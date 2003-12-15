11 "ванных"заповедей

Любимое занятие болгар в холодное время года — купаться в термальных источниках. Здорово укрепляется иммунитет. Те, у кого нет такой возможности, с успехом заменяют источники ваннами. О целебных свойствах домашних ванн рассказывает Петя Дюжева — врач болгарского санатория "Приморский", расположенного на Золотых Песках .

Домашние ванны обладают многими целебными свойствами. Отлично помогают при

простудах,

ревматизме,

снимают

усталость

и напряжение,

благотворно влияют на кожу.

Механизм их воздействия несложен — проникнув в кожу, травы и эфирные масла стимулируют кровообращение, поднимают общую температуру тела. Такая своеобразная гимнастика для сосудов. А главное — отличная профилактика.

Что надо знать, приступая к бальнеотерапии:

Для бальнеотерапевтической процедуры в домашних условиях нужно немного: вода, травяной концентрат или ароматическое масло и градусник для измерения температуры воды. В вопросе, в какое время суток лучше проводить процедуру, единого мнения среди врачей нет. Одни считают, что погружением в воду нужно встречать новый день, другие настаивают на вечернем времени. Думаю, что это зависит от индивидуальной переносимости, температуры воды и режима дня.

К примеру, если после теплой ванны вы поспешите на работу, то подвергнете себя серьезному риску переохлаждения. Ведь после ванной процедуры следует не менее часа, а то и двух, не выходить на улицу — в этом постулате мнения врачей едины.

Температурный режим ванн

Ванны бывают трех видов:

горячие,

прохладные

и холодные.

Горячие ванны

Рекомендованы женщинам с крепким здоровьем. Температура воды колеблется от 37 до 42 оС. Максимальное время пребывания — не более 10-15 минут. Такая ванна может быть только вечерней. Она борется с простудными явлениями, успокаивает, снимает дневную усталость, расслабляет мышцы и хорошо подготавливает ко сну. Для лучшей переносимости горячей ванны при погружении температура воды должна быть около 37 оС, а потом она постепенно доводится до 40-42 оС за счет медленного добавления горячей воды в тот конец ванны, где находятся ноги.

Прохладная ванна

Наиболее комфортная процедура, подходящая всем без исключения. Оптимальный режим — 33-36 оС. Время пребывания в такой ванне не ограничено, если вы поддерживаете исходную температуру.

Холодная ванна

Температура от 16 до 20 оС. Сидеть в такой воде можно не более двух минут. Иногда достаточно и кратковременного погружения. После холодной ванны необходимо энергично растереться полотенцем. Кстати, любителями холодных ванн являются англичане. Ею они "взбадривают" нервы. К погружению в английскую ванну необходимо приучать свой организм постепенно: первую неделю — обливаться прохладным душем, вторую — опускать в тазик с холодной водой только ноги и руки. На третьей неделе стоит попробовать моментальные окунания в бодрящую ванну. И только потом — оставаться в воде на одну-две минуты.

Любителям ароматных ванн

Добавляя в ванну эфирные масла, помните, что они не растворяются в воде. Чтобы вода сохранила целебные свойства, необходимо выбрать один из двух способов:

В течение 10 минут интенсивно размешивать эфирные масла в полулитре воды, чтобы масло размельчалось на мелкие капли. Второй способ — более простой и эффективный. Добавить в ванну с эфирными маслами две столовые ложки растительного масла, например миндального, персикового или оливкового, или 50 мл сливок, так как эфирные масла легкорастворимы даже в небольшом количестве жира.

Следует учитывать и то, что эфирные масла быстро испаряются. Поэтому их следует добавлять в воду непосредственно перед тем, как вы решите в нее погрузиться. Для здоровых женщин на ванну достаточно 8-10 капель масла, для тех, чье здоровье ослаблено, — 4-5. Не забывайте читать инструкцию с рекомендациями, так как концентрация эфирных добавок в маслах бывает различной.

Бергамотовая, молочная или хвойная ванна?

Погружение в воду, даже если в нее не добавлены травы или масла, все равно приносит пользу всем, кто страдает частыми простудными заболеваниями, жалуется на суставы и раздражительность. Добавки же определяют "целебную направленность".

Кукурузная ванна

В воду добавляется один стакан кукурузного крахмала. Эти ванны благоприятно влияют на состояние кожи, делают ее маловосприимчивой к внешним раздражениям, а также успокаивают нервы.

Ванна из отрубей

Эта ванна называется косметической. 300 г отрубей кладут в марлевый мешочек, опускают его в воду и "болтают" им до тех пор, пока отруби полностью не растворятся в воде.

Соляная ванна

Первоначально растворите 1 кг крупной поваренной соли или 500 г морской в горячей воде. Потом добавьте холодной воды до получения нужной температуры. Соляные ванны почти универсальны: они показаны при насморках и кашле, заболеваниях нервной, опорно-двигательной систем, при кожных болезнях. К тому же оказывают болеутоляющее действие и улучшают обмен веществ.

Масляно-соляная ванна

Готовится так же, как предыдущая. А вот тело перед погружением натирается солью, смоченной оливковым маслом.

Ванна из водорослей

Оказывает тонизирующее действие на организм. Залейте водоросли, купленные в аптеке или на рынке, горячей водой. Затем процедите через большое крупноячеистое волосяное сито, разминая пальцами стебли.

Хвойная ванна

Оказывает

освежающее,

легкое тонизирующее действие,

снимает

усталость,

нервное напряжение,

раздражительность.

Эффективна как профилактика простудных заболеваний. Для приготовления ванны в воде растворяют 50-70 г готового порошкообразного или 100 мл жидкого хвойного экстракта.

Травяная ванна

Аптечные травы завариваются в соответствии с описанием на маркировке. Если травы заготовлены самостоятельно, то обычно достаточно одного стакана сбора. Травы заливают крутым кипятком. После остывания процеживают и добавляют в ванну.

Ромашка,

кипарис,

эвкалипт

помогают при частых простудах.

При повышенной возбудимости и гинекологических заболеваниях весьма полезны

шалфейные

и можжевеловые

ванны.

При бессоннице —

ванны из липового цвета.

Противовоспалительным и отчасти дезинфицирующим эффектом обладают ванны из

ромашки аптечной,

мяты перечной

и тысячелистника.

Молочно-медовая ванна

Расслабляет мышцы и смягчает кожу. Две столовые ложки меда и стакан сухого молока.

Горчичная ванна

Наиболее эффективна при простудных заболеваниях. Для этого в воде с температурой 37-38 оС растворяют в марлевом мешочке 150 г сухой горчицы. Если пары горчицы раздражают слизистые носа и глаз, то всю ванну накрывают простыней, за исключением головы больного.

Ароматическая ванна

Для ароматизации ванн широко применяются душистые масла. Можно капнуть масло одного вида, а можно смешивать масла, добиваясь гармоничного, подходящего вам запаха. Тогда вы почувствуете себя парфюмером, открывающим новый аромат.

Ванна для профилактики простуды:

смесь масел

кипариса,

эвкалипта,

лимона

и мяты.

Бодрящая ванна:

если у вас нет возможности сразу после процедуры отправиться в объятия Морфея, то примите ванну со смесью трех компонентов:

масла розмарина,

масла лимона,

масла мяты перечной.

Приняв ее после работы, вы с легкостью переделаете немало дел.

Успокаивающая ванна —

с добавлением пихтового масла. Ванна против депрессии: смесь масел бергамота, шалфея и иланг-иланг. Косметическая ванна: увлажняет кожу ванна с добавлением масла ванили и кокоса.

11 "ванных"заповедей

Перед приемом ванны следует принять душ, очистить всю поверхность кожи. Самая распространенная ошибка Большинство из нас любят сначала понежиться в ванне, а уж затем, под занавес, помыться с пеной или мылом. Поступать нужно наоборот. Сначала — очистить тело, а потом — оздоравливать его. Травяные или ароматические ванны следует принимать 2-3 раза в неделю. Во время приема ванны следите за тем, чтобы голова, шея и грудная клетка в области сердца оставались над поверхностью воды. Любая ванна противопоказана больным с повышенной температурой тела, а горячие ванны недопустимы при сердечно-сосудистых заболеваниях. Ванны нельзя принимать при наличии на коже воспалений и гнойничковых ран. Любую добавку — траву или ароматическое масло — необходимо проверить на индивидуальную переносимость. Капните приготовленный настой или масло на тыльную сторону запястья. Если в течение двух часов не появилась аллергическая реакция — можете принимать ванну с этим компонентом. Не погружайтесь в воду сразу, особенно если температура воды в ванне значительно превышает комнатную. Во время мытья в ванне растирайте тело губкой. Перед выходом из ванны ополоснитесь под теплым душем без мыльной пены, быстро вытрите насухо тело банной простыней промокающими движениями. После горячей ванны ложитесь в постель, хотя бы минут на сорок. Наиболее эффективны ванны зимой — в период, когда тело, закрытое теплой одеждой, лишено полноценного "дыхания".

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