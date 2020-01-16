Китайская медицина, чтобы сохранить полноценную работу печени, советует прибегать к смехотерапии.
Смех, как уже давно научно доказано, является замечательным "лекарством", которое благоприятно воздействует на весь организм в целом и на практически все органы.
Однако в китайской медицине он часто и вовсе подается как панацея от болезней, поскольку там смех считается настоящим "противоядием", купирующим всасывание токсичных веществ в кровь. А происходит это из-за усиленной работы диафрагмы.
Она то и запускает активную работу дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта, что и становится "насосом" для вывода токсинов из организма, в том числе и из печени.
Как говорят китайские целители, даже если уже существуют те или иные "неполадки" в этом органе, при помощи смеха ее можно "починить".
Кстати, согласно древнекитайским врачебным трактованиям, радость как раз и живет в печени.
Если она больна, то это состояние отразится на ногтях: они становятся мягкими и ломкими.
Также резкая потеря зрения тоже может говорить о проблемах этого органа, как и давно известное европейской медицине пожелтение белков глаз.
Дело в том, что печень, сохраняя кровь, способствует беспрепятственному движению энергии в организме, а также управляет эмоциональной активностью.
В случае патологии происходит нарушение функции кроветворения, страдают и соединительные ткани, могут появиться нервные заболевания.
Поэтому, призывают китайские врачи, печень следует оберегать особо и тогда весь организм будет в полном порядке.
Печень, у которой есть проблемы, следует "массировать", но делать это не напрямую, а с использованием определенных зон, широко известных в китайской медицине.
Точка воздействия на печень находится в зоне пятки со стороны 5-го пальца.
Из-за грубой кожи и жестких мышц пробраться к ней довольно проблематично, поэтому следует двигаться постепенно, массажем размягчая доступ.
Китайская медицина предлагает своеобразную инструкцию того, как лучше "подобраться" к печени через пятку.
Все — пятка полностью разогрета и готова к поиску болевых точек, отвечающих за работу печени.
Их следует разминать до появления приятного ощущения тепла.
Фото:medicaltourisminchina.com
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