Менингит перестал быть смертельным заболеванием

Есть болезни, само название которых вселяет страх и неуверенность. К таким заболеваниям можно отнести и менингит. В народе бытует мнение, что эта напасть и лечится неважно, и на умственные способности влияет, и, что самое печальное, от нее умереть можно. Особенно тревожатся родители, поскольку менингитом чаще болеют дети. А как дело обстоит на самом деле? И как от менингита защищаться?

Что об этой болезни можно узнать из медлитературы? То, что менингит — это воспаление оболочек головного мозга, то есть, сами клетки мозга не повреждаются, поскольку воспаление развивается снаружи. Что ж, уже хорошая новость! Возбудителями заболевания являются бактерии и вирусы, и это не очень хорошо, потому что их вокруг видимо-невидимо. А дальше речь идет о целом комплексе факторов, который может спровоцировать болезнь — от свойств самого возбудителя до индивидуальной реакции организма на него.

Вот с этими медицинскими премудростями мы попросили помочь разобраться доктора медицинских наук, заведующего отделом новых и вновь возникающих инфекций ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Платонова.

— Если говорить о бактериальном менингите, то он бывает разных видов. Чаще всего врачи сталкиваются с такими его возбудителями как менингококк, пневмококк, гемофильная палочка, туберкулезная палочка и т. п. Дело в том, что в организме есть места, где бактерии — хорошие, нейтральные или болезнетворные — живут всегда. Например, желудочно-кишечный тракт или носоглотка. Но вот в крови или спинно-мозговой жидкости никаких микроорганизмов быть не должно!

Но инфекция разными путями все-таки проникает в эти стерильные места, так и возникает болезнь. Выделяют группы:

первичных менингитов, возникающих как самостоятельное заболевание,

менингитов, возникающих как самостоятельное заболевание, вторичных, развивающихся как осложнение других инфекций (допустим, в организме есть очаг гнойного воспаления, откуда бактерии попали в спинно-мозговую жидкость) или травм.

У первичных менингитов схема заражения сходная: есть бактерии, которые живут в носоглотке. У 1-5 человек из ста там могут жить и менингококки, при этом такие люди вполне здоровы, но способны выделять бактерии в окружающую среду, например, при кашле и тем самым заразить часть окружающих, которые также не заболевают. Таков "естественный" механизм циркуляции менингококков, который не причиняет крупных неприятностей человеку.

Но случается, что по не всегда ясным причинам менингококки из носоглотки попадают в кровь, а оттуда — в спиномозговую жидкость. Происходит такое, к счастью, редко. У человека существует гематоэнцефалический барьер, который служит фильтром для крови, чтобы не все, что в ней находится, попадало в жидкость, омывающую мозг. Чем сильнее у человека иммунитет, тем сильнее способность убивать попавшие в кровь бактерии. У маленьких детей эта способность еще не развита, поэтому и менингитом чаще болеют дети до 5 лет — это примерно половина всех заболевающих.

- Александр Евгеньевич, как вы относитесь к народному мнению о том, что менингитом особенно рискуют заболеть те, кто любит ходить по холоду без шапки?

— На самом деле, связи между развитием менингита и переохлаждением не выявлено. Менингококковым менингитом вообще чаще всего болеют в Африке, в таких странах как Нигер, Чад, Мали… Так что, выходя на улицу без шапки, незакаленный человек скорее всего подхватит простуду, а то и пневмонию, но не менингит.

- Какие последствия бывают у этой болезни?

— При правильном лечении в стационаре никаких. Воспаление излечивается, и человек возвращается к нормальной жизни.

- Откуда же столько слухов о том, что после менингита человек практически становится инвалидом на всю жизнь?

— Я бы сказал, что здесь мы имеем дело с исторической памятью народа. Более других распространена менингококковая инфекция, а она стала известна врачам только в начале ХIХ века. Изучать же ее стали только в начале века ХХ-го. В то время ситуация действительно была тяжелой, смертность от менингита достигала 70%, а выжившие могли иметь разного рода осложнения (это глухота, повреждение нервной системы, участков мозга).

Серозный менингит

Затем менингит стали лечить переливанием иммунной сыворотки крови, изобрели сульфаниламидные препараты, и летальность снизилась до 30%. А потом изобрели антибиотики, тот же пенициллин. И здесь врачам и пациентам повезло. Если многие бактерии имеют свойство "привыкать" к антибиотикам, то с менингококками такого не происходит. Все менингококки, что циркулируют по России, по-прежнему чувствительны к пенициллину.

И сейчас смертность от менингита не превышает 10%, а осложнения практически исчезли. Надо сказать, что несмотря на развитие медицины и фармакологии, в лечении менингитов ничего не менялось с 50-х годов прошлого века. Отчасти это связано с особенностями развития инфекции. Если человек заразится, то первые проявления заболевания (озноб, подъем температуры, боль в мышцах, головная боль, рвота) могут проявиться через день, а могут и через 10 дней. Через день-два уже будет необходима госпитализация.

К сожалению, в некоторых случаях развитие идет стремительно: утром появляются симптомы, врач с первого раза не распознает болезнь, так как не проявились еще специфические признаки заболевания, болезнь прогрессирует, а уже к вечеру, когда все становится ясно, человека просто не успевают довезти до больницы. Но такое течение болезни, когда менингококки сосредотачиваются в крови, встречается редко, примерно в 5% от общего числа случаев.

- Лечат от менингита всех одинаково, или в каждом случае все зависит от организма человека?

— Какие-то вещи будут для всех одинаковы. Если есть подозрение на менингит, то у больного берут образец спиномозговой жидкости (сделают пункцию) и назначают пенициллин внутримышечно в течение 5-10 дней. По истечении этого срока снова делают пункцию, чтобы определить уничтожен возбудитель или нет. Если нет, то назначают более сильные антибиотики.

Однако мало просто уничтожить болезнетворный микроб. Одновременно приходится лечить и последствия его разрушительной деятельности — снимать интоксикацию организма, снижать внутричерепное давление. Если выявлены нарушения в работе какого-то органа, то усилия направляют на скорейше восстановление его функций. Иногда в тяжелых случаях больному требуются реанимационные мероприятия, интенсивная терапия.

- До сих пор мы говорили о бактериальных менингитах, но ведь менингит могут вызывать и вирусы?

— Да, есть и такая разновидность этой болезни, хотя вирусные менингиты встречаются гораздо реже. Как правило, это вспышки заболевания и довольно крупные. Возникают они в основном из-за проблем с водоснабжением, как это случилось в Новгородской области. Виновник — энтеровирус, который передается фекально-оральным путем (вирус выделяется с калом и каким-либо образом попадает в воду). Дело может ограничится диареей, а может развиться и менингит.

Редко наблюдаются случаи, когда менингит развивается как осложнение инфекционного паротита (свинки) или кори. Иногда вирус герпеса, живущий практически в каждом человеке, при благоприятных для себя условиях способен вызвать тяжелое заболевание менингоэнцефалит.

- Как можно обезопасить себя от менингита?

— Универсального рецепта не существует, но если знать, что менингококк — микроб слабый, то нужно просто чаще пускать в помещения свежий воздух и солнце. Соблюдение правил гигиены и укрепление иммунной системы тоже эффективно защитят вас от многих заболеваний, в том числе и от менингита. И главное, особенно, если речь идет о детях, не нужно заниматься самолечением тяжелых состояний.

Солнце и свежий воздух - враг менингита

- Может быть, имеет смысл привиться от менингита и жить спокойно?

— Прививок от всех видов менингитов просто нет. Можно вакцинироваться от пневмококкового менингита, что рекомендуется делать людям с ослабленным иммунитетом. Но менингококки бывают разные, а потому стопроцентной гарантии того, что вы не заразитесь никто не даст.

Стоит ли прививать детей до 5 лет от менингита, вызываемого гемофильной палочкой? Это на усмотрение родителей. Но, на примере двухлетних наблюдений в московских больницах, было выяснено, что менингитами, вызванными гемофильной палочкой в мегаполисе за год заболевает всего 20 детей. Так что, повторюсь, детские прививки — это выбор родителей.

Кроме того, вакцина не работает пожизненно. Как правило она защищает человека 2-4 года. Поэтому вакцинироваться имеет смысл в тех местах, где отмечается подъем заболеваемости, и в тех группах, которые наиболее подвержены риску заболеть (дети в домах ребенка, в детсадах, солдаты в армии).

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