.

Здоровое питание и печень

Огромное значение для благополучия печени имеет здоровое питание, построенное на балансе основных ингредиентов, необходимых для поддержания жизнедеятельности и этого органа, и всех других органов и систем. Здесь играют роль и количество поступающих в организм белков, жиров, углеводов, и качество приготовляемых блюд, и регулярность приема пищи.

Но самое важное для того, чтобы печень оставалась здоровой, — не прибавлять ей работы, то есть избегать в своем рационе веществ, которые ей трудно перерабатывать.

В частности, печень очень "не любит" тяжелые жиры животного происхождения, и есть состояние, которое так и называется — "жирная печень".

Для здоровья печени не следует очень увлекаться блюдами:

из жирной свинины и баранины, мяса утки и гуся, крепкими бульонами, пирожными и тортами, выпеченными на сливочном масле, Копченостями и соленьями, Овощами и зеленью с резким вкусом — редька, редис, чеснок и кинза, Кислыми дарами природы — клюква или щавель, Острыми блюдами. Так, печени не по вкусу горчица, уксус, хрен и маринованные овощи.

Увы, печени ведь не объяснишь, что все эти продукты приятны на вкус, для нее нет разницы между ними и всеми другими токсинами, от которых она считает своим долгом нас спасти.

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Здоровая печень и спорт

Как ни странно, одним из путей, ведущих к тяжелым поражениям печени, является занятие спортом.

При очень больших спортивных нагрузках происходит перераспределение крови — она насыщает нагруженные мышцы, а ткани печени при этом обескровливаются, и это очень вредно.

К тому же не секрет, что весьма многие наши спортивные знаменитости неравнодушны к спиртным напиткам, и это усугубляет атаку на их печень. Нередки случаи, когда именно из-за поражения печени известные футболисты или хоккеисты снимаются с состязаний, а затем и вовсе расстаются со спортом.

Все это надо иметь в виду женщинам, которые ради красивой фигуры изнуряют себя на всевозможных тренажерах — во всем должна быть мера. Что же касается алкоголя, то женщины увлекаются им не столь часто, как мужчины, однако если уж попали под его влияние, то вывести их из этого состояния бывает чрезвычайно трудно, и об этом тоже не надо забывать.

Как сберечь печень

Женщины часто спрашивают меня, не вредна ли для печени очистка организма от шлаков, ставшая столь модной в последние годы. Избавляться от ненужных накоплений, безусловно, необходимо, но вопрос в том, какими способами выводить их из организма. Не следует увлекаться чудодейственными пищевыми добавками. Думают, что это панацея, а потом получают целую серию неблагоприятных явлений от приема этих средств.

А теперь о том, как жить, если она начала вас беспокоить. Не буду говорить о лекарствах. Они в каждом случае назначаются индивидуально. А вот совет по питанию:

Ваш организм должен получать ежедневно примерно 100 граммов белка. Постарайтесь, чтобы в вашем рационе присутствовали мясо и рыба, но нежирные, творог, яичный белок, обезжиренное молоко. Нет никаких противопоказаний к употреблению в пищу углеводов — сахара, варенья, конфет. Очень желательно, чтобы в пище был достаточный набор витаминов, а их мы получаем вместе с фруктами, овощами, ягодами. Сливочному маслу предпочтите растительное или маргарин.

О том, каких даров природы надо остерегаться, мы уже говорили. Короче говоря, режим питания должен быть растительно-молочным — таким, какого придерживались многие поколения наших предков.

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