Как лечить шершавые локти: советы врача-дерматолога

Редакция получает вопросы, интересующие читателей "Правды.Ру". Одна из просьб рассказать о том, как ухаживать за локтями. Наш консультант- кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Юдина.

Витамин E

Причины появления шершавой, грубой кожи на локтях могут быть различными. Одна из самых распространенных — эндокринные нарушения, которые трудно поддаются самостоятельному лечению.

Лечебные средства для устранения шершавости локтей

В период обострений, когда кожа на локтях раздражена, рекомендуется использовать такие лечебные средства:

бальзам "Липикар",

кремы "Питиваль" и "Атодерм",

мазь "Радевит".

Их наносят на очищенную кожу один-два раза в день. При достижении положительных результатов применение этих препаратов можно прекратить. Когда сухая кожа локтей отмечена заметным утолщением, покрыта сеточкой мелких трещин, следует начать лечение с отшелушивающих препаратов. Например, с "Салициловой мази". Ее в течение 7-10 дней наносят на локти перед ночным отдыхом. Затем переходят к питательным наружным средствам.

Сухая кожа на локтях — это часто дефицит витаминов А и Е

"Нередко состояние кожного покрова на локтях свидетельствует о недостатке в организме витаминов А и Е. Их следует принимать курсами. Я бы посоветовала капли "Веторон" или "Веторон Е". Суточная доза потребления, указанная в инструкции, зависит от возраста. Существуют и ежедневные косметические средства гигиены, — говорит Ирина Юдина.

В холодное время года или, наоборот, в жару часто на локтях кожа становится грубой, сильно шелушится, а иногда покрывается сухой сыпью. Эту кожную реакцию может вызывать и перепад температур, и одежда, в составе которой много синтетических волокон. Иногда так называемая гусиная кожа — свидетельство повышенной сухости кожного покрова. В данных случаях это не заболевание, а лишь внешнее проявление нарушения водно-жирового баланса верхнего слоя кожи.

Как устранить шершавые локти с помощью косметологических средств

Для восстановления водно-жирового баланса верхнего слоя кожи необходимо:

Отказаться от мыла, заменив его пенящимися средствами, смягчающими кожу. Во время мытья шершавые локти массировать волосяной щеточкой с пеной, в которую добавлен глицерин.

Не менее двух раз в неделю использовать отшелушивающий крем с содержанием фруктовых кислот. Он удаляет с поверхности кожи омертвевшие клетки. Специальные средства можно заменить "домашними скрабами": мелкой солью со сметаной или кофейной гущей с медом.

На сухие локти необходимо ежедневно наносить питательные кремы с маркировкой "для тела", содержащие масла, и увлажняющие средства. Их следует втирать круговыми массажными движениями. Одно из самых действенных — Baume corps super hydratant от Clarins или молочко для сухой кожи любого производителя. При трещинах остановить свой выбор на креме с экстрактом ромашки или люцерны, при бугристой неровной коже — с глицерином и лецитином.

В периоды, когда появляется зуд и возникает желание расчесать локти, протирать их рыбьим жиром или нутряным салом.

Для шелушащейся кожи локтей полезны компрессы из оливкового, подсолнечного или косточкового масла, которые желательно оставлять на всю ночь, закрепив их бинтами. Можно просто несколько минут подержать локти в подогретом растительном масле, — считает Ирина Юдина.

Оливковое масло

Для снятия красноты протирать локти долькой лимона или тампоном, смоченным в отваре риса, лимонном, грейпфрутовом соке или соке квашеной капусты. Покрасневшие локти побледнеют, если их обернуть размятыми листьями белокочанной капусты. Смягчают кожу маски из тертого сырого или вареного картофеля с медом. После маски следует нанести на кожу жирный крем.

Улучшение наступает через десять дней интенсивного ухода, но для стойкого результата следует продолжать процедуры в течение месяца. Затем следует перейти на профилактический и поддерживающий уход: использовать кремы через день, а маски или компрессы — 2-3 раза в месяц.

Скрабы и питательные кремы сделают грубую кожу более нежной.

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