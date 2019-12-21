Печень: что разрушает и спасает самый большой орган

Печень, хоть и является более чем "терпеливым" органом по сравнению с остальными, но все же может давать серьезный сбой если ее "довести". Специалисты рассказали, что в обычной жизни разрушает состояние печени, а что служит ее защите.

И дело тут далеко не только в ее главном враге — алкоголе.

Удивительно, но некоторые витамины могут повреждать клетки печени. По крайней мере, так говорят немецкие врачи, предупреждая, что не следует заменять натуральные продукты витаминными добавками. Так, например, большие дозы витамина А могут стать причиной проблем с печенью, а также вызывать головные боли и кожные раздражения.

"Не дружит" с органом и витамин В3, он же ниацин. По наблюдениям специалистов, люди, которые длительное время принимают этот витамин, чаще страдают нарушениями в работе печени.

Такое лекарство как парацетамол, которое часто применяется при температуре — враг печени. Впрочем, выпить "когда-никогда" таблетку от жара можно, но применять его в больших дозах и часто — путь к серьезным проблемам.

Еще одно "открытие", которое удивит — фрукты. Множество исследований на животных подтвердили, что их производное — фруктоза может стать причиной ожирения печени, поэтому не стоит злоупотреблять ими, несмотря на пользу. Иными словами: всего нужно в меру.

Не меньший вред, чем алкоголь наносит органу и избыточный вес. Он является причиной множества как серьезных расстройств здоровья, так и небольших неприятностей с ним, но факт остается фактом: для печени он губителен и способен вызвать цирроз.

А вот следующие продукты являются помощниками, которые дарят печени здоровье.

На первом месте тыква и различные овощи-фрукты оранжевого окраса. Они давно известные "печеночные друзья".

Кофе, согласно большому количеству исследований, предохраняет от избытка веса, а значит, и защищает печень от ожирения, что способно уберечь ее от цирроза и даже рака. Не исключено, что на этот фактор влияет и свойства напитка, известного своими антиоксидантами.

Если употреблять достаточно чистой воды, то это позволит печени чувствовать себя в добром здравии, так как жидкость способствует транспортировке токсинов к органу для дальнейшего расщепления и вывода их из организма.

Прекрасное воздействие на печень и у артишоков, а точнее у их действующих веществ: цинарина, кофейной и хлорогеновой кислот, действующих как мощные антиоксиданты. Особенно хорошо их употребление для людей, имеющих проблемы с ожирением печени.

Физическая активность отлично сказывается на всем организме в целом и на каждом отельном органе, но печень будет особенно благодарна за посильные занятия спортом. Все дело в том, что жировая ткань печени начинает выделять вещества, вызывающие воспаление, а жирной она становится при малоподвижности.

Также для здоровья печени нужно употреблять свежие натуральные продукты и избегать еды, содержащей химические добавки.

Фото превью: 123ru.net