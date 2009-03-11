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Автор Ирина Шлионская

Когда жизнь пяток дала трещину

Здоровье » Здоровье и профилактика

Далеко не каждый из нас может похвастаться хорошим состоянием кожи на пятках. В идеале она должна быть розовой и гладкой, но на деле на ногах возникают мозоли, натоптыши и прочие дефекты. Они не только портят эстетический вид стоп, но и вызывают серьезные физические страдания, мешают при ходьбе. К проблемам стоп относятся и трещины.

Когда жизнь пяток дала трещину

Это одна из разновидностей механического дерматита, проявляющаяся в нарушении целостности кожного покрова.

Причины появления трещин на пятках

В основном причины появления механического дерматита следующие:

  • ношение неудобной обуви,
  • проблемы с обменом веществ,
  • недостаток витаминов группы "А" и "Е",
  • заболевания щитовидной железы,
  • анемия,
  • грибок,
  • сахарный диабет и прочие недуги.

Если трещины на пятках для вас проблема постоянная, попробуйте отыскать причину их возникновения и устранить ее. Грамотная терапия и постоянный уход помогут справиться с повреждениями стоп.

Трещины на пятках: лечение

Но сегодня мы поговорим о том, как избавиться от самих трещин, если они уже появились.

В аптеке вам, скорее всего, предложат препараты, основанные на вазелине. Можете взять и чистый вазелин: он смягчает кожу и способствует ее увлажнению. Можете проделать следующее:

  • распарьте ноги в горячей воде, растворив в ней небольшое количество борной кислоты (1 чайную ложку на стакан воды),
  • нанесите на трещины слой вазелина,
  • наложите на ночь пластырь.

Повторяйте процедуру ежедневно вплоть до полного исчезновения трещин.

Полезно также делать горячие мыльно-содовые ванны для ног с добавлением нашатырного спирта или настоя ромашки. Для этого возьмите:

  • питьевую соду из расчета 1 столовую ложку на 3 литра воды,
  • настой спирта или ромашки нужно добавлять в ванну в пропорции 1:10,
  • процедура должна длиться в течение 10-20 мин.

Обычно после 6-10 сеансов наступает улучшение и постепенное обновление кожных покровов. После регулярных процедур кожа становится мягкой и нежной.

Если трещины слишком глубокие, туда может легко попасть инфекция.

Поэтому их рекомендуется регулярно обрабатывать мазью, содержащей антибиотики, а также антигрибковыми препаратами. Можно использовать и кремы, содержащие прополис или витамины А и F.

Есть и другой вариант: взять немного любого жирного крема, разогреть его и втирать в пятки разминающими движениями. Это усилит кровообращение в ступнях и будет способствовать заживлению трещин. Спать после этого следует ложиться в хлопчатобумажных носках.

Народные методы лечения трещин на пятках

Существует также масса народных методов лечения трещин на пятках. Так, специалисты по народной медицине советуют каждый вечер после водных процедур втирать в трещины немного разогретого оливкового масла.

трещины на пятках
трещины на пятках

Есть и такой способ:

  • разогревают в равных частях пчелиный воск, парафин и салициловую кислоту
  • при помощи ватного тампона наносят эту смесь на пятку в три приема, давая каждому слою подсохнуть
  • сверху накладывают бинтовую повязку и оставляют мазь на сутки.

По истечении этого периода делают мыльно-содовую ванну. После этого снимают бинт и пленку из мази и натирают пятку пемзой. Процедуру повторяют несколько раз.

Весьма часто для избавления от трещин на пятках применяют растительные средства. Например, в течение нескольких дней прикладывают к трещинам, зафиксировав примочку бинтом:

  • натертое яблоко,
  • натертый картофель,
  • сырой лук.

Но это годится лишь для тонких насечек.

При глубоких трещинах в качестве лечебного средства используют свежий помидор. Хорошо помогают и ежедневные примочки или горячие компрессы из корней девясила, а также свежий капустный лист, который на ночь прикладывают к коже (иногда намазав перед этим пятки нутряным свиным салом).

Помогает и такой метод — в течение получаса попарить ноги в отваре картофельной кожуры, затем ополоснуть теплой водой, смазать касторовым маслом и на ночь надеть хлопчатобумажные носки.

уход за пятками
уход за пятками

Или взять сырой картофель, очистить его от кожуры, натереть на мелкой терке, полученную массу положить на сложенную в несколько раз марлю и прибинтовать к пятке. Через два часа повязку надо сменить.

Можно нанести на лоскут хлопчатобумажной ткани немного меда и приложить его к трещине. После этого утром нужно смазать пятки любым увлажняющим кремом.

Вот еще одно оригинальное средство: разварить в молоке чернослив, вынуть из него косточки и, не дожидаясь, пока они остынут, приложить к пяткам. Проделывайте это столько раз, сколько потребуется для заживления трещин.

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Лечим трещины на пятках
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы крем мазь ноги пятки вазелин трещина крем от трещин народная медицина лечение трещин на пятке
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