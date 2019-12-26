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Автор Ксения Семенова

Как дома за 40 секунд проверить здоровье печени?

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

В новостях нам часто говорят о том, как можно сохранить здоровье до глубокой старости. Врачи советуют правильно питаться, отказаться от вредных привычек, включить в распорядок дня физические нагрузки и желательно переехать за город.

Но в реальной жизни все эти условия соблюдать довольно сложно. Большая часть людей периодически балуют себя бургерами, пирожными, колбасой, картошкой фри и другими яствами.

Так уж вышло, что люди начинают беспокоиться о своем здоровье только тогда, когда начинает что-то болеть. Это характерно для суставов, головы и сердца. Однако не все недуги намекают о своем присутствии болью.

Например, печень можно назвать молчаливым органом. Она может сильно страдать, но не подавать признаков. Вместе с этим, повреждения печени влекут за собой проблемы не только с желудочным пузырем, но и с поджелудочной железой, желудком, кишечником, сердцем и мозгом. Но как выявить опасность? Расскажем ниже.

Чем чревато нарушение функции печени

Печень — один из самых крупных внутренних органов, сквозь который каждую минуту проходит порядка литра крови. Кровь попадает в печень, неся с собой различные токсины, а она, в свою очередь, их сортирует и преобразует.

Самым опасным для нее считается аммиак. Он является продуктом обмена белка в организме и может быть обезврежен только печенью. Если она здорова, то с легкостью его ликвидирует. Но если присутствуют какие-либо сбои, то токсин проникает в большой круг кровообращения, а значит, вредит большому числу органов.

Чаще всего различные нарушения печени длительное время не беспокоят человека, так как она не болит. В крайних ситуациях, может появиться ощущение тяжести. А боли в правом боку, в большинстве своем, свидетельствуют о проблемах с желчным пузырем или поджелудочной, но не с печенью.

Вместе с этим, от блуждания аммиака по организму человек начинает чувствовать усталость, стресс, рассеянность, но врачам не всегда приходит в голову проверить печень — все списывают на авитаминоз или синдром офисного работника.

Но как же самостоятельно выявить эту проблему, чтобы избежать более серьезных последствий?

Способ, с помощью которого можно узнать о состоянии печени за 40 секунд

Естественно, для полноценной диагностики нужно обратиться к врачу и пройти необходимые осмотры. А в качестве вспомогательного метода можно оценить здоровье печени с помощью онлайн-теста.

Диагностика проводится на специальном сайте тестпечени. рф, где человеку нужно пройти так называемый "Тест Связи Чисел". Все абсолютно бесплатно. Его суть в том, что в течение 40 секунд человеку нужно успеть соединить все числа от 1 до 25. Выявив скорость, можно узнать, присутствуют ли какие-либо поражения печени, а именно — большое содержание аммиака в организме (при его высокой концентрации реакция замедляется).

Такого рода психометрические тесты уже можно назвать проверенными, так как они нередко применяются в практике и демонстрируют неплохой результат. Чувствительность Теста Связи Чисел в диагностике печеночных нарушений составляет 70-80%.

Чтобы получить максимально точный результат, рекомендуется пару раз потренироваться.

Фото: healthhearty. com

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Как дома за 40 секунд проверить здоровье печени?
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