Женский кошмар - усы растут!

Внезапное усиление роста волос (гирсутизм), появление грубого голоса и других типичных мужских признаков насторожит любую женщину. Что делать в такой ситуации? На вопросы читательниц отвечает врач-гинеколог Вероника Дуброва.

"Я — обычная женщина, родила двух дочерей. Но недавно врачи обнаружили у меня высокий уровень мужских гормонов. Откуда они могли взяться и чем это грозит?". Тамара Ясенева, Тула

— Конечно же, у любой женщины больше женских половых гормонов — эстрогенов. Но в ее организме есть и мужские гормоны — андрогены. И хотя их значительно меньше, они тоже нужны, особенно в период полового созревания. У зрелых женщин избыток мужских гормонов обычно возникает при неполадках в работе надпочечников, яичников и головного мозга. При этом иногда нарушается цикл — менструации становятся редкими и скудными. К женским болячкам прибавляются мужские — угри и фурункулы, которые появляются из-за избыточного салооотделения. Наконец, в тяжелых случаях развивается бесплодие.

"Почему у меня вдруг начали пробиваться усики?". Ольга Никоненок, Пермь

— Скорее всего дело в увеличившейся выработке мужских половых гормонов. Ведь появление волосатости у женщин — это первый характерный признак нарушения гормонального баланса. Волосы начинают расти на лице, груди, внизу живота и на бедрах.

Усы могут начать расти и у беременных женщин из-за гормональной перестройки. Постоянно приходится бороться с растительностью жгучим брюнеткам. В этих случаях других проявлений избытка андрогенов не имеется, а значит, и в лечении нет никакой необходимости. Но если вдруг волосы стали расти там, где их раньше не было, надо срочно идти к врачу.

"У моей двадцатилетней дочери усиленно растут волосы на лице. Как ее правильно обследовать?". Татьяна Негонова, Симферополь

— Для начала рекомендую сходить к гинекологу. Возможно, при первом же осмотре он обнаружит заболевание яичников — это одна из самых частых причин оволосения по мужскому типу. А мазки и измерение ректальной температуры помогут подтвердить этот диагноз. В трудных для диагностики случаях могут понадобиться рентген, ультразвуковое исследование, эндоскопия и компьютерная томография.

Женщины тяжело переживают свой затянувшийся недуг

Выявить повышенный уровень мужских половых гормонов помогут анализы крови и суточной мочи. Если при обследовании выявлена киста или опухоль яичников, надпочечников или гипофиза, то необходима операция. После нее выздоровление бывает окончательным и гормоны пить уже ни к чему. Большинство женщин тяжело переживают свой затянувшийся недуг, некоторые даже доводят себя до невротических расстройств и депрессии. Чтобы этого избежать, советую не оставаться со своей бедой наедине, а обратиться за помощью к психотерапевту.

"Мои подруги говорят, что единственное лекарство от волосатости — это бритвенный станок. Неужели от нее никак нельзя избавиться?". Анна Ветренникова, Воронеж

— В большинстве случаев с избытком мужских гормонов справиться можно. Обычно клин вышибают клином — врачи назначают женщине опять-таки гормоны, но уже другие — женские: гормоны головного мозга или надпочечников. Только имейте в виду, что гормональное лечение проводится долго — месяцы и даже годы. Поэтому пока не достигнут желаемый результат, с волосатостью нужно бороться обычными средствами. Но лучше все-таки делать эпиляцию, а не просто брить.

Лазерная эпиляция

"Врач назначил мне мужские половые гормоны. Не вредно ли это для организма?". Елена Лохвицкая, Рязань

— Порой врачи специально назначают женщинам мужские половые гормоны как лекарство от

маточных кровотечений,

мастопатии,

рака молочной железы,

эндокринологических заболеваний — аддисоновой болезни и акромегалии.

Андрогены входят и в состав гормональных контрацептивов. Поэтому, если врач считает необходимым прием таких препаратов, это принесет меньше вреда для организма, чем отсутствие необходимых гормонов.

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