Варикоз при сахарном диабете: симптомы и лечение

Ощущения жжения или покалывания в ногах знакомы каждому, кто хоть раз долго сидел в неудобном положении. Но о чем могут говорить те же симптомы, если вы ногу не "отсиживали", а просто прошлись до магазина и обратно. О неудобной обуви или о начинающейся болезни?

Диабетики в группе риска

Если ваши ноги начинают посылать вам описанные выше сигналы да еще и побаливать после ходьбы, то врачи, прежде всего, советуют проверить кровь на содержание глюкозы. Иными словами, узнать, не страдаете ли вы, сами о том не догадываясь, сахарным диабетом. А уж затем посетить врача-ангиолога, чтобы проверить сосуды ног.

"У больных сахарным диабетом поражение магистральных сосудов нижних конечностей встречается в 5 раз чаще, чем у других людей", — говорит ангиолог, доктор медицинских наук, профессор РГМУ Валерий Кошкин.

Конечно, это необязательно взаимосвязанные вещи, но диабетики занимают одно из первых мест в группе риска.

Одним из самых частых осложнений сахарного диабета является полинейропатия, которая может развиваться как на ранних, так и на поздних стадиях болезни. Повреждение нервной системы проявляется жжением, покалыванием в конечностях и без своевременно начатого лечения может носить необратимый характер.

Если инструментальные методы исследования показывают у больного диабетом нарушение кровообращение в конечностях, а сам человек ничего не чувствует, это очень опасный симптом. Значит, у пациента уже произошла потеря болевой чувствительности.

Поскольку уязвимость различных нервных волокон неодинакова, симптомы нарушения или выпадения чувствительности могут сильно различаться. В результате, у человека могут появиться:

безболевые ожоги,

пролежни,

раны.

Помимо медикаментозных или хирургических методов лечения диабетической ангиопатии, большая роль отводится:

снижению избыточного веса,

физическим упражнениям,

режиму питания,

нормализации артериального давления.

Необходим постоянный контроль за кожей ног

Кроме того, больной должен понимать важность постоянного контроля за кожей ног, особенно деформированных и с нарушенной чувствительностью, правильно ухаживать за ногами, носить удобную обувь.

Перед назначением лечения и лекарств очень важно, чтобы врач провел такие исследования, как:

допплерографию,

ультразвуковое сканирование магистральных сосудов.

Дальнейшее лечение также должно быть тесно связано с эндокринологами, чтобы контролировать антидиабетическую терапию о терапию сосудов.

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