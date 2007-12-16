"Действительно не всякая боль в ухе вызвана заболеванием самого уха. Например, зубная боль может в большей степени чувствоваться именно в области уха, а не во рту. Теперь о том, как определить ушную боль у младенца.
У грудничков проявление ушной боли может быть выражено в виде:
При этом малыш, как правило, совершает маятникообразные движения головой, периодически крутит ею и трется о подушку. Качание на руках ребенка практически не успокаивает.
Иногда при остром среднем отите (воспалении среднего уха) новорожденный наоборот становится:
Кстати, распространенный диагностический прием — надавить на козелок уха и смотреть на реакцию ребенка — срабатывает лишь в 60% случаев. Так что заподозрить отит у ребенка должен участковый врач, а вот поставить точный диагноз — отоларинголог.
Основными причинами отита у детей до года являются:
Если родители в течение долгого времени не могут рассмотреть признаки отита у грудничка, то вскоре у него возле ушной раковины можно будет заметить выделения. Это следы гноя и они означают, что произошло вскрытие гнойного отита с прорывом барабанной перепонки.
Боль при отите особенно в начале заболевания очень мучительна, а поэтому в первую очередь нужно ее снять. Для этого в ухо вводится:
тампон, пропитанный подогретым 3-процентным борным спиртом. Маленьким детям вводить тампон без определенных навыков и инструментов трудно, есть опасность повредить барабанную перепонку.
Поэтому им лучше в ухо закапывать по 2-4 капли борный спирт или теплое вазелиновое масло, предварительно положив малыша на бок и оттянув ушную раковину кверху и назад. Через десять минут, до того как ребенок поменяет позу, положите в ухо ватный шарик.
Спирт не только оказывает тепловое воздействие, что уменьшает боль, но разрыхляет барабанную перепонку и способствует оттоку жидкости из барабанной полости, понижая в ней давление и улучшая кровоснабжение.
Хорошее болеутоляющее средство — это сухое тепло в виде компресса, которые нужно менять каждые 4 часа, проводя гигиену кожи под ним".
Читайте также:
Корь: детская болезнь куда опаснее для взрослых
Грипп у детей: симптомы, лечение и профилактика
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.