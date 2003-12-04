Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Петр Дерябин

Как лечить шершавые локти: советы врача-дерматолога

Здоровье » Красота » Дерматология

Редакция получает вопросы, интересующие читателей "Правды.Ру". Одна из просьб рассказать о том, как ухаживать за локтями. Наш консультант- кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Юдина.

Витамин E
Витамин E

Причины появления шершавой, грубой кожи на локтях могут быть различными. Одна из самых распространенных — эндокринные нарушения, которые трудно поддаются самостоятельному лечению.

Лечебные средства для устранения шершавости локтей

В период обострений, когда кожа на локтях раздражена, рекомендуется использовать такие лечебные средства:

  • бальзам "Липикар",
  • кремы "Питиваль" и "Атодерм",
  • мазь "Радевит".

Их наносят на очищенную кожу один-два раза в день. При достижении положительных результатов применение этих препаратов можно прекратить. Когда сухая кожа локтей отмечена заметным утолщением, покрыта сеточкой мелких трещин, следует начать лечение с отшелушивающих препаратов. Например, с "Салициловой мази". Ее в течение 7-10 дней наносят на локти перед ночным отдыхом. Затем переходят к питательным наружным средствам.

Сухая кожа на локтях — это часто дефицит витаминов А и Е

"Нередко состояние кожного покрова на локтях свидетельствует о недостатке в организме витаминов А и Е. Их следует принимать курсами. Я бы посоветовала капли "Веторон" или "Веторон Е". Суточная доза потребления, указанная в инструкции, зависит от возраста. Существуют и ежедневные косметические средства гигиены, — говорит Ирина Юдина.

В холодное время года или, наоборот, в жару часто на локтях кожа становится грубой, сильно шелушится, а иногда покрывается сухой сыпью. Эту кожную реакцию может вызывать и перепад температур, и одежда, в составе которой много синтетических волокон. Иногда так называемая гусиная кожа — свидетельство повышенной сухости кожного покрова. В данных случаях это не заболевание, а лишь внешнее проявление нарушения водно-жирового баланса верхнего слоя кожи.

Как устранить шершавые локти с помощью косметологических средств

Для восстановления водно-жирового баланса верхнего слоя кожи необходимо:

  • Отказаться от мыла, заменив его пенящимися средствами, смягчающими кожу. Во время мытья шершавые локти массировать волосяной щеточкой с пеной, в которую добавлен глицерин.
  • Не менее двух раз в неделю использовать отшелушивающий крем с содержанием фруктовых кислот. Он удаляет с поверхности кожи омертвевшие клетки. Специальные средства можно заменить "домашними скрабами": мелкой солью со сметаной или кофейной гущей с медом.
  • На сухие локти необходимо ежедневно наносить питательные кремы с маркировкой "для тела", содержащие масла, и увлажняющие средства. Их следует втирать круговыми массажными движениями. Одно из самых действенных — Baume corps super hydratant от Clarins или молочко для сухой кожи любого производителя. При трещинах остановить свой выбор на креме с экстрактом ромашки или люцерны, при бугристой неровной коже — с глицерином и лецитином.

В периоды, когда появляется зуд и возникает желание расчесать локти, протирать их рыбьим жиром или нутряным салом.

Для шелушащейся кожи локтей полезны компрессы из оливкового, подсолнечного или косточкового масла, которые желательно оставлять на всю ночь, закрепив их бинтами. Можно просто несколько минут подержать локти в подогретом растительном масле, — считает Ирина Юдина.

Оливковое масло
Оливковое масло

Для снятия красноты протирать локти долькой лимона или тампоном, смоченным в отваре риса, лимонном, грейпфрутовом соке или соке квашеной капусты. Покрасневшие локти побледнеют, если их обернуть размятыми листьями белокочанной капусты. Смягчают кожу маски из тертого сырого или вареного картофеля с медом. После маски следует нанести на кожу жирный крем.

Улучшение наступает через десять дней интенсивного ухода, но для стойкого результата следует продолжать процедуры в течение месяца. Затем следует перейти на профилактический и поддерживающий уход: использовать кремы через день, а маски или компрессы — 2-3 раза в месяц.

Скрабы и питательные кремы сделают грубую кожу более нежной.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Шершавые локти и трещины на них. Dry elbows. Как избавится народными средствами. Из личного опыта.
Редактор: Ольга Алексеева
Новости
ПАСЕ: РФ должна извиниться перед родственниками погибших при крушении рейса MH17
CNN планирует снять постановки терактов на гражданских объектах в Одессе
На телеведущую ток-шоу "60 минут" Ольгу Скабееву готовилось покушение
Новосибирец продаёт автограф Байдена за 95 тысяч рублей
Гайдай: войска ВСУ будут вынуждены отступить из-под Лисичанска
Украине и Молдавии дали статус кандидата в члены ЕС, Грузии отказали
Безсонов: отступающие из Лисичанской петли части ВСУ уничтожаются на марше
Плеврит легких - не заболевание, а симптом
Взгляд: российская армия после Донбасса может двинуться на Одессу
Онуфриенко: во французских САУ Caesar нет ничего секретного для изучения
Популярное
Силовые структуры
Комбат Ходаковский: боевики ВСУ применяют новую тактику в Донбассе

Командир батальона "Восток" раскрыл новую тактику ВСУ в ходе военной спецоперации.

Комбат Ходаковский: боевики ВСУ применяют новую тактику в Донбассе
InsideOver: Путин тремя фактами о ВС РФ сделал предупреждение странам Запада
Мир. Новости мира
InsideOver: Путин тремя фактами о ВС РФ сделал предупреждение странам Запада
Силовые структуры
Сивков: ВС РФ не могут предотвратить обстрелы Донецка из-за возможных жертв
Мир. Новости мира
ВС РФ освободили осквернённый неонацистами детский лагерь под Славянском
Любовь Степушова Инфляция выше, чем на Украине: Болгария зарвалась в антироссийской политике Любовь Степушова Юрий Панков Денацификация "Памяти народа": генпрокуратура проверила патриотические сайты Юрий Панков Людмила Черткова Московская неделя моды обнажила острые проблемы "стильного импортозамещения" Людмила Черткова
Мир. Новости мира
Spiegel: Рэй Далио заявил, что США не смогут избежать войны с Китаем и Россией
Мир. Новости мира
Junge Welt: ФРГ вновь готова применить "климатического убийцу" в борьбе с РФ
Группировка "О" ВС РФ выжигает ТОС-1А "Солнцепёк" позиции ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ выжигает ТОС-1А "Солнцепёк" позиции ВСУ в Донбассе
Последние материалы
Новосибирец продаёт автограф Байдена за 95 тысяч рублей
Гайдай: войска ВСУ будут вынуждены отступить из-под Лисичанска
ЕС даровал Украине статус кандидата и получил предупреждение о ловушке
Украине и Молдавии дали статус кандидата в члены ЕС, Грузии отказали
Безсонов: отступающие из Лисичанской петли части ВСУ уничтожаются на марше
Плеврит легких - не заболевание, а симптом
Причины сухости во рту и ощущения постоянной жажды
Питание для похудения. Что, как и когда есть, чтобы похудеть?
Как "прочитать" общий анализ крови ребенка
Взгляд: российская армия после Донбасса может двинуться на Одессу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников