Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Зрение Стоматология Акушерство и гинекология Здоровье и профилактика Здравоохранение Ваше здоровье Красота
Автор Александра Балан-Сенчук

Диагностика гепатита C на раннем этапе жизненно необходима

Здоровье

Гепатит С редко проявляется симптомами, особенно на ранних стадиях. Однако инфицированные люди способны распространять инфекцию. Это делает диагностику заболевания на раннем этапе жизненно необходимой.

Скрининг на гепатит С у лиц с высоким риском

Регулярный скрининг на гепатит С важен для некоторых людей с высоким риском. К ним относятся:

  • Наркоманы, которые употребляли/ют инъекционные наркотики.
  • Лица, которые перенесли переливание крови
  • Лица, перенесшие трансплантации органов или тканей, а также переливания крови в странах, где распространен гепатит С.
  • Половые партнеры инфицированных гепатитом С.
  • Дети матерей с гепатитом С.
  • Работники здравоохранения, получившие случайную травму от укола иглой.
  • Лица, которые делали татуировки или пирсинг в местах, где оборудование, возможно, не было должным образом стерилизовано.

Анализы крови на гепатит С

Тест на антитела или тест на гепатит С

Проще говоря, этот тест выявляет, подвергался ли человек когда-либо воздействию вируса гепатита С. Когда организм подвергается воздействию такового, он вырабатывает антитела против него. Некоторые антитела, приобретенные после инфекции, могут длиться годами или могут находиться в состоянии покоя, пока человек не заразится снова.

Тест на антитела к гепатиту С обнаруживает присутствие таких белков, которые вырабатываются иммунной системой для борьбы с вирусом. Однако разработка этих антител против инфекции может занять некоторое время (обычно несколько месяцев). Таким образом, тест не будет показывать положительную реакцию в течение нескольких месяцев после заражения.

Если тест на антитела отрицательный, но у человека присутствуют симптомы, тест можно повторить еще раз. Если тест положительный, это указывает на инфекцию. Однако более ранняя инфекция, которая уже была очищена кровью, также покажет положительный результат.

Кроме того, положительные уровни анти-HCV IgM обнаруживаются у 50-93% пациентов с острым гепатитом C и у 50-70% пациентов с хроническим гепатитом C. Следовательно, анти-HCV IgM нельзя использовать в качестве надежного маркера острого гепатита. Для подтверждения текущей инфекции рекомендуется провести тест ПЦР.

ПЦР-тест

ПЦР-тест или тест полимеразной цепной реакции применяется для выявления присутствия в организме вируса гепатита С. 

Другие тесты

Тем, у кого возможна длительная инфекция, также назначают другие анализы, в том числе:

  • Функциональные тесты печени. Они определяют степень повреждения печени. Функциональные тесты печени измеряют определенные ферменты и белки в крови, чтобы обнаружить адекватное функционирование печени. К ним относятся билирубин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, общий белок, альбумин, глобулин и т. д. Биопсия печени может быть рекомендована в тяжелых случаях цирроза печени, рубцевания или возможного рака печени.
  • Полный анализ крови и исследования коагуляции.

Фото:thestreet.com 

Темы инфекция гепатит с тест на антитела на ранних стадиях диагностика гепатита с способы диагностики гепатита с
Актуальная аналитика
Здоровье
Диагностика гепатита C на раннем этапе жизненно необходима
Кошки
Какие прививки нужны котенку?
Здоровье
Почему повышается уровень триглицеридов в крови
Новости Все >
Над украинскими позициями в Донбассе подняли американский флаг
58 человек осуждены за преступления при строительстве Восточного
В Госдуме рассказали о передаче Украине захваченных военных кораблей
"Нам такой союз не нужен": Лукашенко высказался о союзе с Россией
Украинский министр признался в употреблении марихуаны
Лукашенко выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года
В ГИБДД испытывают прибор, выявляющий наркоманов по слюне
Задержанные украинские корабли начали покидать Керчь
В Сети обсуждают список подарков на Рождество маленькой девочки
Россия ответила на призыв венецианских властей о помощи
Последние материалы
Над украинскими позициями в Донбассе подняли американский флаг
Какие прививки нужны котенку?
58 человек осуждены за преступления при строительстве Восточного
В Госдуме рассказали о передаче Украине захваченных военных кораблей
Почему повышается уровень триглицеридов в крови
"Нам такой союз не нужен": Лукашенко высказался о союзе с Россией
Украинский министр признался в употреблении марихуаны
Как выбрать квартиру при покупке жилья в Москве
Роскошные спорткары из 70-х
Лукашенко выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года
Популярное
Южная Америка
Почему Путин предал Моралеса

В России либеральное правительство, ему незачем поддерживать левые режимы Латинской Америки. Это портит отношения с "другими странами".

Почему Путин предал Моралеса
Кирилл Терешин показал "руки-базуки" после операции
Новости спорта
Кирилл Терешин показал "руки-базуки" после операции
Общество
Законы, которые "порадуют" россиян в 2020 году
Бывший СССР
Жириновский призвал Лукашенко "воссоединить Русь и Беларусь"
Соломон Соловьев Злой Скорпион Мартин Скорсезе - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Игрушки-луноходы. Как тебе такое, Илон Маск? Василий Амирджанов Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 21 Владимир Губарев
Комментарии
"Нам такой союз не нужен": Лукашенко высказался о союзе с Россией
"Нам такой союз не нужен": Лукашенко высказался о союзе с Россией
Жириновский призвал Лукашенко "воссоединить Русь и Беларусь"
58 человек осуждены за преступления при строительстве Восточного
Что найдут россияне в армяно-американских биолабораториях?
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
Задержанные украинские корабли начали покидать Керчь
Украинский министр признался в употреблении марихуаны
Лукашенко выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года
Задержанные украинские корабли начали покидать Керчь
США заплатили РФ $4 млрд за полеты на "Союзах"
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
Депутат Госдумы предложил ввести налог на шипованную резину
У Реи обнаружена кислородная атмосфера
Мединский подверг критике работу Фонда кино
Россия ответила на призыв венецианских властей о помощи
В Минздраве предложили добавлять йод во все продукты
Депутат Госдумы предложил ввести налог на шипованную резину
Что найдут россияне в армяно-американских биолабораториях?
Мазор: концерты Максима Галкина могут запретить
Почему Путин предал Моралеса
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ