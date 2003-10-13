Современные методики возвращения зрения

Какие на сегодня существуют самые современные методики для возвращения зрения очкарикам с большими диоптриями? Наш собеседник — врач-офтальмохирург, кандидат медицинских наук Светлана Викторовна МИЛОВА.

Замена хрусталика глаза. Как это происходит

Причины близорукости

— Близорукость высокой степени, к сожалению, уверенно сдвигается к более раннему возрастному рубежу. К армии людей с ослабленным зрением, измеряемым параметрами выше десяти диоптрий, относятся немало:

школьников

студентов

молодых специалистов.

Среди причин этой печальной тенденции — информационный взрыв последних лет, когда львиная доля информации приходится на зрительные источники:

компьютеры

планшеты

телефоны

тв

видео

книги

газеты.

Сильная близорукость обрекает на тяжелые очки с толстыми стеклами, зрительно уменьшающими глаза и портящими внешность. Трудно выбрать любимую профессию, хобби, есть ограничения в быту. Словом — неудобства.

Близорукие молодые дамы чаще всего готовы на любые операции, которые дают шанс избавиться от этого недуга. Грамотный офтальмолог решает проблему адекватной коррекции зрения, выбирая путь минимальной травмы для глаз. И в первую очередь рассматривается вопрос применения методик, при которых не нужно вмешиваться внутрь глаза.

Среди них заслуженное лидерство занимает:

операция "лазерный кератомилез"

или ЛАЗИК.

Эта эффективная и безопасная операция приобрела огромную популярность во всем мире. Она отличается:

хорошей переносимостью

и коротким послеоперационным восстановительным периодом.

К сожалению, ЛАЗИК далеко не всегда является панацеей. Для безопасного проведения этой операции необходима определенная толщина роговицы, так как в ходе вмешательства она становится тоньше.

Принцип этой операции состоит в дозированном удалении части роговичного слоя. Чем выше степень близорукости, тем большую часть роговицы необходимо удалять. То есть толщины роговицы глаза может просто не хватить для устранения близорукости, и проведение лазерного кератомилеза на таком глазу чревато серьезными осложнениями.

Если этот фактор оставить без внимания, то роговица станет слишком тонкой. Чем же опасно сильное истончение роговицы? Тонкая, искусственно выпрямленная роговица:

перестает быть линзой

лишается возможности выполнять природную функцию преломления.

Близорукие молодые дамы чаще всего готовы на любые операции, которые дают шанс избавиться от этого недуга

Тонкая роговица "не держит" форму. Под воздействием внутреннего глазного давления и наружных атмосферных перепадов кривизна роговицы может меняться даже в течение дня.

Существуют точно просчитанные и доказанные пределы толщины роговицы, которая должна остаться после хирургического вмешательства. Иногда при минусе 15 диоптрий глаз имеет отличный роговичный запас, позволяющий с ним работать. Случается и наоборот: при минус 4-5 тонкая роговица не позволяет применить ЛАЗИК.

В таких случаях для коррекции близорукости, чаще всего высокой степени, успешно применяется другая методика. Это операция по имплантации искусственного хрусталика. Ее современные мировые технологии позволяют слабовидящим пациентам навсегда избавиться от очков или контактных линз.

"Очки внутри глаза"

Таким способом можно избавиться от близорукости даже в 20 диоптрий и выше. Во всем мире такую операцию называют "очки внутри глаза".

Существует два варианта этой операции. В первом случае искусственный хрусталик имплантируется на переднюю поверхность своего, живого хрусталика. То есть родной хрусталик не удаляется. Просто глаз получает еще одну дополнительную линзу. Этот новый хрусталик и является "очками внутри глаза". Такой тип операции применим у пациентов с высокой близорукостью, имеющих прозрачный хрусталик.

Второй тип операции подходит людям, в хрусталиках глаз которых начинаются первые признаки помутнения, то есть катаракты. Неправильно думать, что катаракта — болезнь пожилых людей. Она может появиться в любом возрасте. Встречаются случаи врожденной катаракты.

Второй вариант "очков внутри глаза" — удаление поврежденного хрусталика и замена его искусственным, соответствующим нужной диоптрийной силе. Такой пациент, приобретая полноценное зрение, избавляется и от появления возрастной катаракты.

Даже при операции второго типа хрусталик удаляется практически через прокол. Точнее, два маленьких прокола. В миниатюрные надрезики вводят инструменты, по ним подают ультразвук определенной частоты, разрушающий хрусталик внутри глаза. Затем помутневшее вещество хрусталика отсасывают по трубочкам. А потом через эти же отверстия имплантируют новый искусственный хрусталик в сложенном виде. Внутри глаза он расправляется, принимая первоначальную форму. Мягкие хрусталики последних поколений не вызывают токсических реакций. Прооперированный глаз закрывают повязкой, которую снимают на следующий день.

Решаясь на операцию, которую можно назвать достижением третьего тысячелетия, обязательно нужно индивидуально оценить степень риска

Обычно такие операции на двух глазах одновременно не производятся. Но второй глаз оперируется буквально через день-два. Потому что жить с большой разницей "видимости" двух глаз чрезвычайно трудно — мозг не справляется с разными картинками — изображениями окружающего мира, различными:

по яркости

и даже по величине отображаемых предметов.

Преимуществом операции "очки внутри глаза" является и то, что:

мини-разрезы

или проколы

не требуют наложения швов. С помощью такой операции можно избавиться от близорукости любой степени. Послеоперационный период стабилен и переносится легко, хотя, несомненно, эта операция- более серьезное вмешательство, чем ЛАЗИК.

"Очки внутри глаза" — операция, требующая серьезной подготовки. Каждый конкретный глаз имеет индивидуальные резервы. При высокой степени близорукости глаз в значительной степени изменен. Потому необходимо тщательное исследование перед операцией.

Вероятность дистрофических изменений на сетчатке глаза с высокой миопией велика. В таком случае делается профилактическое лазерное укрепление сетчатки. При прогрессирующей близорукости, которой страдают многие молодые люди, проводится склеропластическая операция, приостанавливающая падение зрения. Только после этих лечебных мер глаз готов к имплантации хрусталика.

Решаясь на операцию, которую можно назвать достижением третьего тысячелетия, обязательно нужно индивидуально оценить степень риска. Именно поэтому необходимо обращаться к ответственным и грамотным докторам. Тщательно подготовленная операция проходит практически без осложнений.

Люди, перенесшие операцию "очки внутри глаза", должны периодически посещать окулиста и соблюдать те же ограничения, которые были до операции: избегать подъема тяжестей и резких наклонов.

Каждый человек может самостоятельно проверить себя на такой тест: если вы подняли какой-либо значительный вес и несете его без напряжения, без прилива крови к лицу, то он вам доступен.

Если же, подняв сумку, вы согнулись под ее тяжестью и ощущаете прилив крови к голове, то эта тяжесть для вас чрезмерна. Идеальный вид спорта — плавание, так как при этом нагрузка распределяется равномерно на все группы мышц.

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