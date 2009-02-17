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Автор Лилиана Локацкая

Капризы нервов и сосудов

Здоровье » Здоровье и профилактика

Многим, наверное, приходилось слышать из уст врачей: "У вас шалит вегетатика", "диагноз — вегетососудистая, или нейроциркуляторная дистония". Что значат эти загадочные фразы? Речь идет об одной и той же болезни? А неопределенность, как известно, приводит к самым неутешительным предположениям.

Капризы нервов и сосудов

Вегетососудистая дистония имеет черты различных недугов

Вегетососудистая дистония (ВСД), с одной стороны, неопасна для жизни, с другой — трудноизлечима. Врачи нередко говорят о ней как о нейроциркуляторной дистонии, вегетативной дистонии и вегетоневрозе. Но от такого числа названий проблема яснее не становится. И все же речь идет о синдроме, то есть о совокупности симптомов в рамках различных заболеваний, а не об одной болезни.

Поэтому для диагностики ВСД у специалиста должны быть широкие клинические познания. В данной ситуации ориентироваться только на анализы и аппаратные исследования нельзя. Хотя бы потому, что структурные расстройства в мозге при ВСД выявлены не были. В ходе различных тестов ученые обнаружили нарушение тонкого баланса между важнейшими отделами вегетативной нервной системы — симпатическим и парасимпатическим. Поэтому вся симптоматика строится на дисбалансе и дисгармонии внутренних физических и биохимических процессов.

Поскольку болезнь находится на границе разных заболеваний, она имеет черты различных недугов, это расстройства:

  • психологические, 
  • неврологические,
  • кардиологические
  • и сосудистые.

Первая сфера — психологическая. ВСД проявляется в виде повышенной утомляемости, психологической ранимости, иногда усиливаются личностные особенности. Например, у человека, склонного к застенчивости или испытывающего чувство тревоги, эти черты характера становятся более заметными.

Невроз
Невроз

На втором и третьем месте идут нейрокардиологические и сосудистые расстройства. Самые распространенные их проявления:

  • перебои в работе сердца (ощущение, что сердце стучит, замирает и так далее),
  • холодные руки и ноги,
  • повышенная потливость,
  • скачки артериального давления,
  • тяжесть или боли в голове и висках,
  • учащенное мочеиспускание,
  • разнообразные боли во всем теле.

При этом нарушается нормальная реакция сосудов, возможны даже обмороки. Люди, подверженные ВСД, начинают острее чувствовать перепады погоды, становятся метеозависимыми.

Исследования медиков показали: риску заболеть более подвержены люди, генетически предрасположенные к данному недугу, а также те, кто ведет малоподвижный образ жизни. ВСД может стать последствием перенесенного гриппа или стресса — это внутренние факторы. Существуют и внешние провокаторы — всевозможные интоксикации, отравления, сотрясения мозга. Но чаще всего заболевание имеет смешанное происхождение, когда внешние и внутренние факторы риска переплетаются, и тогда даже у очень крепкого физически и психически человека вегетососудистая регуляция может расшататься и развиться ВСД.

Лечение вегетососудистой дистонии

Лечение представляет собой комплекс общеоздоровительных мероприятий, с целью устранить переутомление, бессонницу, стресс. При этом хорошо себя зарекомендовали

  • гомеопатические средства,
  • рефлексотерапия,
  • разные виды массажа
  • и психотерапия.

Но учтите, без систематических занятий шейпингом или лечебной физкультурой остальные меры будут малоэффективны.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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ВЕГЕТОСОСУДИСТАЯ ДИСТОНИЯ, ВСД: причины, симптомы, лечение | Панические атаки, невроз, депрессия
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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