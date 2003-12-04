Редакция получает вопросы, интересующие читателей "Правды.Ру". Одна из просьб рассказать о том, как ухаживать за локтями. Наш консультант- кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Юдина.
Причины появления шершавой, грубой кожи на локтях могут быть различными. Одна из самых распространенных — эндокринные нарушения, которые трудно поддаются самостоятельному лечению.
В период обострений, когда кожа на локтях раздражена, рекомендуется использовать такие лечебные средства:
Их наносят на очищенную кожу один-два раза в день. При достижении положительных результатов применение этих препаратов можно прекратить. Когда сухая кожа локтей отмечена заметным утолщением, покрыта сеточкой мелких трещин, следует начать лечение с отшелушивающих препаратов. Например, с "Салициловой мази". Ее в течение 7-10 дней наносят на локти перед ночным отдыхом. Затем переходят к питательным наружным средствам.
"Нередко состояние кожного покрова на локтях свидетельствует о недостатке в организме витаминов А и Е. Их следует принимать курсами. Я бы посоветовала капли "Веторон" или "Веторон Е". Суточная доза потребления, указанная в инструкции, зависит от возраста. Существуют и ежедневные косметические средства гигиены, — говорит Ирина Юдина.
В холодное время года или, наоборот, в жару часто на локтях кожа становится грубой, сильно шелушится, а иногда покрывается сухой сыпью. Эту кожную реакцию может вызывать и перепад температур, и одежда, в составе которой много синтетических волокон. Иногда так называемая гусиная кожа — свидетельство повышенной сухости кожного покрова. В данных случаях это не заболевание, а лишь внешнее проявление нарушения водно-жирового баланса верхнего слоя кожи.
Для восстановления водно-жирового баланса верхнего слоя кожи необходимо:
В периоды, когда появляется зуд и возникает желание расчесать локти, протирать их рыбьим жиром или нутряным салом.
Для шелушащейся кожи локтей полезны компрессы из оливкового, подсолнечного или косточкового масла, которые желательно оставлять на всю ночь, закрепив их бинтами. Можно просто несколько минут подержать локти в подогретом растительном масле, — считает Ирина Юдина.
Для снятия красноты протирать локти долькой лимона или тампоном, смоченным в отваре риса, лимонном, грейпфрутовом соке или соке квашеной капусты. Покрасневшие локти побледнеют, если их обернуть размятыми листьями белокочанной капусты. Смягчают кожу маски из тертого сырого или вареного картофеля с медом. После маски следует нанести на кожу жирный крем.
Улучшение наступает через десять дней интенсивного ухода, но для стойкого результата следует продолжать процедуры в течение месяца. Затем следует перейти на профилактический и поддерживающий уход: использовать кремы через день, а маски или компрессы — 2-3 раза в месяц.
Скрабы и питательные кремы сделают грубую кожу более нежной.
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