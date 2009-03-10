Сокотерапия: Очищаем организм натуральными соками

Все мы хотим сохранить на долгие годы молодость и здоровье. Как известно, для этого надо как можно чаще пить натуральные соки, приготовленные из свежих фруктов и овощей. О том, как сокотерапия способствует очищению организма и помогает избавиться от множества проблем со здоровьем, корреспонденту «Правды.Ру» рассказал диетолог, кандидат медицинских наук, заместитель генерального директора санатория "Ревиталь Парк" Сергей Берштейн:

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- Сокотерапия - это восстановление организма естественным способом, когда определенное количество времени человек употребляет только свежие соки, отказываясь при этом от какой-либо другой пищи. Данная методика способствует генеральной уборке всего организма, обладает ощутимым оздоровительным эффектом.

Целебные свойства соков позволяют вернуть внешнюю красоту и омолодить организм в целом. Соки способствуют повышению активности ферментов, там самым улучшают обменные процессы в организме.

Сокотерапия способствует снижению веса, т.к.

содействуют более полной усвояемости белков, жиров и углеводов,

обезвреживанию токсинов и выведению их из организма.

При помощи соков можно

повысить иммунитет,

укрепить стенки сосудов,

улучшить кровообращение.

Мощное очищающее воздействие этого вида терапии на организм связано с тем, что натуральные свежеприготовленные соки усваиваются чрезвычайно быстро, - уже через 15-30 минут, в то время как овощные блюда требуют нескольких часов для полного переваривания и усвоения. Быстрая усвояемость соков помогает разгрузить органы пищеварительной системы.

Специалистами нашего санатория предложена оригинальная методика, которая проводится курсом и включает прием 20 различных сочетаний фруктовых и овощных соков. Зачастую пройти программу очищения соками в домашних условиях не так-то просто. Ведь при этом очень важно четко придерживаться определенной схемы.

Вот некоторые соки, применяемые в оздоровительных программах:

Сок моркови

Считается «королем» среди овощных соков. Он богат витаминами и микроэлементами и отлично комбинируется со всеми другими соками. При регулярном приеме

прекрасно тонизирует,

способствует пищеварению,

поддерживает работу почек,

повышает сопротивляемость организма инфекциям,

улучшает функцию нервной и гормональной систем.

Морковный сок особенно полезен тем, кто хочет очистить почки, печень и желчный пузырь. Также морковный сок оказывает положительное влияние на кишечник, повышая его двигательную активность.

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Яблочный сок

Низкокалориен, содержит много железа (а значит, полезен при малокровии), способствует выведению камней из почек. Пектиновые вещества, которыми богаты яблоки, действуют как адсорбенты, очищая организм от шлаков. Яблочный сок

укрепляет сердечно-сосудистую систему,

выводит из организма тяжёлые металлы.

Он содержит фруктовые кислоты, препятствующие старению, а также является хорошим средством для профилактики и лечения дисбактериоза кишечника.

Сок сельдерея

Богат такими полезными микроэлементами, как

натрий,

магний,

железо,

что очень полезно для крови. Сок сельдерея повышает общий тонус организма, обладает мочегонным и слабительным эффектами. Он идеально подходит для приема людям с нарушенным обменом веществ и быстрой утомляемостью.

Сок тыквы

Очищает систему «почки - мочевой пузырь»,

стимулирует их работу,

удаляет лишнюю жидкость из организма, облегчая выделение мочи.

Этот сок необычайно богат витаминами (в частности, каротином), минеральными веществами, органическими кислотами, и при этом содержит мало клетчатки, что делает его очень полезным при всех заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Пектины тыквенного сока выводят из организма излишний холестерин.

Сок шпината

Один из важнейших продуктов для всего пищеварительного тракта. В шпинате содержится большое количество витамина С и Е, недостаточность которых приводит к различным заболеваниям.

Сок капусты

Идеальное средство при ожирении. Он

лечит язву двенадцатиперстной кишки,

избавляет от запоров,

используется при кожной сыпи.

Сок капусты очень питателен (содержит большое количество витаминов, энзимов, солей).

Сок свеклы

Это самый ценный сок для улучшения состава крови. Он отлично

очищает почки, печень и желчный пузырь,

стимулирует ток лимфы.

Свекольный сок используется для снижения высокого артериального давления , борется с нарушениями сердечной деятельности, менструальными расстройствами. Он полезен и во время климактерического периода.

Сок цитрусовых (грейпфрут, лимон)

Оказывает мощное очистительное действие, активизируя выделительные системы организма.