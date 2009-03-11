Далеко не каждый из нас может похвастаться хорошим состоянием кожи на пятках. В идеале она должна быть розовой и гладкой, но на деле на ногах возникают мозоли, натоптыши и прочие дефекты. Они не только портят эстетический вид стоп, но и вызывают серьезные физические страдания, мешают при ходьбе. К проблемам стоп относятся и трещины.
Это одна из разновидностей механического дерматита, проявляющаяся в нарушении целостности кожного покрова.
В основном причины появления механического дерматита следующие:
Если трещины на пятках для вас проблема постоянная, попробуйте отыскать причину их возникновения и устранить ее. Грамотная терапия и постоянный уход помогут справиться с повреждениями стоп.
Но сегодня мы поговорим о том, как избавиться от самих трещин, если они уже появились.
В аптеке вам, скорее всего, предложат препараты, основанные на вазелине. Можете взять и чистый вазелин: он смягчает кожу и способствует ее увлажнению. Можете проделать следующее:
Повторяйте процедуру ежедневно вплоть до полного исчезновения трещин.
Полезно также делать горячие мыльно-содовые ванны для ног с добавлением нашатырного спирта или настоя ромашки. Для этого возьмите:
Обычно после 6-10 сеансов наступает улучшение и постепенное обновление кожных покровов. После регулярных процедур кожа становится мягкой и нежной.
Если трещины слишком глубокие, туда может легко попасть инфекция.
Поэтому их рекомендуется регулярно обрабатывать мазью, содержащей антибиотики, а также антигрибковыми препаратами. Можно использовать и кремы, содержащие прополис или витамины А и F.
Есть и другой вариант: взять немного любого жирного крема, разогреть его и втирать в пятки разминающими движениями. Это усилит кровообращение в ступнях и будет способствовать заживлению трещин. Спать после этого следует ложиться в хлопчатобумажных носках.
Существует также масса народных методов лечения трещин на пятках. Так, специалисты по народной медицине советуют каждый вечер после водных процедур втирать в трещины немного разогретого оливкового масла.
Есть и такой способ:
По истечении этого периода делают мыльно-содовую ванну. После этого снимают бинт и пленку из мази и натирают пятку пемзой. Процедуру повторяют несколько раз.
Весьма часто для избавления от трещин на пятках применяют растительные средства. Например, в течение нескольких дней прикладывают к трещинам, зафиксировав примочку бинтом:
Но это годится лишь для тонких насечек.
При глубоких трещинах в качестве лечебного средства используют свежий помидор. Хорошо помогают и ежедневные примочки или горячие компрессы из корней девясила, а также свежий капустный лист, который на ночь прикладывают к коже (иногда намазав перед этим пятки нутряным свиным салом).
Помогает и такой метод — в течение получаса попарить ноги в отваре картофельной кожуры, затем ополоснуть теплой водой, смазать касторовым маслом и на ночь надеть хлопчатобумажные носки.
Или взять сырой картофель, очистить его от кожуры, натереть на мелкой терке, полученную массу положить на сложенную в несколько раз марлю и прибинтовать к пятке. Через два часа повязку надо сменить.
Можно нанести на лоскут хлопчатобумажной ткани немного меда и приложить его к трещине. После этого утром нужно смазать пятки любым увлажняющим кремом.
Вот еще одно оригинальное средство: разварить в молоке чернослив, вынуть из него косточки и, не дожидаясь, пока они остынут, приложить к пяткам. Проделывайте это столько раз, сколько потребуется для заживления трещин.
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