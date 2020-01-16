Оздоровление печени при помощи китайской медицины и ...смеха

Китайская медицина, чтобы сохранить полноценную работу печени, советует прибегать к смехотерапии.

Смех, как уже давно научно доказано, является замечательным "лекарством", которое благоприятно воздействует на весь организм в целом и на практически все органы.

Однако в китайской медицине он часто и вовсе подается как панацея от болезней, поскольку там смех считается настоящим "противоядием", купирующим всасывание токсичных веществ в кровь. А происходит это из-за усиленной работы диафрагмы.

Она то и запускает активную работу дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта, что и становится "насосом" для вывода токсинов из организма, в том числе и из печени.

Как говорят китайские целители, даже если уже существуют те или иные "неполадки" в этом органе, при помощи смеха ее можно "починить".

Кстати, согласно древнекитайским врачебным трактованиям, радость как раз и живет в печени.

Если она больна, то это состояние отразится на ногтях: они становятся мягкими и ломкими.

Также резкая потеря зрения тоже может говорить о проблемах этого органа, как и давно известное европейской медицине пожелтение белков глаз.

Дело в том, что печень, сохраняя кровь, способствует беспрепятственному движению энергии в организме, а также управляет эмоциональной активностью.

В случае патологии происходит нарушение функции кроветворения, страдают и соединительные ткани, могут появиться нервные заболевания.

Поэтому, призывают китайские врачи, печень следует оберегать особо и тогда весь организм будет в полном порядке.

Печень, у которой есть проблемы, следует "массировать", но делать это не напрямую, а с использованием определенных зон, широко известных в китайской медицине.

Точка воздействия на печень находится в зоне пятки со стороны 5-го пальца.

Из-за грубой кожи и жестких мышц пробраться к ней довольно проблематично, поэтому следует двигаться постепенно, массажем размягчая доступ.

Зоны влияния на область печени

Китайская медицина предлагает своеобразную инструкцию того, как лучше "подобраться" к печени через пятку.

Следует согнуть ногу в колене и расположить ее максимально удобно на другой ноге. При помощи массажных движений косточкой большого пальца руки или ребром ладони прорабатываем всю мышцу подошвы. Делаем это активно. Затем начинаем растирать всю пятку "щипцами" ладони. Для этого охватываем ее рукой и резко сжимаем пальцы так, чтобы они соскользнули с нее. Завершаем все круговыми движениями, работая по всему голеностопу сзади, так, чтобы охватить его ладонью или растирая четырьмя пальцами.

Все — пятка полностью разогрета и готова к поиску болевых точек, отвечающих за работу печени.

Их следует разминать до появления приятного ощущения тепла.

Фото:medicaltourisminchina.com