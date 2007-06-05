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Автор Петр Ермилин

Как правильно краситься и не стать уродкой - Макияж

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День современной женщины начинается с макияжа. Пара минут, несколько умелых штрихов – и она во всеоружии. Но бывает и иначе: магические мгновения перед зеркалом превращаются в утомительную процедуру: в ход идут крема и лосьоны, тени и блестки, румяна и подводки, а результат нулевой – лицо выглядит несуразным и комичным. Причиной тому могут быть банальные ошибки в использовании декоративной косметики. Избежать досадных промахов, сводящих на нет все усилия на пути к совершенству, помогут советы опытных визажистов.

Цвет лица

Попытка изменить свой цвет лица с помощью тонального крема – ошибка номер один. Маска на лице никому не придаст очарования. Нанеся тон, нужно обязательно растушевать края. Лицо может быть чуть светлее остального тела, но не наоборот. Иначе лицо уходит в тень, а шея и декольте, на языке визажистов, «впереди паровоза бегут».

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Тон должен быть нанесён в минимальном количестве, если ваша кожа в хорошем состоянии. Напротив, при проблемной коже следует добиваться эффекта очень тонкой пленки довольно плотного грима. Секрет прост: наносите тональный крем влажным спонжем: так слой получатся гораздо тоньше, ровнее.

Злополучную синеву под глазами лучше «заретушировать» специальным корректором, а не тональным кремом. Преимущество корректоров в том, что они содержат специальные светоотражающие частички, состав у них чуть плотнее, соответственно, лучше коррекция. При выборе этого средства нужно учесть, что оно должно быть светлее натурального тона лица. Тональный же крем наносится не поверх корректора, а на его границу – для плавного перехода.

Как правильно краситься и не стать уродкой - Макияж. Как правильно краситься и не стать уродкойПудру используйте как можно более легкую, в основном на территории «Т-зоны», которая чаще всего дает неприятный блеск. Во всех остальных местах блеск даже приветствуется: румяна с перламутром, пудры с отражающими частичками, можно наносить на щеки, на зону декольте, плечи. Принцип прост: жирный блеск делает ваше лицо «грязным», а блеск от косметических средств – сияющим и свежим.

Однако будьте осторожны с блестками, особенно с сухими – они осыпаются. Женщина, вся обсыпанная блестками , смотрится комично. Лучше использовать блестки на кремообразной основе.

Румяна, нанесенные на скулы, призваны подчеркнуть и оживить черты лица. Зря некоторые барышни вовсе пренебрегают этим свойством, считая румяна чуть ли не анахронизмом. Другая крайность – стремление подчеркнуть румянами все сразу : форму носа, овал лица, несколько сгладить пухлость щек. В итоге выходит эдакая розовощекая матрешка.

Если хотите добиться юного естественного румянца, то наносите на «яблочки» щечек разные оттенки розового. Если же хотите сделать лицо чуть более овальным и загадочным (а-ля Марлен Дитрих), подойдут румяна бежевых оттенков или оттенка загара, которые вы наносите под «яблочки».

Глаза

Прописная истина – не соединяйте линию верхнего века с нижним . Во-первых, это чудовищно уменьшает глаза и выглядит «по-деревенски» (не берем сейчас специфический макияж, «smoky eye» когда глаз сделан в черно-серых тонах и полностью обведен), во-вторых слишком четких линий вообще лучше избегать: растушевка, плавные переходы – вот что главное.

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Вспомним о стрелке на глазах. Стилистически она тянет нас в 60-70-е годы. Раз жесткая стрелка, значит, пожалуйста, батничек, сабо, джинсики, цветочки, хиппи… Если все же это 70-е, адаптированные к нашему времени, то верхняя часть стрелки, ее верхний контур растирается кисточкой примерно под углом 30 градусов «на нет». Умелая подводка зрительно удлиняет ресницы (они смотрятся объемнее) и подчеркивает очертания глаза.

На нижнее веко над линией роста ресниц можно нанести и тщательно растушевать белый (а не черный!) карандаш. Если в нем будет немного перламутра, то это «откроет» ваши глаза, создает эффект сияния.

Следующий момент – тени в цвет радужки глаза . Прием этот «смазывает» и цвет теней, и красоту глаз. Например, у девушки голубые глаза, она берет голубые тени точно такого же оттенка – в итоге на лице образуются два невразумительных пятна, и мы не замечаем ее очаровательной голубизны ее глаз. Напротив, глаза засияют, если тени будут цвета шампанского, зеленоватые или розово-бежевые. Исключение, пожалуй, составляют кареглазые девушки, но и им лучше выбирать золотисто-бежевый или золотистый оттенок. Выигрышный вариант для всех – тени того же цвета, что и ваши волосы.

Как правильно краситься и не стать уродкой. Как правильно краситься и не стать уродкойНезаконченный макияж глаз – тоже промах и весьма досадный. Если тени нанесены, но ресницы не подчеркнуты тушью, то глаза «проигрывают» и не становятся выразительнее. Другая крайность, способная испортить всю картинку, - это «килограммы» туши. Ресницы становятся тяжелыми, как камень, неопрятными, а тушь в течение дня осыпается. Чтобы этого избежать, визажисты советуют не пользоваться тушью, которая у вас давно хранится. Именно застаревшая тушь ложится толстым и неровным слоем.

Еще одна ошибка – использование черного карандаша для бровей светлокожими блондинками . Лучше отдать предпочтение коричневым либо серо-бежевым цветам карандашей.

Губы

В повседневной жизни одновременно подчеркивать и глаза и губы – дурной вкус. Определитесь, на чем вы хотите сделать акцент: учитывая сегодняшние тенденции, скорее всего, это будут глаза. Однако слишком бледные губы – это еще одна ошибка. Бесспорно, макияж «а-ля натюрель» сейчас очень популярен. Но желание выглядеть естественно, может обернуться утомленным, уставшим видом, особенно для леди за 30. Вам нужен именно цвет. Неважно, какой – красный или розовый, но пользуйтесь косметикой, которая имеет цвет. И не нужно бояться, ведь даже самую темную помаду можно нанести так, чтобы покрывала губы лишь пикантной дымкой.

Обведенные темно-коричневым карандашом губы и перламутровая помада – старомодный отголосок 60-х годов. Текстура современных губных помад позволяет вообще не пользоваться карандашами. Если же привычка сильна, то имейте ввиду, что более светлый карандаш смягчит контур губ, а более темный – подчеркнет.

В заключение напомним золотое правило любого макияжа: все должно быть в меру и к месту.

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