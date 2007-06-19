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Автор Андрей Беляков

Пальцевый массаж от простатита не избавит

Здоровье » Красота » Венерология

Простатит - это наиболее частый диагноз, который слышат мужчины, когда у них возникают проблемы с продолжением рода, то бишь, в постели. А потому вокруг этой болезни витает масса полумедицинских мифов. Сегодня некоторые из них комментирует кандидат медицинских наук, уролог-андролог, академик Европейской академии андрологии Михаил Корякин .


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Миф первый. Простатит можно заработать на сидячей работе, как геморрой, или если постоянно носить тесное белье, или тугой ремень на брюках.

- Это утверждение еще лет 15 назад разделяли многие врачи. Но сегодня, после появления современных методов диагностики, медики уже отказались от так называемого простатита Повзнера или «застойного» простатита.

Современная точка зрения такова: простатит - это инфекционно-воспалительное заболевание, поэтому никакой ремень, тесное белье или сидячая работа его не вызовут - нет инфекционного агента. Чаще всего простатит зарабатывают через случайные половые контакты за счет инфекций передающихся половым путем или бактерий.

Тесное белье чревато для мужчин другой неприятностью. Оно приводит к перегреву яичек, что действительно может нарушить эрекцию. Есть небольшое количество людей, которые по тем или иным причинам длительное время воздерживаются от сексуальной жизни, и в предстательной железе начинаются дегенеративные процессы, но это не простатит, а скорее простопатия.

Миф второй. Конный спорт или велоспорт - отличное средство профилактики простатита, поскольку массируется промежность.

- Чистой воды заблуждение. Эти виды спорта наоборот могут стать причиной эректильной дисфункции, поскольку артерии, обеспечивающие кровоснабжение кавернозных тел полового члена, как раз походят к нему со стороны промежности, а седло штука травмирующая.

Кроме того, даже используемый в восточной медицине массаж промежности носит скорее эротизирующий характер, и никак не подходит в качестве средства профилактики простатита.

Миф третий. Без массажа простаты через задний проход при лечении простатита никак не обойтись.

- Давайте разберемся, откуда такая популярность у ректального массажа среди врачей-урологов? Дело в том, что долгое время причины эректильной дисфункции были по большей части неизвестны, и единственным ее объяснением для урологов оставалось наличие простатита.

Массаж же предлагался в качестве лечебной процедуры для того, чтобы улучшить приток крови к половым органам и улучшить качество эрекции. При этом был там на самом деле простатит или нет, роли не играло.

Но современные методы исследований и лечения, понимание процессов происходящих при простатите, отодвинули ректальный массаж на задворки. От него отказались сегодня все ведущие клиники России, а на западе он вообще никогда не проводился.

Посудите сами, если у вас нарывает палец, а вы вдруг стали активно его массировать, скажем, чтобы избавиться от гноя. Представили? Наверное, мало найдется охотников лезть на стенку от боли. Так чем же простата так перед вами провинилась?

Кроме того, ректальный массаж может стать и становится причиной появления трещин прямой кишки, развитию воспалительных процессов в ней, появлению язв и такие случаи задокументированы. Самый лучший массаж для предстательной железы, чтобы улучшить отток секрета - это естественное нормальное семяизвержение - и приятно, и эффективно.

Миф четвертый: За симптомами простатита - тяжесть, боль внизу живота, снижение полового влечения и т. п. – могут скрываться другие болезни.

- А вот это совсем не миф. Действительно, могут. Бывает, что простатит протекает у человека вообще бессимптомно и он попадает на прием к урологу-андрологу совсем с другими проблемами. Случается, что присутствуют только один или два симптома.

Кроме того, как простатит могут проявляться другие заболевания, как связанные с предстательной железой (аденома простаты), так и нет (неврологические нарушения, заболевания прямой или сигмовидной кишки, дисфункция мочевого пузыря и проч.).

Миф пятый. Простатит можно вылечить только физиопроцедурами, а со временем он вообще сам может пройти.

- Должен разочаровать - только физиопроцедурами такими как, например, магнитотерапия или лазеротерапия простатит не одолеть. Они инфекционного агента в организме не уничтожат. Зато, как вспомогательные методы они хороши: уменьшают отек предстательной железы, улучшают кровообращение, уменьшают боль, обладают противовоспалительным действием.

Можно, конечно, простатит и не лечить. От него не умирают, только страдает качество жизни. Могут возникнуть проблемы с сексуальным влечением, с мочеиспусканием, наступит склероз простаты, постоянное наличие источника инфекции в организме, который угнетает иммунную систему, тоже может аукнуться любым скрытым заболеванием с предстательной железой вовсе не связанным.

Но сам по себе простатит не пройдет, может пройти только жизнь, часть которой вы сами почему-то захотели провести, например, вместе с хламидией, а не с красивой женщиной, например... Но это личное дело каждого мужчины.

Темы хламидия геморрой простата простатит половой член половые инфекции эректильная дисфункция
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