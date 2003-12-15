Любимое занятие болгар в холодное время года — купаться в термальных источниках. Здорово укрепляется иммунитет. Те, у кого нет такой возможности, с успехом заменяют источники ваннами. О целебных свойствах домашних ванн рассказывает Петя Дюжева — врач болгарского санатория "Приморский", расположенного на Золотых Песках .
Домашние ванны обладают многими целебными свойствами. Отлично помогают при
снимают
благотворно влияют на кожу.
Механизм их воздействия несложен — проникнув в кожу, травы и эфирные масла стимулируют кровообращение, поднимают общую температуру тела. Такая своеобразная гимнастика для сосудов. А главное — отличная профилактика.
К примеру, если после теплой ванны вы поспешите на работу, то подвергнете себя серьезному риску переохлаждения. Ведь после ванной процедуры следует не менее часа, а то и двух, не выходить на улицу — в этом постулате мнения врачей едины.
Ванны бывают трех видов:
Рекомендованы женщинам с крепким здоровьем. Температура воды колеблется от 37 до 42 оС. Максимальное время пребывания — не более 10-15 минут. Такая ванна может быть только вечерней. Она борется с простудными явлениями, успокаивает, снимает дневную усталость, расслабляет мышцы и хорошо подготавливает ко сну. Для лучшей переносимости горячей ванны при погружении температура воды должна быть около 37 оС, а потом она постепенно доводится до 40-42 оС за счет медленного добавления горячей воды в тот конец ванны, где находятся ноги.
Наиболее комфортная процедура, подходящая всем без исключения. Оптимальный режим — 33-36 оС. Время пребывания в такой ванне не ограничено, если вы поддерживаете исходную температуру.
Температура от 16 до 20 оС. Сидеть в такой воде можно не более двух минут. Иногда достаточно и кратковременного погружения. После холодной ванны необходимо энергично растереться полотенцем. Кстати, любителями холодных ванн являются англичане. Ею они "взбадривают" нервы. К погружению в английскую ванну необходимо приучать свой организм постепенно: первую неделю — обливаться прохладным душем, вторую — опускать в тазик с холодной водой только ноги и руки. На третьей неделе стоит попробовать моментальные окунания в бодрящую ванну. И только потом — оставаться в воде на одну-две минуты.
Добавляя в ванну эфирные масла, помните, что они не растворяются в воде. Чтобы вода сохранила целебные свойства, необходимо выбрать один из двух способов:
Следует учитывать и то, что эфирные масла быстро испаряются. Поэтому их следует добавлять в воду непосредственно перед тем, как вы решите в нее погрузиться. Для здоровых женщин на ванну достаточно 8-10 капель масла, для тех, чье здоровье ослаблено, — 4-5. Не забывайте читать инструкцию с рекомендациями, так как концентрация эфирных добавок в маслах бывает различной.
Погружение в воду, даже если в нее не добавлены травы или масла, все равно приносит пользу всем, кто страдает частыми простудными заболеваниями, жалуется на суставы и раздражительность. Добавки же определяют "целебную направленность".
В воду добавляется один стакан кукурузного крахмала. Эти ванны благоприятно влияют на состояние кожи, делают ее маловосприимчивой к внешним раздражениям, а также успокаивают нервы.
Эта ванна называется косметической. 300 г отрубей кладут в марлевый мешочек, опускают его в воду и "болтают" им до тех пор, пока отруби полностью не растворятся в воде.
Первоначально растворите 1 кг крупной поваренной соли или 500 г морской в горячей воде. Потом добавьте холодной воды до получения нужной температуры. Соляные ванны почти универсальны: они показаны при насморках и кашле, заболеваниях нервной, опорно-двигательной систем, при кожных болезнях. К тому же оказывают болеутоляющее действие и улучшают обмен веществ.
Готовится так же, как предыдущая. А вот тело перед погружением натирается солью, смоченной оливковым маслом.
Оказывает тонизирующее действие на организм. Залейте водоросли, купленные в аптеке или на рынке, горячей водой. Затем процедите через большое крупноячеистое волосяное сито, разминая пальцами стебли.
Оказывает
снимает
Эффективна как профилактика простудных заболеваний. Для приготовления ванны в воде растворяют 50-70 г готового порошкообразного или 100 мл жидкого хвойного экстракта.
Аптечные травы завариваются в соответствии с описанием на маркировке. Если травы заготовлены самостоятельно, то обычно достаточно одного стакана сбора. Травы заливают крутым кипятком. После остывания процеживают и добавляют в ванну.
помогают при частых простудах.
При повышенной возбудимости и гинекологических заболеваниях весьма полезны
ванны.
При бессоннице —
Противовоспалительным и отчасти дезинфицирующим эффектом обладают ванны из
Расслабляет мышцы и смягчает кожу. Две столовые ложки меда и стакан сухого молока.
Наиболее эффективна при простудных заболеваниях. Для этого в воде с температурой 37-38 оС растворяют в марлевом мешочке 150 г сухой горчицы. Если пары горчицы раздражают слизистые носа и глаз, то всю ванну накрывают простыней, за исключением головы больного.
Для ароматизации ванн широко применяются душистые масла. Можно капнуть масло одного вида, а можно смешивать масла, добиваясь гармоничного, подходящего вам запаха. Тогда вы почувствуете себя парфюмером, открывающим новый аромат.
смесь масел
если у вас нет возможности сразу после процедуры отправиться в объятия Морфея, то примите ванну со смесью трех компонентов:
Приняв ее после работы, вы с легкостью переделаете немало дел.
с добавлением пихтового масла. Ванна против депрессии: смесь масел бергамота, шалфея и иланг-иланг. Косметическая ванна: увлажняет кожу ванна с добавлением масла ванили и кокоса.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Острый панкреатит сегодня уверенно отвоевывает все новые и новые позиции, и уже вышел на третье место среди хирургических заболеваний после аппендицита и холецистита. Откуда берется эта напасть и что делать, если вас скрутил внезапный приступ?