Как использовать целебные свойства хвои в домашних условиях

Рассказывает автор книг по косметике и парфюмерии Рената Бардина.

Дома хвою ели можно использовать для ухода за телом, проблемными волосами, зубами и полостью рта, а также применять в качестве кровоостанавливающего и ранозаживляющего средства, окуривания помещения.

Хвойная ванна

Хвойная ванна успокаивает, способствует хорошему сну. Она омолаживает кожу и повышает ее защитные функции. Ванна имеет приятный аромат. Принимают ее на ночь. Это прохладная ванна с температурой воды 34-35 градусов С. Продолжительность ванны — 10-15, не более 20 минут. Для ванны используют отвар или настой хвои.

Отвар готовят следующим образом.

Залейте 2 горсти хвои 1 л кипятка, прокипятите в течение 10 минут, процедите и влейте в ванну, наполненную водой. Для настоя можно взять не только хвою, но и кору целебной ели — примерно 0,5 кг (можно до 1,5 кг). Ее заливают 3-4 л воды и кипятят в плотно закрытой посуде в течение 10 минут. Затем дают настояться в течение 4 часов и вливают в ванну. В аптеке можно купить хвойный экстракт. На ванну требуется 1/2 пачки хвойного концентрата.

Если у вас жирная и угреватая кожа, приготовьте хвойную ванну по следующему рецепту.

Смешайте 25 г хвои, 35 г травы зверобоя и по 50 г цветков липы и травы душицы. Приготовьте настой с 2 л воды и вылейте в ванну. Температура 36-37 градусов С.

Крем из хвои против прыщей

Для жирной и проблемной кожи лица — с угрями, прыщиками — можно сделать крем из домашних продуктов. Приготовьте настой из хвои.

1 столовую ложку с верхом хвои залейте 1/2 стакана крутого кипятка. Хорошо укройте платком, махровым полотенцем и дайте настояться примерно 1 час. Затем жидкость отцедите и добавьте в настой 5 г глицерина, хорошенько все перемешав. Растопите 50 г маргарина с 2-3 ложками растительного масла. Маргарин можно заменить высококачественным сливочным маслом. Но все же лучше использовать маргарин, так как в отличие от сливочного масла он всегда одинаков по составу. Добавьте 2 сырых яичных желтка и тщательно разотрите. Затем добавляйте понемногу, все время помешивая, раствор меда (2 чайные ложки) и 5 г глицерина в настое хвои. После этого в массу влейте 30 г камфарного спирта и помешивайте полученную массу до охлаждения.

Обработка прыщей

Полученный крем перелейте в баночку, лучше стеклянную, закройте ее крышкой. Храните крем в прохладном месте. Он долго не портится.

Отвар хвои для ухода за волосами и кожей головы

При выпадении волос, жирной себорее помогает отвар из хвои ели, приготовленный следующим образом.

10-20 г хвои подавите в ступке или ковшике, залейте стаканом воды и доведите до кипения. Прокипятите минут 10-15 на слабом огне, снимите с плиты и дайте немного настояться — без подогрева. После того как отвар остынет, процедите.

Отвар втирают в корни волос после мытья 2-3 раза в неделю. Кроме полезного воздействия он придаст волосам приятный свежий лесной аромат. Можно приготовить и настойку на водке или спирте. Чтобы не раздражать кожу, 90% спирт в этом случае разводят 1:1.

Масло ели для массажа и заживления ранок

С эфирным маслом ели эффективен массаж тела. Его продают на оптовых рынках. Смажьте кожу массажным кремом и немного разотрите кожу, чтобы тело было теплое — ваши руки почувствуют это. Капните несколько капель эфирного масла на ладонь, разотрите руки и начните делать массаж. Массаж с эфирным маслом лучше тонизирует кожу и усиливает кровообращение.

Используя противомикробные, дезинфицирующие и противовоспалительные свойства елового эфирного масла, можно приготовить из отвара хвои мазь для заживления царапин, ранок, ушибов. Сначала готовят отвар из хвои.

Царапины на руке

Затем путем выпаривания доводят жидкость до половины первоначального объема. Не прекращая подогрева, смешивают полученную жидкость со свиным салом. Полученную смесь прикрывают крышкой и ставят на несколько часов в теплую духовку. Если вода испарилась не вся, остатки ее сливают, а полученную массу перекладывают в баночку.

Масло ели для домашней ароматерапии

В качестве ранозаживляющего средства можно использовать смолу ели. И наконец, ель используют для домашней ароматерапии. Налейте в бутылку дистиллированную воду (на каждые 100 г воды 5-6 капель эфирного масла). Плотно закройте бутылку и смесь хорошо взболтайте до получения однородной массы.

Если вы переутомились, разбрызгайте ароматическую воду в комнате. Она взбодрит, улучшит самочувствие, поскольку эфирное масло ели является хорошим психостимулятором. Перед каждым применением ароматической воды ее необходимо несколько раз взбалтывать, так как во время хранения эфирное масло может всплыть в виде тонкой пленки. Ингаляции с ароматической водой помогают для профилактики заболеваний органов дыхания.

Рената Бардина

"Женское здоровье"

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