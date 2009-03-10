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Автор Петр Дерябин

Сокотерапия: Очищаем организм натуральными соками

Здоровье » Ваше здоровье

Все мы хотим сохранить на долгие годы молодость и здоровье. Как известно, для этого надо как можно чаще пить натуральные соки, приготовленные из свежих фруктов и овощей. О том, как сокотерапия способствует очищению организма и помогает избавиться от множества проблем со здоровьем, корреспонденту «Правды.Ру» рассказал диетолог, кандидат медицинских наук, заместитель генерального директора санатория "Ревиталь Парк" Сергей Берштейн:

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- Сокотерапия - это восстановление организма естественным способом, когда определенное количество времени человек употребляет только свежие соки, отказываясь при этом от какой-либо другой пищи. Данная методика способствует генеральной уборке всего организма, обладает ощутимым оздоровительным эффектом.

Целебные свойства соков позволяют вернуть внешнюю красоту и омолодить организм в целом. Соки способствуют повышению активности ферментов, там самым улучшают обменные процессы в организме.

Сокотерапия способствует снижению веса, т.к.

  • содействуют более полной усвояемости белков, жиров и углеводов,
  • обезвреживанию токсинов и выведению их из организма.

При помощи соков можно

  • повысить иммунитет,
  • укрепить стенки сосудов,
  • улучшить кровообращение.

Мощное очищающее воздействие этого вида терапии на организм связано с тем, что натуральные свежеприготовленные соки усваиваются чрезвычайно быстро, - уже через 15-30 минут, в то время как овощные блюда требуют нескольких часов для полного переваривания и усвоения. Быстрая усвояемость соков помогает разгрузить органы пищеварительной системы.

Специалистами нашего санатория предложена оригинальная методика, которая проводится курсом и включает прием 20 различных сочетаний фруктовых и овощных соков. Зачастую пройти программу очищения соками в домашних условиях не так-то просто. Ведь при этом очень важно четко придерживаться определенной схемы.

Вот некоторые соки, применяемые в оздоровительных программах:

Сок моркови

Считается «королем» среди овощных соков. Он богат витаминами и микроэлементами и отлично комбинируется со всеми другими соками. При регулярном приеме

  • прекрасно тонизирует,
  • способствует пищеварению,
  • поддерживает работу почек,
  • повышает сопротивляемость организма инфекциям,
  • улучшает функцию нервной и гормональной систем.

Морковный сок особенно полезен тем, кто хочет очистить почки, печень и желчный пузырь. Также морковный сок оказывает положительное влияние на кишечник, повышая его двигательную активность.

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Яблочный сок

Низкокалориен, содержит много железа (а значит, полезен при малокровии), способствует выведению камней из почек. Пектиновые вещества, которыми богаты яблоки, действуют как адсорбенты, очищая организм от шлаков. Яблочный сок

  • укрепляет сердечно-сосудистую систему,
  • выводит из организма тяжёлые металлы.

Он содержит фруктовые кислоты, препятствующие старению, а также является хорошим средством для профилактики и лечения дисбактериоза кишечника.

Сок сельдерея

Богат такими полезными микроэлементами, как

  • натрий,
  • магний,
  • железо,

что очень полезно для крови. Сок сельдерея повышает общий тонус организма, обладает мочегонным и слабительным эффектами. Он идеально подходит для приема людям с нарушенным обменом веществ и быстрой утомляемостью.

Сок тыквы

  • Очищает систему «почки - мочевой пузырь»,
  • стимулирует их работу,
  • удаляет лишнюю жидкость из организма, облегчая выделение мочи.

Этот сок необычайно богат витаминами (в частности, каротином), минеральными веществами, органическими кислотами, и при этом содержит мало клетчатки, что делает его очень полезным при всех заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Пектины тыквенного сока выводят из организма излишний холестерин.

Сок шпината

Один из важнейших продуктов для всего пищеварительного тракта. В шпинате содержится большое количество витамина С и Е, недостаточность которых приводит к различным заболеваниям.

Сок капусты

Идеальное средство при ожирении. Он

  • лечит язву двенадцатиперстной кишки,
  • избавляет от запоров,
  • используется при кожной сыпи.

Сок капусты очень питателен (содержит большое количество витаминов, энзимов, солей).

Сок свеклы

Это самый ценный сок для улучшения состава крови. Он отлично

  • очищает почки, печень и желчный пузырь,
  • стимулирует ток лимфы.

Свекольный сок используется для снижения высокого артериального давления , борется с нарушениями сердечной деятельности, менструальными расстройствами. Он полезен и во время климактерического периода.

Сок цитрусовых (грейпфрут, лимон)

Оказывает мощное очистительное действие, активизируя выделительные системы организма.

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Сокотерапия: Очищаем организм натуральными соками
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