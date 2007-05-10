"Если речь идет о действительно естественных звуках природы:
то они на самом деле очень мягко и благотворно влияют на нервную систему, — считает доктор биологических наук Ольга Силаева.
Такие записи, воспроизведенные на хорошей аппаратуре:
Это хорошо, поскольку у человека отпадает необходимость горстями пить таблетки".
Главный лечебный эффект таких записей заключается в слове "естественный". То есть, записанные звуки должны быть на самом деле естественными. Акустики составляют подобные композиции из звуков природы, подбирая их экспериментально.
При этом у слушающих людей измеряются физиологические показатели:
и фиксируется, на какие звуки организм реагирует "одобрительно".
Человек столетиями развивался в природной звуковой среде, где существовало четкое деление на звуки расслабления и опасности. Со временем их вытеснили техногенные звуки, которые вызывают постоянный стресс независимо от нашей воли.
Даже если мелодия на вашем мобильнике вам нравится, сила ее подсознательно раздражающего воздействия ничуть не меньше, чем от воя сигнализации под окном в два часа ночи.
Увы, но к многочисленным композициям для релаксации, которыми заполнены прилавки, акустики-профессионалы по большей части не имеют никакого отношения.
Их составляют все кому не лень, часто даже не отходя от… синтезатора, того самого, чьи звуки числятся среди "враждебных" человеку. Поэтому, приобретая такой самопальный релакс, обращайте внимание не на красивую обложку, а на то, что вы слышите.
1. Запись должна быть акустически очень чистой. Массовое производство дисков и кассет со звуками природы грешит посторонними шумами, а некачественная запись сведет на нет все благотворное воздействие композиции.
2. Низкочастотные звуки, с которых начинаются:
мы не улавливаем, но их воздействие подсознательно вызывает у человека:
поэтому все шумы гроз, ливней и прочего природного экстрима однозначно не подходят.
3. Если запись сопровождается звуками там-тамов, ритмичными песнопениями или бормотанием какого-нибудь жреца, от нее тоже стоит отказаться.
4. Некоторые экспериментаторы для полноты "коктейля" объединяют лягушек с голосами морских птиц. Но в природе такого сочетания не бывает, поэтому вряд ли подобная запись окажется целебной.
5. Даже если композиция построена исключительно на птичьем пении, сначала надо прослушать ее с пристрастием. Экзотические птицы заливаются "враждебными" для нас звуками, и смело выбирать можно лишь запись с родными пернатыми:
А пока на дворе тепло, лучше вообще не бегать по магазинам в поисках приличной композиции, а выкроить время для прогулки в лес. Уж там-то от подделок под природу вы будете застрахованы совершенно точно.
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