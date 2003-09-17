Новорождённый ребёнок: как правильно он должен выглядеть

Новорождённый ребёнок часто выглядит несколько необычно. Странности в его облике или поведении тревожат молодую маму. Об особенностях новорожденного, которые совершенно нормальны, рассказывает врач-неонатолог Татьяна Андреева.

Голова новорождённого

Голова новорождённого должна быть чуть больше объёма грудной клетки или иногда равна ему. Если лоб младенца сильно выступает вперед, а свод черепа слишком велик по сравнению с размерами лица, можно заподозрить гидроцефалию. В случае микроцефалии — всё с точностью до наоборот.

Часто молодые неопытные мамы принимают за микроцефалию обычное сплющивание головы младенца. Оно свойственно любому нормальному ребёнку, только что появившемуся на свет.

Форма головы зачастую зависит от того, как располагался плод в материнской утробе. Если маму что-то пугает, ей кажется, что голова малыша "имеет дефекты", надо поговорить с врачом, принимавшим роды. Он знает, как малыш располагался в утробе и как, соответственно, должна выглядеть его голова.

Средняя величина окружности головы здорового новорождённого ребёнка составляет 33-35 см. При этом окружность грудной клетки должна быть 30-33 см. Даже если такое соотношение не наблюдается при рождении, то уже на второй день жизни голова ребенка должна превышать объем грудной клетки на 1-3 см.

Это совершенно нормально, и не надо бояться, что голова ребенка кажется "слишком большой".

Осматривая голову, обратите внимание на:

состояние швов,

родничков черепа младенца.

Швы на ощупь — обычные трещины между долями черепа, а роднички — широкие, мягкие участки, расположенные в местах соединения швов.

Если вам кажется, что роднички слишком ярко окрашены, а швы выступают на поверхности головы, можно прояснить этот вопрос с врачом. Скорее всего, доли черепа сместились из-за "сплющивания" головы во время родов. Через два-три дня всё встанет на свои места.

Кожа младенца, желтуха новорождённого

Основной показатель состояния младенца сразу после рождения — кожа. После того как с нее удалили специальную природную смазку, с которой малыш рождается, кожа ребенка кажется:

красноватой,

румяной,

гладкой.

Но ко второму-третьему дню жизни она становится:

сухой,

чешуйчатой на ощупь,

розовой.

С третьего по седьмой день у нормальных детей, как правило, кожа слегка желтеет. Это физиологическое явление — желтуха новорожденных, пугать оно не должно.

После рождения у малыша могут также быть синеватые ступни и ладошки. Этот цвет изменится спустя некоторое время. Вообще, в первые часы жизни малыша синих оттенков бояться не стоит, они могут вызывать беспокойство только по прошествии 12-24 часов.

Кроме посинений на теле младенца можно обнаружить еще и самые настоящие синяки. Они, как правило, свидетельствуют о:

тяжёлых родах,

неосторожном обращении с новорождённым.

Младенец

В некоторых случаях они указывают на инфекционное заболевание. Поэтому, обнаружив синеватые пятна на теле малыша, нужно обязательно проконсультироваться с врачом. То же касается и крошечных кровоизлияний на коже. Если они не проходят в течение 24 часов, обратите на это внимание неонатолога или педиатра.

Часто молодых мам пугает пушок, который можно заметить на теле новорождённого — тонкие волоски, иногда довольно густые. Ничего страшного в этом нет, пушок бывает у всех малышей, а особенно у недоношенных.

Как правило, пушок лучше всего заметен на:

плечах,

спине,

лбу,

щеках.

Он исчезает в течение нескольких недель. Неопытную маму могут также испугать и так называемые милии, свойственные всем новорождённым. Это маленькие белые прыщики размером 1-2 мм на подбородке, носу, щеках и лбу.

Средняя величина окружности головы здорового новорождённого ребенка составляет 33-35 см

Так выглядят расширенные сальные железы. Они перестанут быть заметными, исчезнут самопроизвольно через несколько дней или недель. Бояться и удалять их не стоит.

Как выглядят глаза новорождённого

Как правило, в первые два дня младенец практически не открывает глаза, так как его веки после рождения опухшие и тяжелые. Но врач, осматривающий ребенка, обязан обратить внимание на состояние глаз.

Во-первых , могут быть нагноения, иначе говоря, гнойный конъюнктивит. Он свидетельствует об инфекции, вызываемой стафилококками и другими возбудителями. Ими могли "наградить" как в роддоме, так и до него. Для предотвращения развития инфекции сразу после рождения глазки ребенка протирают стерильной марлевой салфеткой, обильно смоченной вазелиновым или растительным маслом.

, могут быть нагноения, иначе говоря, гнойный конъюнктивит. Он свидетельствует об инфекции, вызываемой стафилококками и другими возбудителями. Ими могли "наградить" как в роддоме, так и до него. Для предотвращения развития инфекции сразу после рождения глазки ребенка протирают стерильной марлевой салфеткой, обильно смоченной вазелиновым или растительным маслом. Во-вторых, под конъюнктивой, или на глазном белке новорожденного, нередко появляются небольшие кровоизлияния. Бывает, что глаз полностью красный. Это происходит от повышения давления во время прохождения ребенком родовых путей. Не пугайтесь — это не навсегда, кровоизлияния в течение 2-4 недель рассосутся сами.

Рот и нос новорождённого

Новорождённый малыш умеет дышать только носом, поэтому любые преграды воздуху могут угрожать жизни ребенка. Необходимо рассмотреть его рот и глотку, чтобы выявить отклонения в виде:

"волчьей пасти" — расщелины нёба,

"заячьей губы" — расщелины верхней губы.

Такие отклонения — явление редкое и обычно их замечает первым врач-неонатолог. Также нечасто бывают преждевременно выросшие зубы, которые следует удалять, особенно если они расшатаны и могут вот-вот выпасть.

Не стоит пугаться, если во рту малыша обнаружили маленькие белые образования, расположенные по одному с каждой стороны от средней линии нёба. Это всего лишь "жемчужины Эпштейна", исчезающие через несколько недель после рождения. Такова еще одна нормальная особенность.

Не волнуйтесь, если, по словам врача, уздечка языка прикреплена слишком близко к кончику языка. Это явление, как правило, не мешает жизни ребенка, его кормлению и становлению речи. В крайних случаях можно решиться на операцию по подрезанию уздечки. Но спешить с этим без необходимости не стоит. Чаще всего такую операцию проводят уже после двух-трех лет, когда ребенок достаточно окрепнет.

Грудная клетка новорождённого

Грудная клетка — один из важнейших показателей состояния новорождённого ребёнка. Рёбра младенца эластичны и только по прошествии некоторого времени принимают привычную для взрослого форму.

Вблизи средней линии грудной клетки, ниже либо выше обычных сосков, могут обнаруживаться добавочные грудные соски. Это безвредные розовые или пигментированные пятна, размер которых бывает от нескольких миллиметров до размера нормальных сосков. Не стоит обращать на них внимания. Со временем они исчезнут.

Случается, что молочные железы ребенка набухают. Это происходит, как правило, на третий-четвертый день жизни, а к седьмому дню жизни процесс достигает своего апогея. Затем набухания уменьшаются. Они симметричны, и кожа при этом вокруг соска не изменена. Максимальный диаметр увеличения железы может доходить до 1,5-2 см.

Чаще всего этот процесс приводит к выделению молокоподобного вещества, по своему составу приближающегося к молозиву матери. Выдавливать содержимое ни в коем случае нельзя: существует большая вероятность занести инфекцию, что приведет к еще большему опуханию и выделению гноя. Лечение обычно не требуется, но при тяжелом состоянии стоит наложить теплую стерильную повязку, чтобы предохранить кожу от раздражения одеждой. При любых осложнениях следует обратиться к специалисту.

После рождения у малыша могут также быть синеватые ступни и ладошки. Этот цвет изменится спустя некоторое время

Новорождённый ребёнок должен дышать диафрагмой, а не грудной клеткой. Частота дыхания у здоровых детей колеблется от 40 до 60 в минуту. При этом сразу после рождения частота дыхания очень велика, что естественно после пережитого ребёнком родового шока. В любом случае в течение этого времени за грудничком должен наблюдать специалист, чтобы точно определить, нормально ли дышит ребёнок или по какой-то причине дыхание его нарушено.

Гендерные различия

У нормального новорождённого мальчика крайняя плоть полностью покрывает головку полового члена, так что может быть не видно мочеиспускательного канала. Так половые органы могут выглядеть довольно долго, до четырех-шести месяцев, а то и дольше. И не вздумайте "помогать" малышу и оттягивать назад крайнюю плоть силой. Как правило, все проходит само собой.

У младенцев мужского пола, родившихся в срок, яички находятся в мошонке. При этом мошонка большая и свободно висит на большом расстоянии от промежности. Если же ее совсем не видно, следует проконсультироваться с врачом. И еще: мошонка не должна вплотную прилегать к промежности у нормальных детей, рождённых в срок.

Это бывает у недоношенных детей. А теперь о девочках. Когда всё в норме, большие половые губы выступают над малыми. Но иногда может быть и наоборот. Однако это еще не повод для беспокойства — в скором времени всё станет на свои места.

Если же размер клитора настолько велик, что вы вначале решили, будто у вас мальчик, то стоит насторожиться. Не оставляйте малышку без надзора врача.

Для девочки, рожденной в срок, абсолютно нормальным является то, что свободный конец девственной плевы высовывается из наружного отверстия влагалища и исчезает только через несколько недель. В первую неделю жизни могут появляться молочно-белые слизистые выделения, иногда окрашенные кровью. Не бойтесь — просто ваши материнские гормоны "взяли свое", и через два, максимум три дня всё должно пройти.

Это проявление полового созревания в миниатюре, которое бывает у двух девочек из трех. Такое состояние биологически целесообразно. По мнению психиатров, оно играет важную роль в развитии мозга.

Ручки и ножки младенцев

Ступни и ладони малыша нужно осмотреть, чтобы исключить пороки развития или травматические повреждения.

Иногда бывает, что шестой, лишний, палец прикреплен к боковой поверхности мизинца и похож на тоненькую ножку. Как правило, его удаляют хирургическим путем, и в дальнейшем кисть руки или ноги выглядит, как и у нормального человека. Сращение пальцев наблюдается чаще на ногах. Это тоже несложно поправить путем хирургического вмешательства.

Родители должны знать, что все изменения в строении кистей рук или ног — явление по большей части наследственное. И чтобы не падать в обморок при виде неожиданного шестого пальца, разузнайте у бабушек и дедушек, мам и пап, были ли у них такого рода проблемы.

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