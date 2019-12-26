В новостях нам часто говорят о том, как можно сохранить здоровье до глубокой старости. Врачи советуют правильно питаться, отказаться от вредных привычек, включить в распорядок дня физические нагрузки и желательно переехать за город.
Но в реальной жизни все эти условия соблюдать довольно сложно. Большая часть людей периодически балуют себя бургерами, пирожными, колбасой, картошкой фри и другими яствами.
Так уж вышло, что люди начинают беспокоиться о своем здоровье только тогда, когда начинает что-то болеть. Это характерно для суставов, головы и сердца. Однако не все недуги намекают о своем присутствии болью.
Например, печень можно назвать молчаливым органом. Она может сильно страдать, но не подавать признаков. Вместе с этим, повреждения печени влекут за собой проблемы не только с желудочным пузырем, но и с поджелудочной железой, желудком, кишечником, сердцем и мозгом. Но как выявить опасность? Расскажем ниже.
Печень — один из самых крупных внутренних органов, сквозь который каждую минуту проходит порядка литра крови. Кровь попадает в печень, неся с собой различные токсины, а она, в свою очередь, их сортирует и преобразует.
Самым опасным для нее считается аммиак. Он является продуктом обмена белка в организме и может быть обезврежен только печенью. Если она здорова, то с легкостью его ликвидирует. Но если присутствуют какие-либо сбои, то токсин проникает в большой круг кровообращения, а значит, вредит большому числу органов.
Чаще всего различные нарушения печени длительное время не беспокоят человека, так как она не болит. В крайних ситуациях, может появиться ощущение тяжести. А боли в правом боку, в большинстве своем, свидетельствуют о проблемах с желчным пузырем или поджелудочной, но не с печенью.
Вместе с этим, от блуждания аммиака по организму человек начинает чувствовать усталость, стресс, рассеянность, но врачам не всегда приходит в голову проверить печень — все списывают на авитаминоз или синдром офисного работника.
Но как же самостоятельно выявить эту проблему, чтобы избежать более серьезных последствий?
Естественно, для полноценной диагностики нужно обратиться к врачу и пройти необходимые осмотры. А в качестве вспомогательного метода можно оценить здоровье печени с помощью онлайн-теста.
Диагностика проводится на специальном сайте тестпечени. рф, где человеку нужно пройти так называемый "Тест Связи Чисел". Все абсолютно бесплатно. Его суть в том, что в течение 40 секунд человеку нужно успеть соединить все числа от 1 до 25. Выявив скорость, можно узнать, присутствуют ли какие-либо поражения печени, а именно — большое содержание аммиака в организме (при его высокой концентрации реакция замедляется).
Такого рода психометрические тесты уже можно назвать проверенными, так как они нередко применяются в практике и демонстрируют неплохой результат. Чувствительность Теста Связи Чисел в диагностике печеночных нарушений составляет 70-80%.
Чтобы получить максимально точный результат, рекомендуется пару раз потренироваться.
Фото: healthhearty. com
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.