Когда жизнь пяток дала трещину

Далеко не каждый из нас может похвастаться хорошим состоянием кожи на пятках. В идеале она должна быть розовой и гладкой, но на деле на ногах возникают мозоли, натоптыши и прочие дефекты. Они не только портят эстетический вид стоп, но и вызывают серьезные физические страдания, мешают при ходьбе. К проблемам стоп относятся и трещины.

Это одна из разновидностей механического дерматита, проявляющаяся в нарушении целостности кожного покрова.

Причины появления трещин на пятках

В основном причины появления механического дерматита следующие:

ношение неудобной обуви,

проблемы с обменом веществ,

недостаток витаминов группы "А" и "Е",

заболевания щитовидной железы,

анемия,

грибок,

сахарный диабет и прочие недуги.

Если трещины на пятках для вас проблема постоянная, попробуйте отыскать причину их возникновения и устранить ее. Грамотная терапия и постоянный уход помогут справиться с повреждениями стоп.

Трещины на пятках: лечение

Но сегодня мы поговорим о том, как избавиться от самих трещин, если они уже появились.

В аптеке вам, скорее всего, предложат препараты, основанные на вазелине. Можете взять и чистый вазелин: он смягчает кожу и способствует ее увлажнению. Можете проделать следующее:

распарьте ноги в горячей воде, растворив в ней небольшое количество борной кислоты (1 чайную ложку на стакан воды),

нанесите на трещины слой вазелина,

наложите на ночь пластырь.

Повторяйте процедуру ежедневно вплоть до полного исчезновения трещин.

Полезно также делать горячие мыльно-содовые ванны для ног с добавлением нашатырного спирта или настоя ромашки. Для этого возьмите:

питьевую соду из расчета 1 столовую ложку на 3 литра воды,

настой спирта или ромашки нужно добавлять в ванну в пропорции 1:10,

процедура должна длиться в течение 10-20 мин.

Обычно после 6-10 сеансов наступает улучшение и постепенное обновление кожных покровов. После регулярных процедур кожа становится мягкой и нежной.

Если трещины слишком глубокие, туда может легко попасть инфекция.

Поэтому их рекомендуется регулярно обрабатывать мазью, содержащей антибиотики, а также антигрибковыми препаратами. Можно использовать и кремы, содержащие прополис или витамины А и F.

Есть и другой вариант: взять немного любого жирного крема, разогреть его и втирать в пятки разминающими движениями. Это усилит кровообращение в ступнях и будет способствовать заживлению трещин. Спать после этого следует ложиться в хлопчатобумажных носках.

Народные методы лечения трещин на пятках

Существует также масса народных методов лечения трещин на пятках. Так, специалисты по народной медицине советуют каждый вечер после водных процедур втирать в трещины немного разогретого оливкового масла.

трещины на пятках

Есть и такой способ:

разогревают в равных частях пчелиный воск, парафин и салициловую кислоту

при помощи ватного тампона наносят эту смесь на пятку в три приема, давая каждому слою подсохнуть

сверху накладывают бинтовую повязку и оставляют мазь на сутки.

По истечении этого периода делают мыльно-содовую ванну. После этого снимают бинт и пленку из мази и натирают пятку пемзой. Процедуру повторяют несколько раз.

Весьма часто для избавления от трещин на пятках применяют растительные средства. Например, в течение нескольких дней прикладывают к трещинам, зафиксировав примочку бинтом:

натертое яблоко,

натертый картофель,

сырой лук.

Но это годится лишь для тонких насечек.

При глубоких трещинах в качестве лечебного средства используют свежий помидор. Хорошо помогают и ежедневные примочки или горячие компрессы из корней девясила, а также свежий капустный лист, который на ночь прикладывают к коже (иногда намазав перед этим пятки нутряным свиным салом).

Помогает и такой метод — в течение получаса попарить ноги в отваре картофельной кожуры, затем ополоснуть теплой водой, смазать касторовым маслом и на ночь надеть хлопчатобумажные носки.

уход за пятками

Или взять сырой картофель, очистить его от кожуры, натереть на мелкой терке, полученную массу положить на сложенную в несколько раз марлю и прибинтовать к пятке. Через два часа повязку надо сменить.

Можно нанести на лоскут хлопчатобумажной ткани немного меда и приложить его к трещине. После этого утром нужно смазать пятки любым увлажняющим кремом.

Вот еще одно оригинальное средство: разварить в молоке чернослив, вынуть из него косточки и, не дожидаясь, пока они остынут, приложить к пяткам. Проделывайте это столько раз, сколько потребуется для заживления трещин.

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