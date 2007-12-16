Если ухо заболело – ухо надо подогреть

Дети постарше сами способны пожаловаться на боль в ухе. Но как определить ее у новорожденных и детей до 5 месяцев, которые не смогут указать вам на локализацию боли, а просто будут капризничать? Да и всегда ли боль в ухе говорит о том, что болит именно ухо? С этими вопросами "Правде.ру" помогла разобраться врач-педиатр Ольга Рогова.

Воспаление среднего уха у новорожденных

"Действительно не всякая боль в ухе вызвана заболеванием самого уха. Например, зубная боль может в большей степени чувствоваться именно в области уха, а не во рту. Теперь о том, как определить ушную боль у младенца.

Причины отита и как его лечить? - Доктор Комаровский

У грудничков проявление ушной боли может быть выражено в виде:

общего беспокойства

плохого сна, прерываемого вскриками

отказом от еды.

При этом малыш, как правило, совершает маятникообразные движения головой, периодически крутит ею и трется о подушку. Качание на руках ребенка практически не успокаивает.

Иногда при остром среднем отите (воспалении среднего уха) новорожденный наоборот становится:

вялым

малоподвижным

крик его слабеет и укорачивается по времени.

Кстати, распространенный диагностический прием — надавить на козелок уха и смотреть на реакцию ребенка — срабатывает лишь в 60% случаев. Так что заподозрить отит у ребенка должен участковый врач, а вот поставить точный диагноз — отоларинголог.

Причины развития отита у малышей

Основными причинами отита у детей до года являются:

простудные заболевания, инфекция в носоглотке (отит является вторичным осложнением этой инфекции)

бытовая травма (неаккуратная чистка ушей ребенка ватными палочками и пр.)

попадание в среднее ухо молока или искусственной смеси

наличие аденоидов, которые по мере своего роста могут частично или полностью закрывать проход к среднему уху

аллергическая реакция

наследственная предрасположенность к частым отитам (особенности строения уха у членов семьи)

слабая иммунная защита

высокое давление на барабанную перепонку (может быть при перелетах на самолете и пр.).

Если родители в течение долгого времени не могут рассмотреть признаки отита у грудничка, то вскоре у него возле ушной раковины можно будет заметить выделения. Это следы гноя и они означают, что произошло вскрытие гнойного отита с прорывом барабанной перепонки.

Не всякая боль в ухе вызвана заболеванием самого уха

Боль при отите особенно в начале заболевания очень мучительна, а поэтому в первую очередь нужно ее снять. Для этого в ухо вводится:

ватный

или марлевый

тампон, пропитанный подогретым 3-процентным борным спиртом. Маленьким детям вводить тампон без определенных навыков и инструментов трудно, есть опасность повредить барабанную перепонку.

Поэтому им лучше в ухо закапывать по 2-4 капли борный спирт или теплое вазелиновое масло, предварительно положив малыша на бок и оттянув ушную раковину кверху и назад. Через десять минут, до того как ребенок поменяет позу, положите в ухо ватный шарик.

Спирт не только оказывает тепловое воздействие, что уменьшает боль, но разрыхляет барабанную перепонку и способствует оттоку жидкости из барабанной полости, понижая в ней давление и улучшая кровоснабжение.

Хорошее болеутоляющее средство — это сухое тепло в виде компресса, которые нужно менять каждые 4 часа, проводя гигиену кожи под ним".

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