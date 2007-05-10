Звуки природы из синтезатора расслабиться не помогут

Практически в каждом киоске, торгующем аудио- и видеозаписями сегодня можно увидеть диски, на которых записаны звуки живой природы. Они преподносятся как лучшее средство для релаксации и снятия напряжения после трудового дня. Но так ли полезны эти записи, как о том говорит реклама?

Звуки природы успокаивают нервную систему

"Если речь идет о действительно естественных звуках природы:

Спокойная Музыка Для Снятия Стресса

птичье пение

шум прибоя

кваканье лягушки

шелест листвы

то они на самом деле очень мягко и благотворно влияют на нервную систему, — считает доктор биологических наук Ольга Силаева.

Такие записи, воспроизведенные на хорошей аппаратуре:

снимают стрессы

улучшают настроение

нормализуют артериальное давление и пульс

лечат головную боль

уменьшают раздражительность и лечат бессонницу.

Это хорошо, поскольку у человека отпадает необходимость горстями пить таблетки".

Главный лечебный эффект таких записей заключается в слове "естественный". То есть, записанные звуки должны быть на самом деле естественными. Акустики составляют подобные композиции из звуков природы, подбирая их экспериментально.

При этом у слушающих людей измеряются физиологические показатели:

пульс

давление и т. д.

и фиксируется, на какие звуки организм реагирует "одобрительно".

Человек столетиями развивался в природной звуковой среде, где существовало четкое деление на звуки расслабления и опасности. Со временем их вытеснили техногенные звуки, которые вызывают постоянный стресс независимо от нашей воли.

Даже если мелодия на вашем мобильнике вам нравится, сила ее подсознательно раздражающего воздействия ничуть не меньше, чем от воя сигнализации под окном в два часа ночи.

Естественные звуки природы мягко и благотворно влияют на нервную систему

Увы, но к многочисленным композициям для релаксации, которыми заполнены прилавки, акустики-профессионалы по большей части не имеют никакого отношения.

Их составляют все кому не лень, часто даже не отходя от… синтезатора, того самого, чьи звуки числятся среди "враждебных" человеку. Поэтому, приобретая такой самопальный релакс, обращайте внимание не на красивую обложку, а на то, что вы слышите.

Требования к композициям для релаксации

1. Запись должна быть акустически очень чистой. Массовое производство дисков и кассет со звуками природы грешит посторонними шумами, а некачественная запись сведет на нет все благотворное воздействие композиции.

2. Низкочастотные звуки, с которых начинаются:

ураганы

тайфуны

землетрясения

мы не улавливаем, но их воздействие подсознательно вызывает у человека:

ужас

и панику

поэтому все шумы гроз, ливней и прочего природного экстрима однозначно не подходят.

3. Если запись сопровождается звуками там-тамов, ритмичными песнопениями или бормотанием какого-нибудь жреца, от нее тоже стоит отказаться.

4. Некоторые экспериментаторы для полноты "коктейля" объединяют лягушек с голосами морских птиц. Но в природе такого сочетания не бывает, поэтому вряд ли подобная запись окажется целебной.

5. Даже если композиция построена исключительно на птичьем пении, сначала надо прослушать ее с пристрастием. Экзотические птицы заливаются "враждебными" для нас звуками, и смело выбирать можно лишь запись с родными пернатыми:

соловьями

перепелками

сороками

журавлями и т. д.

А пока на дворе тепло, лучше вообще не бегать по магазинам в поисках приличной композиции, а выкроить время для прогулки в лес. Уж там-то от подделок под природу вы будете застрахованы совершенно точно.

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