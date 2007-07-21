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Автор Петр Дерябин

Шизофрения не причина, а лишь спутник гениальности

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия
Мюссе, Свифт, Руссо, Шрпенгауэр, Гейне, Мендельсон, Батюшков, Ван Гог — все эти великие люди страдали различными психическими расстройствами и заболеваниями. Причем, список можно продолжать и продолжать. Неужели, для того, чтобы стать гением, нужно обязательно сойти с ума?

"Специальные комплексные многолетние исследования в развитых странах Европы и Америки показали, — рассказывает кандидат медицинских наук, психоаналитик Александр Алтунин, — что одаренность встречается в соотношении 1:4000.

Диагностика шизофрении // Симптомы, лечение, иллюзии и гениальность

То есть, всего 25 человек на 100 тысяч, а гении рождаются в соотношении 1:10 000 000. За последние 2000 лет истории человеческого общества было всего около 500 гениев.

Причем, данная пропорция сохраняется для каждого из прошедших 20 столетий. А ведь процент психически больных людей неуклонно растет. Только за последние 30 лет в 6-8 раз.

Люди, далекие от психиатрии, часто считают, что шизофрения — это особый вид таланта. На самом деле, в понятие шизофрения укладываются явления, которые по своей сути имеют лишь частичное внешнее сходство с одаренностью, и глубокие качественные различия.

Так, при вялотекущей шизофрении человек может сохранять трудоспособность и быть даже более продуктивным по сравнению со своими здоровыми коллегами. Но возможны и такие формы болезни, когда уже к двадцати годам от интеллекта человека остаются жалкие развалины.

Талант и шизофрения ходят рядом

Но почему талант и шизофрения так часто оказываются соседями в жизни? Причин много. Предрасположенность к шизофрении есть у каждого второго человека. Разовьется ли болезнь зависит от устойчивости внутреннего защитного барьера:

  • интеллектуального
  • психического
  • физиологического
  • социального.

При этом, чем выше интеллект и тоньше душевная организация человека, тем выше у него шанс, что защита под напором внешних обстоятельств не справится, и придет болезнь.

Повышенная впечатлительность, чрезмерная ранимость таланта наряду с неспособностью и нежеланием окружающих понять его устремления часто создают очень высокую нагрузку на нервную систему одаренного человека, заставляя ее работать в аварийном режиме.

В результате, перегрузки приводят к психическим срывам и болезням нервной системы, тем более, что для вызывания вдохновения многие талантливые люди используют:

  • кофе: Бальзак, Руссо
  • алкоголь: Свифт, Гофман
  • наркотики: Бодлер.
Шизофрения не причина, а лишь спутник гениальности. шизофрения
Люди, далекие от психиатрии, часто считают, что шизофрения — это особый вид таланта

Гофман говорил: "Я воспроизвожу то, что кто-то подсказывает мне со стороны". Ламартин признавался: "Не сам я думаю, но мои мысли думают за меня". Талантливый человек — это стрелок, попадающий в цель, которая нам кажется трудно достижимой, а гений попадает в цель, которая нам даже не видна.

"Талантливый человек, — продолжает А. Алтунин, — действует строго обдуманно. Он знает, как и почему пришел к той или иной теории, тогда как гению это совершенно неизвестно, поскольку всякая творческая деятельность, в основном, бессознательна.

Да, известны случаи, когда в результате какого-то заболевания у человека открывались скрытые способности, в том числе:

  • поэтические
  • художественные.

Так Гратри, плохой певец, сделался знаменитым актером после сильного ушиба головы бревном.

Но ни один талант или гений не стал гениальным после возникновения у него психической болезни. Они были талантливы от рождения, а заболевание, которое, как правило, приходило позже, только разрушало их дар.

Многие теряли не только интерес к своим увлечениям, но и уже имеющиеся художественные, литературные или музыкальные навыки".

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Темы срыв гений талант болезнь интеллект психиатрия шизофрения расстройство
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