"Поллинозный конъюнктивит иногда называют "сенной лихорадкой". Начинается он остро:
Часто все это сочетается с насморком, дерматитом, астматическими проявлениями.
К сожалению, частота аллергических конъюнктивитов неуклонно растет из года в год. И дело не только в пыльце растений, но и во все большем внедрением химии в нашу жизнь, в том числе и в продукты питания.
Добавьте сюда домашнюю пыль, шерсть животных, пух, перо, бытовую химию, пестициды, косметику и парфюмерию, лекарственные препараты и окажется, что оставаться здоровым в наше время становится все сложнее и сложнее.
Все сказанное относится к конъюнктивитам, которые имеют неинфекционную природу. А ведь есть еще и инфекционные, разбираться с которыми должен только врач, а не соседка с рецептом — пакетик чая на глаза.
Признаками острого аллергического конъюнктивита можно считать:
Причем, страдают, как правило, оба глаза.
В лечении главное место занимает исключение контакта с аллергеном, который выявляется с помощью врача и специальных анализов. А острые проявления снимаются глазными каплями.
Названия капель я приводить не стану, чтобы люди не занимались самолечением. Ведь верно поставить себе диагноз человек может далеко не всегда.
Более того, часто самолечение с применением биологически активных средств само по себе может спровоцировать появление конъюнктивита. Нередко его вызывает и прием нескольких препаратов одновременно.
Практика показывает, что фактически любое лекарство способно вызвать аллергическую реакцию глаз, но лидерами среди них в этом отношении остаются антибиотики.
Одна из разновидностей хронического конъюнктивита — весенний катар, в развитии которого важное место занимает аллергический фактор. Обостряется он весной и летом, и подвержены ему, в основном, дети. Они жалуются на:
Характерно и разрастание молочно-розового цвета не верхнем веке. В тяжелых случаях возможно и поражение роговицы.
Поэтому любой дискомфорт в глазах требует немедленного обращения к офтальмологу. В большинстве случаев достаточно лечения противоаллергическими глазными каплями, подобранными в индивидуальной дозировке".
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