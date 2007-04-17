Почему серой из ушей можно вылечить герпес, но стоит ли?

Высыпания герпеса на губах, в просторечии "лихорадки", — явление частое, особенно весной. Народ предпочитает лечить его одеколоном, пеплом от сожженной бумаги, чесноком и даже серой, которую выковыривает из собственных ушей. Поможет ли?

"В состав ушной серы действительно входят сера и кремний — вещества, стабилизирующие ткани кожи и слизистых оболочек. — подтвердила "Правде.Ру" генеральный директор, главный врач Герпетического центра, профессор, доктор медицинских наук, доктор медицинских наук Татьяна Семёнова. — Лекарственные препараты, содержащие серу, кремний и их производные, нормализуют состояние кожных покровов, уменьшают отек, воспалительную реакцию, способствуют эпителизации.

Что касается герпеса губ, в различные времена в народе пользовались и другими подручными средствами:

валидолом,

водкой,

зубной пастой "Поморин".

Все они обладали подсушивающим действием и создавали иллюзию "вылечивания простуды".

Герпес — это не просто мелкая неприятность

"Лихорадка" — это одно из проявлений хронического вирусного иммунодефицитного заболевания человека, которое при неправильном и несвоевременном лечении может привести к развитию серьезных осложнений: от развития стойкого болевого синдрома до поражения центральной нервной системы.

Возбудитель болезни — вирус простого герпеса — поражает все системы организма:

кожу (герпес лица и гениталий),

дыхательные пути (герпетическая ангина, хронический бронхит),

органы мочеполовой системы у мужчин и женщин,

вызывает бесплодие,

хронические заболевания детородных органов,

патологию беременности, плода и новорожденного.

Поэтому лучше все же не ковыряться в ушах, а воспользоваться препаратами, созданными на основе ацикловира, позволяющими достичь хороших терапевтических результатов в лечении всех форм герпеса. Толку во всяком случае будет больше.

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