Сокотерапия: Очищаем организм натуральными соками

Все мы хотим сохранить на долгие годы молодость и здоровье. Как известно, для этого надо как можно чаще пить натуральные соки, приготовленные из свежих фруктов и овощей. О том, как сокотерапия способствует очищению организма и помогает избавиться от множества проблем со здоровьем, корреспонденту «Правды.Ру» рассказал диетолог, кандидат медицинских наук, заместитель генерального директора санатория "Ревиталь Парк" Сергей Берштейн:
- Сокотерапия - это восстановление организма естественным способом, когда определенное количество времени человек употребляет только свежие соки, отказываясь при этом от какой-либо другой пищи. Данная методика способствует генеральной уборке всего организма, обладает ощутимым оздоровительным эффектом.
Целебные свойства соков позволяют вернуть внешнюю красоту и омолодить организм в целом. Соки способствуют повышению активности ферментов, там самым улучшают обменные процессы в организме.
Сокотерапия способствует снижению веса, т.к.
При помощи соков можно
Мощное очищающее воздействие этого вида терапии на организм связано с тем, что натуральные свежеприготовленные соки усваиваются чрезвычайно быстро, - уже через 15-30 минут, в то время как овощные блюда требуют нескольких часов для полного переваривания и усвоения. Быстрая усвояемость соков помогает разгрузить органы пищеварительной системы.
Специалистами нашего санатория предложена оригинальная методика, которая проводится курсом и включает прием 20 различных сочетаний фруктовых и овощных соков. Зачастую пройти программу очищения соками в домашних условиях не так-то просто. Ведь при этом очень важно четко придерживаться определенной схемы.
Вот некоторые соки, применяемые в оздоровительных программах:
Считается «королем» среди овощных соков. Он богат витаминами и микроэлементами и отлично комбинируется со всеми другими соками. При регулярном приеме
Морковный сок особенно полезен тем, кто хочет очистить почки, печень и желчный пузырь. Также морковный сок оказывает положительное влияние на кишечник, повышая его двигательную активность.
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Низкокалориен, содержит много железа (а значит, полезен при малокровии), способствует выведению камней из почек. Пектиновые вещества, которыми богаты яблоки, действуют как адсорбенты, очищая организм от шлаков. Яблочный сок
Он содержит фруктовые кислоты, препятствующие старению, а также является хорошим средством для профилактики и лечения дисбактериоза кишечника.
Богат такими полезными микроэлементами, как
что очень полезно для крови. Сок сельдерея повышает общий тонус организма, обладает мочегонным и слабительным эффектами. Он идеально подходит для приема людям с нарушенным обменом веществ и быстрой утомляемостью.
Этот сок необычайно богат витаминами (в частности, каротином), минеральными веществами, органическими кислотами, и при этом содержит мало клетчатки, что делает его очень полезным при всех заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Пектины тыквенного сока выводят из организма излишний холестерин.
Один из важнейших продуктов для всего пищеварительного тракта. В шпинате содержится большое количество витамина С и Е, недостаточность которых приводит к различным заболеваниям.
Идеальное средство при ожирении. Он
Сок капусты очень питателен (содержит большое количество витаминов, энзимов, солей).
Это самый ценный сок для улучшения состава крови. Он отлично
Свекольный сок используется для снижения высокого артериального давления , борется с нарушениями сердечной деятельности, менструальными расстройствами. Он полезен и во время климактерического периода.
Оказывает мощное очистительное действие, активизируя выделительные системы организма.
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