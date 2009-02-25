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Автор Петр Дерябин

Солярий: вред и польза для женщин

Здоровье » Красота » Проблемная кожа

Красивый загар постепенно превращается в неотъемлемую часть имиджа, особенно у женщин. Но где взять его зимой, когда море и солнце так далеко? Конечно, отправиться в солярий или воспользоваться специальной лампой для загара! А так ли уж это безопасно для нашего организма?

Солярий польза или вред? Это надо знать!!!

Традиционно считается, что никакой опасности в посещении соляриев нет, так как ультрафиолетовые лучи, испускаемые лампами (UVA), в отличие от естественных солнечных лучей не вызывают ожогов кожи.

Вред солярия

Однако UVA обладают гораздо большей глубиной проникновения и способны разрушать ткани кожи. Со временем это приводит к появлению признаков преждевременного старения:

  • заметных морщин
  • сухости кожи
  • выделяющихся вен

что для женщины весьма драматично.

Мало того, у посетителей соляриев увеличиваются шансы заболеть раком кожи.

Недавно шведские исследователи подсчитали, что люди, посещающие солярий больше 10 раз в году, в 7 раз чаще заболевают меланомой, чем те, кто в солярий ходит редко или же предпочитает загорать на пляже.

К тому же, основной контингент соляриев — это люди с чувствительной кожей, которая плохо загорает в природных условиях.

Дело в том, что человек, предпочитающий загорать на природе — скажем, на берегу моря или водоема, имеет эту возможность только в определенные периоды года (по крайней мере, если речь идет о европейцах).

Даже если он регулярно отправляется в отпуск в жаркие края, доза полученных им солнечных лучей не так высока, как у завсегдатаев соляриев.

Ведь количество радиации, выделяемое самой обычной лампой для загара, в 2-3 раза выше, чем при естественном облучении на солнце. А есть и более сильные приборы!

По словам специалистов, за один сеанс в солярии вы получаете такую дозу излучения, как будто целый день провели на солнцепеке. А ведь на пляже мы обычно делаем перерывы на еду, купание и к тому же, стараемся не ложиться под прямые солнечные лучи…

К сожалению, сами владельцы соляриев часто вовсе не интересуются тем, насколько опасно или безопасно для клиентов установленное ими оборудование.

Вот результаты опроса:

71% хозяев заведений заявили, что их лампы более безопасны, чем солнечный свет
7% хозяев заведений оказались осведомлены о том, что это излучение может стать причиной рака кожи.

«Искусственное солнце» небезопасно. солярий

У посетителей соляриев увеличиваются шансы заболеть раком кожи

Что же делать? Вам не стоит пользоваться "искусственным солнцем", если вы находитесь в группе риска: например, у вас:

  • слишком бледная кожа
  • чувствительная кожа.

Если же без загара вы чувствуете себя, "как без кожи", старайтесь, по крайней мере, ограничить количество походов в солярий.

По возможности загорайте на местных пляжах или курортах, обязательно пользуйтесь специальными кремами для загара и обладающими защитными свойствами.

Не стоит приводить в солярий и детей: для них искусственное излучение особенно вредно!

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Темы ожог лучи солнце солярий рак кожи радиация меланома излучение вред солярия ультрафиолет польза солярия
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