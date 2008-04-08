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Автор Андрей Беляков

Аллергический конъюнктивит приходит вместе с пыльцой

Здоровье » Зрение » Профилактика
Одним из самых частых проявлений аллергии на пыльцу остается конъюнктивит — воспаление слизистой оболочки (конъюнктивы) глаза. Об этой болезни, к которой многие относятся с некоторым небрежением, "Правде.ру" рассказал врач-офтальмолог Юрий Чумаков.

Поллинозный конъюнктивит: симптомы

"Поллинозный конъюнктивит иногда называют "сенной лихорадкой". Начинается он остро:

Аллергический конъюнктивит. Все что нужно знать
  • сильным зудом
  • жжением глаз
  • светобоязнью
  • слезотечением с выраженным отеком слизистой.

Часто все это сочетается с насморком, дерматитом, астматическими проявлениями.

К сожалению, частота аллергических конъюнктивитов неуклонно растет из года в год. И дело не только в пыльце растений, но и во все большем внедрением химии в нашу жизнь, в том числе и в продукты питания.

Добавьте сюда домашнюю пыль, шерсть животных, пух, перо, бытовую химию, пестициды, косметику и парфюмерию, лекарственные препараты и окажется, что оставаться здоровым в наше время становится все сложнее и сложнее.

Все сказанное относится к конъюнктивитам, которые имеют неинфекционную природу. А ведь есть еще и инфекционные, разбираться с которыми должен только врач, а не соседка с рецептом — пакетик чая на глаза.

Признаками острого аллергического конъюнктивита можно считать:

  • внезапно возникший отек век
  • слезотечение
  • резь
  • слизистые выделения из глаза.

Лечение аллергического конъюнктивита

Причем, страдают, как правило, оба глаза.

В лечении главное место занимает исключение контакта с аллергеном, который выявляется с помощью врача и специальных анализов. А острые проявления снимаются глазными каплями.

Названия капель я приводить не стану, чтобы люди не занимались самолечением. Ведь верно поставить себе диагноз человек может далеко не всегда.

Конъюнктивит приходит вместе с пыльцой. поллинозный конъюнктивит
Частота аллергических конъюнктивитов неуклонно растет из года в год

Более того, часто самолечение с применением биологически активных средств само по себе может спровоцировать появление конъюнктивита. Нередко его вызывает и прием нескольких препаратов одновременно.

Практика показывает, что фактически любое лекарство способно вызвать аллергическую реакцию глаз, но лидерами среди них в этом отношении остаются антибиотики.

Одна из разновидностей хронического конъюнктивита — весенний катар, в развитии которого важное место занимает аллергический фактор. Обостряется он весной и летом, и подвержены ему, в основном, дети. Они жалуются на:

  • светобоязнь
  • сильный зуд в веках.

Характерно и разрастание молочно-розового цвета не верхнем веке. В тяжелых случаях возможно и поражение роговицы.

Поэтому любой дискомфорт в глазах требует немедленного обращения к офтальмологу. В большинстве случаев достаточно лечения противоаллергическими глазными каплями, подобранными в индивидуальной дозировке".

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Темы глаз пыльца аллерген аллергия лихорадка слезотечение конъюнктивит
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