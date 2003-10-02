Чеснок вместо аспирина и против холестерина

Болгарского профессора, кардиолога Асена Додева коллеги в шутку называют "чесночным профессором". Со студенческих лет им собраны тысячи свидетельств об уникальных лечебных свойствах чеснока. Этот натуральный лекарственный препарат, чрезвычайно сильный и разносторонний, он успешно применяет в своей практике, работая с больными, страдающими различными сердечными заболеваниями.

"Все началось, — рассказывает профессор Додев, — с одной книги об Александре Македонском, которую я прочитал еще в школе. В ней очень много говорилось о чесноке как о продукте, который лечит буквально все болезни. Меня это заинтересовало, потому что уже тогда я бредил медициной.

Сейчас в моей библиотеке 10 738 различных свидетельств со всего мира, подтверждающих целительные свойства чеснока. В последние годы я разрабатываю только одну тему: чеснок и сердце.

Болгарская народная медицина тоже почитает чеснок. И все наши долгожители, с которыми я много работал, утверждают, что они в день всегда съедали как минимум дольку чеснока. В болгарской кухне очень много блюд, которые включают в себя чеснок. Причем болгары издревле предпочитают его не мелко резать, а давить в фарфоровой ступке или специальным пресс-чесночным приспособлением. Так они максимально выжимают из него все полезные витамины. Болгары никогда не называли чеснок лекарством для бедных, как это было принято у многих народов. Чеснок у нас уважали и цари, и простые землепашцы.

— Сердечно-сосудистые заболевания — бич нашего времени. Ежедневно тысячи людей умирают от инфарктов и сердечных приступов. Лекарств много — толку мало. Что бы вы посоветовали больным?

— Поверить в чеснок. В натуральный лекарственный препарат, причем чрезвычайно сильный и разнообразный. Еще автор знаменитого римского траволечебника Диоскорид за две тысячи лет до того, как был изучен процесс протекания атеросклероза, утверждал, что чеснок чистит артерии. Удивительно! В 1550 году до нашей эры и древние египтяне активно применяли чеснок для лечения сердечных заболеваний.

— Расскажите хотя бы коротко, что делает чеснок. Как он воздействует на наше сердце?

Нарисую простую схему. Чтобы очистить наши сосуды, кровь от избыточного холестерина, человеку необходимы, во-первых, лекарства, понижающие его уровень. Затем нужны таблетки, которые понизят окисляемость холестерина и не дадут ему превратиться в жировые отложения в стенках сосудов. Потом нужны лекарства, понижающие кровяное давление, а оно всегда ненормальное у больных, страдающих атеросклерозом. И еще препараты, которыми обязательно должен пользоваться наш больной, — это разжижающие кровь таблетки. Например, аспирин.

Это же горсть самых разных таблеток каждое утро. А можно ли заменить эту кучу лекарств одним? Запросто.

Съедайте ежедневно по 2-3 дольки чеснока. Уже через некоторое время, примерно через неделю, вы почувствуете облегчение. А через месяц даже такая малая доза чеснока понизит уровень холестерина в крови на 9-10%. Проверено практикой.

Холестерин

Ешьте чесночный порошок, добавляйте в пищу чесночный экстракт, чесночное масло, свежий чеснок. Он — идеальное лекарство, обладающее всеми свойствами вышеперечисленных препаратов. Чеснок "работает" через почки человека. При этом вырабатывается холестерина в несколько раз меньше, и за счет этого снижается его общее количество в крови.

— Чем же чеснок лучше лекарственных препаратов?

— Лекарства мы получаем синтетическим путем. Понижая, к примеру, таблетками уровень холестерина, мы отрицательно влияем на внимательность больного, на скорость его реакций. От чеснока нет побочных эффектов. Для того чтобы жиры не оседали на сосудах, достаточно одного зубчика чеснока, который заменит 15 мг антиокислительного витамина С или 4,5 мг витамина Е. Чеснок делает кровь более жидкой. Она легче проходит через сузившиеся стенки сосудов. Через четыре недели приема чеснока свертываемость крови понижается на 70%.

Заодно чеснок борется и с другими болезнями, если они у вас есть. К примеру, он снимает утомляемость человека, а для сердечников это очень важно. Чесночную горечь легко ликвидировать, смешав его с морковным соком или с молоком.

— А у вас есть свои фирменные рецепты?

Конечно. Назову для читательниц "Женского здоровья" несколько. Для общей борьбы с атеросклерозом хорошо смешать растертый зубчик чеснока с половинкой тертого яблока. Смесь принимайте по 1-2 столовые ложки 3 раза в день.

При так называемом сердечном давлении помогает стакан сока свеклы или моркови с ложкой чесночного сока. Эту смесь лучше пить перед едой. А вот специальный чесночный коктейль для разжижения крови, профилактики атеросклероза и против холестерина.

Для него вам потребуется 3 зубчика чеснока, по одной столовой ложке красного вина, столового уксуса и оливкового масла. Все компоненты смешайте в миксере, дайте настояться не менее трех часов. Треть смеси размешайте в стакане горячей воды и выпейте. Две оставшиеся порции выпивайте так же через каждые 6 часов в течение суток. Прекрасное приятное средство.

Александр КУРБАТОВ

"Женское здоровье"

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