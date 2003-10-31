Раздельное питание: два разных взгляда и надо ли осложнять себе жизнь?

О раздельном питании говорят и пишут много, но толком мало кто знает, что, как и когда есть. В чем польза и вред. Предлагаем две точки зрения: практическое руководство к действию на основе личного опыта и взгляд на проблему авторитетного ученого — выбирайте, что для вас убедительнее.

Вкусное утро

Для Натальи Линько, эксперта-консультанта по диетическому питанию московского АО "Фактор", ответ однозначен: благодаря раздельному питанию 52-й размер она сменила на 46-й и уверенно нацеливается на объемы топ-моделей. У нее цветущий вид, легкость движений и неизменно хорошее настроение.

"Изучив специальную литературу, — говорит она, — я решила испробовать оздоровительное питание на себе — действительно ли эффект таков, как пишут. Первое время переход на раздельное питание давался с трудом, к тому же я не принадлежу к волевым особам. Но раздельное питание — это не диета, а принцип рационального распределения продуктов, и соблюдать его совсем несложно.

Главный принцип этого питания — белки и углеводы надо употреблять раздельно. Белки животного происхождения (яйца, мясо, рыбу, молоко, кефир, сыр) нельзя употреблять вместе с углеводами (хлебом, шоколадом, сладкими фруктами, картофелем, мучным). Не следует соединять в одной трапезе рыбу и мясо, а также мясо или рыбу с картофелем, макаронами, крупами — только овощи могут быть гарниром. Если имеются неполадки с желудочно-кишечным трактом, а у полных людей это не редкость, предпочтительнее пища вареная, пареная или тушеная.

Раздельное питание — это отказ от чая и кофе. Для меня этот момент был достаточно труден: кто из женщин не любит перехватить кофе с чем-нибудь вкусненьким? Но тем и привлекательна эта оздоровительная система, что любой отход от правил в разумных пределах вполне позволителен: запретных продуктов в раздельном питании нет, а есть привычка к полезной, легкой пище.

Теперь до полудня у меня нет потребности в плотном завтраке. Мюсли (если хотите похудеть, выбирайте без орехов), фрукты, свежевыжатые соки дают колоссальный заряд энергии с самого утра. Обед состоит из:

мяса,

рыбы,

вареного картофеля с растительным маслом,

запеченных овощей.

При такой схеме гарантирована здоровая перистальтика — пищеварительные каналы не забиты остатками пищи. Постепенно организм освобождается от:

шлаков,

токсинов,

нездорового питания.

Поэтому сами собой улетучиваются лишние килограммы — без всяких голодовок и ограничений.

Теперь по утрам я встаю с чувством бодрости, легкости в движениях. Изменились и мои прежние пристрастия: сейчас я с удивлением вспоминаю, как простаивала в очереди за гамбургерами. Такая еда мне теперь не по вкусу. Но не подумайте, что с переходом на раздельное питание рестораны не для вас — в любом меню есть салат, рыба или мясо, приготовленные на пару или без сливочного масла.

Кстати, потребность в мясе со временем снижается — теперь даже после небольшого кусочка бифштекса я чувствую неприятную тяжесть, отсутствие энергии. Другое дело фасоль: по питательным веществам она с успехом заменяет мясо, а усваивается очень легко.

Перейдя на раздельное питание, я наконец осуществила главный его принцип — приготовил и съел, не оставляй ничего на завтра. Все знают, что недельные щи и котлеты — прямой путь к:

гастритам,

колитам,

но готовить каждый день все-таки ленятся.

Конечно, раздельное питание требует определенной дисциплины, но зато вы выигрываете здоровье. Я, например, стала меньше простужаться, ушли прежние недомогания, связанные с лишним весом:

одышка,

повышенное давление,

сердцебиение.

И последнее — я похудела постепенно и без всякого дискомфорта, не голодая на жестких диетах.

Раздельное питание — самообман

Так относится к теории и практике раздельного питания известный российский ученый, профессор кафедры гигиены питания и токсикологии Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова и Института питания РАМН Борис Суханов.

— Теория раздельного питания, — комментирует он, — несостоятельна прежде всего потому, что для переваривающих систем организма человека совершенно безразлично, вместе или раздельно белки и углеводы поступают в кишечник. Более того, в результате длительной эволюции человек в полной мере приспособился к смешанному питанию как наиболее удовлетворяющему его потребности в разнообразных пищевых веществах.

Для переваривающих систем организма человека совершенно безразлично, вместе или раздельно белки и углеводы поступают в кишечник

Предложенная Г. Шелтоном теория раздельного питания основана на предположении, что разные виды пищи требуют для своего переваривания разных пищеварительных соков, которые проявляются либо:

в кислой

либо в щелочной среде.

А если в желудке оказываются одновременно белки, требующие для переваривания кислой среды, и углеводы, которым необходима щелочная среда, то процесс переваривания пищи нарушается, ибо "кислые" и "щелочные" ферменты как бы нейтрализуют друг друга или отрицательно влияют на их синтез.

С этих позиций недопустимы, по Г. Шелтону, бутерброды с мясом, мясные пирожки, неприемлемо употребление молока с хлебом, каш на молоке, нельзя смешивать одновременно разные виды белков (молоко и яйца, рыбу и творог) или белки с жирами. Молоко, по его мнению, вообще не сочетается ни с какими продуктами, а сладкие ягоды и фрукты следует принимать отдельно от всех продуктов.

Основные предположения Г. Шелтона сделаны в начале века, когда еще не были проведены опыты нашего замечательного соотечественника академика И. П. Павлова. В них он выявил целый ряд закономерностей, полностью ниспровергающих взгляды Г. Шелтона. Открытия эти признаны во всем мире и стали классикой физиологии питания, а сам И. П. Павлов, в том числе и за эти исследования, был удостоен Нобелевской премии.

Соблюсти рекомендуемые Г. Шелтоном принципы совместимости продуктов питания на практике, в домашних условиях, крайне сложно. В особенности в России, где зима царит несколько месяцев и ассортимент продуктов питания еще во многих регионах крайне ограничен по овощам, фруктам, зелени. Единственная возможность следовать этим рекомендациям — при каждом приеме пищи употреблять только один вид продукта. Но мы уже отметили, что нет химически однородных продуктов.

Целесообразно ли так осложнять жизнь? Наука на эти вопросы отвечает отрицательно. На сегодняшний день нет доказательств правильности высказываемых Г. Шелтоном идей, хотя в отдельных случаях для больных людей, безусловно, что-то и может оказаться полезным.

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