Рахит у детей: признаки, симптомы и лечение

Почти сто лет рахит лечат витамином D. Но врачи до сих пор не пришли к единому мнению о том, какая из его лекарственных форм самая лучшая. Разобраться в этом поможет специалист Московского областного центра профилактики рахита Игорь Шмарков .

Как определить рахит у ребенка на первых стадиях? Советы педиатра

ОПАСНАЯ ЛЫСИНКА

Рахит чаще развивается у детей, родившихся осенью и зимой, — им не хватает солнечных лучей, под воздействием которых в коже образуется витамин D.

Вторая причина этого распространенного заболевания — плохое питание, когда с пищей поступает недостаточное количество витамина. Наконец, рахитом страдают дети с нарушенным пищеварением, в кишечнике которых витамин D плохо всасывается.

В общем, эта болезнь вызывается дефицитом витамина D, регулирующего обмен кальция и отвечающего за правильное формирование костей.

Первые признаки болезни не сразу заметишь:

ребенок становится раздражительным

часто и без причины плачет

мало спит и сильно потеет

Пот раздражает кожу, заставляя малыша крутить головой, и вскоре на его затылке появляется лысинка. На этой стадии рахит легко излечивается, но если не обратить на него внимания, то он будет прогрессировать.

Рахит может спровоцировать следующие патологии:

Повреждение костей Кости начинают размягчаться и разрастаться, принимая уродливые формы Повреждения грудной клетки Вдавливается грудина, утолщаются ребра, становятся выраженными лобные бугры — "квадратная голова" Изменения челюстей Изменения челюстей могут повлечь за собой нарушения речи Искривление нижних конечностей Искривляются ноги, причем поражение таза у девочек в будущем чревато невозможностью самостоятельно родить ребенка. Проблемы с зубами У рахитичных детей поздно появляются зубы, к тому же они часто болят. Естественно, что такие дети плохо развиваются и растут.

НОСТАЛЬГИЯ ПО РЫБЬЕМУ ЖИРУ

Конечно, если у вас заболел ребенок, вы можете полностью положиться на своего педиатра и слепо выполнять его указания.

В любом случае он назначит один из препаратов витамина D. Но лучше все-таки знать, что не все они одинаково эффективны.

Наши врачи традиционно назначают большие дозы эргокальциферола — масляного раствора витамина D2. В тяжелых случаях детей госпитализируют и проводят "штосс-терапию" — за 1-3 дня вводят огромные дозы витамина. В домашних условиях лечение щадящими дозами растягивается на 4-6 месяцев.

Применение D2 себя оправдывает, но в последние годы все большую популярность завоевывает холекальциферол — водный раствор витамина D3. Он лучше всасывается в желудке и кишечнике, поэтому концентрация его в организме выше, что позволяет существенно снизить дозы.

Рахит чаще развивается у детей, родившихся осенью и зимой,

Хотя лечение растягивается до двух лет, уже доказано, что водный D3 все-таки лучше масляного D2. Холекальциферол активнее, быстрее улучшает состояние больного ребенка и практически безопасен.

А вот лечить ребенка спиртовым раствором витамина D нельзя ни в коем случае. Спирт быстро испаряется, вследствие чего раствор становится более концентрированным. Поэтому даже обычная доза может привести к передозировке.

Сейчас в аптеках вновь появился рыбий жир. И некоторые родители, вспомнив свое детство, начали поить им детей.

Запомните: сегодня рыбьим жиром рахит уже не лечат, потому что трудно подсчитать точную дозу. Его назначают сегодня уже не младенцам, а пожилым людям для предотвращения атеросклероза и тромбозов сосудов.

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Легче предотвратить рахит, чем потом его вылечить. Тем более, что даже при грамотном лечении изменения скелета уже не исправишь.

Проведенные исследования доказали, что и для профилактики рахита лучше всего использовать водный раствор витамина D3. Его дают детям по одной капле в день весь осенне-зимний период. Юным жителям северных районов страны назначают по две капли в день. Только помните, что недоношенным и часто болеющим детям дозу может определить только врач.

Не доверяйте рекламе искусственных смесей, на которых указано, что они обогащены витамином D и их можно использовать для профилактики рахита.

На самом деле ребенок усваивает из молока всего 15 процентов содержащегося в нем витамина D. Так что молочные смеси не могут служить его достаточным источником.

И еще. Самовольное применение родителями витамина D нередко приводит к передозировке. Самое страшное, что может случиться:

поражение почек

развитие почечной недостаточности.

Но даже если доза препарата назначена врачом, передозировка не исключена. Первые изменения появляются в моче ребенка, когда видимых проявлений передозировки еще нет. Поэтому при лечении и профилактике рахита витамином D надо регулярно сдавать анализ мочи.

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