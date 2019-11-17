Диагностика гепатита C на раннем этапе жизненно необходима

Гепатит С редко проявляется симптомами, особенно на ранних стадиях. Однако инфицированные люди способны распространять инфекцию. Это делает диагностику заболевания на раннем этапе жизненно необходимой.

Скрининг на гепатит С у лиц с высоким риском

Регулярный скрининг на гепатит С важен для некоторых людей с высоким риском. К ним относятся:

Наркоманы, которые употребляли/ют инъекционные наркотики.

Лица, которые перенесли переливание крови

Лица, перенесшие трансплантации органов или тканей, а также переливания крови в странах, где распространен гепатит С.

Половые партнеры инфицированных гепатитом С.

Дети матерей с гепатитом С.

Работники здравоохранения, получившие случайную травму от укола иглой.

Лица, которые делали татуировки или пирсинг в местах, где оборудование, возможно, не было должным образом стерилизовано.

Анализы крови на гепатит С

Тест на антитела или тест на гепатит С

Проще говоря, этот тест выявляет, подвергался ли человек когда-либо воздействию вируса гепатита С. Когда организм подвергается воздействию такового, он вырабатывает антитела против него. Некоторые антитела, приобретенные после инфекции, могут длиться годами или могут находиться в состоянии покоя, пока человек не заразится снова.

Тест на антитела к гепатиту С обнаруживает присутствие таких белков, которые вырабатываются иммунной системой для борьбы с вирусом. Однако разработка этих антител против инфекции может занять некоторое время (обычно несколько месяцев). Таким образом, тест не будет показывать положительную реакцию в течение нескольких месяцев после заражения.

Если тест на антитела отрицательный, но у человека присутствуют симптомы, тест можно повторить еще раз. Если тест положительный, это указывает на инфекцию. Однако более ранняя инфекция, которая уже была очищена кровью, также покажет положительный результат.

Кроме того, положительные уровни анти-HCV IgM обнаруживаются у 50-93% пациентов с острым гепатитом C и у 50-70% пациентов с хроническим гепатитом C. Следовательно, анти-HCV IgM нельзя использовать в качестве надежного маркера острого гепатита. Для подтверждения текущей инфекции рекомендуется провести тест ПЦР.

ПЦР-тест

ПЦР-тест или тест полимеразной цепной реакции применяется для выявления присутствия в организме вируса гепатита С.

Другие тесты

Тем, у кого возможна длительная инфекция, также назначают другие анализы, в том числе:

Функциональные тесты печени. Они определяют степень повреждения печени. Функциональные тесты печени измеряют определенные ферменты и белки в крови, чтобы обнаружить адекватное функционирование печени. К ним относятся билирубин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, общий белок, альбумин, глобулин и т. д. Биопсия печени может быть рекомендована в тяжелых случаях цирроза печени, рубцевания или возможного рака печени.

Полный анализ крови и исследования коагуляции.

Фото:thestreet.com