Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Лебедев
Медики прошлого о борьбе с онкологией: не надо жить в сыром месте и есть сырые овощи

Есть ли противоядие против онкологии

0:58
Здоровье » Здоровье и профилактика

Вы любите раков? Под пиво. Неплохо. Но почему-то бич последнего столетия обозвали этим словом. Русский и латынь — разные языки, но они имеют самое непосредственное отношение к этой страшной болезни. Многие из нас проходили всё это, глядя на уходящих в мир иной близких и друзей. Они верили, что всё будет хорошо. Так же поверим, что когда-нибудь и человечество найдёт средство от этой непонятной болезни.

Есть ли противоядие против онкологии
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Goodyear, CC BY-SA 4.0

В Ветхом завете про рак ничего не написано

Уже в начале прошлого века медики отмечали, что рак делается всё более распространённым. К тому же отмечали, что эта болезнь инфекционная, эндемическая (связанная с определённой местностью) и, может быть, заразна. Наследственность, питание и жилищные условия здесь могут играть не последнюю роль. Вспомните, кто ходил по врачам за последние десятилетия в клиники… Обычный вопрос врача для заполнения медкарты: "У вас кто-нибудь болел онкологией?" Зная, что близкие и далёкие неблизкие умирали от этой чумы прошлого и настоящего, многие считали этот вопрос весьма глупым. Все мы вышли от Адама и Евы, которые раком не болели.

Тогда же обратили внимание на детей, умиравших от рака. Считали, что рак так же прилипчив, как и скарлатина. Хотя, знаю от бабушки и из медицинских объективок царской России, дети чаще умирали от дифтерии. Увы, до открытия пенициллина было десятки лет. И всё же врачи прошлого, как и сегодняшние, не могли с уверенностью указать на источники рака. А разные сообщения прошлого и настоящего от эскулапов, на которых наживаются СМИ, — это всё сплошные фейки. Даже подойдя ближе к разгадыванию этой болезни, всё оказывается шиворот-навыворот. Как, увы, и лекарства. И когда говорят, что лекарства стоят миллионы, — это полная чушь. На этом наживаются клиники и различные фонды.

Но страх велик перед неизвестным, и многие уже столетия пытаются разобраться, где истоки чумы современности. Ведь человечество теряет от онкологии больше людей в год, чем в разных военных конфликтах. Нередко сгорают пышущие здоровьем молодые люди. А потеря ребёнка просто не поддаётся описанию горя родителей. К тому же, когда на его лечение летят квартиры, дачи, сбережения и здоровье всех других членов семьи.

Когда-то журнал Revue de Paris приводил статистику, что в Англии за 40 лет (с 1851-й по 1890 год) больных раком от 40 лет до 50, по отчётам больниц и страховых обществ, увеличилось на 80%. Значит, эскулапы уже знали симптомы рака. И не могли спутать с модным сегодня ботулизмом. В Германии — на 50%...

Также отмечалось, что онкологии подвержено больше женщин, чем мужчин. Увы, зная современность, с этим можно поспорить. Женатые страдали больше, чем холостые. Замужние женщины попадались на желудке, незамужние — на раке груди.

И такой же вопрос: кто больше страдает от этой болезни — богатые или бедные. Жена битла Пола Маккартни Линда умерла через несколько лет от рака горла. Она была вегетарианкой, чистый шотландский воздух. Правда, кроме травки, она ела чёрную икорку и другие не мясные деликатесы. Вот поди ж ты... Люди уходили и в более суровых условиях, в деревнях. Понятно, болезнь скосит любого, в каких бы условиях он ни жил.

И без ГМО мы мёрли как мухи

Сегодня для многих нуворишей Швейцария — страна-эльдорадо, если успел безнаказанно наворовать в своей. Зато давно медики посчитали, что она рассадник онкологии. Особенно Люцернский кантон. В Европе обратили внимание на немецкие Баден, Вюртенберг и Баварию. Италия — это юг. Франция — север Бретани и юг Средиземноморья. Короче, где всегда много сырости и скопление стоячей воды. Статистики по пустыням Сахары и Каракумов у меня нет. Может быть, поэтому утверждалось, что служанки пивных баров Баварии, которым часто приходилось опускаться в промозглые погреба, чаще всего болели раком. Кстати, наш великий Мечников также считал, что бацилла рака зарождается в земле и передаётся человеку с пищей, сырыми овощами и фруктами. Тогда что же есть? Из сетевых магазинов? Так там одно ГМО.

Сегодня нередко появляются сенсации об открытии панацеи от рака. Это ложь. Приглушить, притупить боль — всё это есть. Но даже через несколько лет читаем: "После продолжительной болезни…" Наши предки были честнее... Как писал давно доктор Е. Барнет, "излечивать рак пока не умеют". Хирургическая помощь — самая действенная, но она помогает только в начале болезни. К сожалению, я не раз слышал от других: "Вскрыли и зашили. Он (или она) не догадываются". Но, глядя в глаза больного, мы догадываемся обо всём.

Уже столетие врачи и химики всего мира работали над некими сыворотками. Подключались и аферисты, которые за большие деньги могли излечить вас на расстоянии. Но люди верили им. Прогресс наступил только с открытием радиации. Вещь опасная, но в эту химию верят больные уже больше столетия. Каждый из нас проходил X-ray на флюорографии много раз, навесив на себя свинцовый жилет. А у больных и тогда, и сегодня выпадают волосы, могут быть и побочные эффекты. Но лучше "химии" пока не придумали. Хотя врачи-онкологи прошлого писали, что лечение радиацией не помогает излечению от рака желудка, груди, печени, но оно всё же снимает боль и страдание пациента.

Так что же делать? Вешаться, выходя из чрева матери. Оптимисты-гигиенисты советовали: не надо жить в сыром месте, не селиться в сырых зданиях и домах; не есть в сыром виде ягоды и овощи. На что некоторые критики со смехом отвечали: вырастим печёную редиску и варёный салат. Хотя сами же себя опровергали: какой же гадостью мы поливаем наш огород вкупе с навозом. Хотя, на мой взгляд, нашпигованные тоннами химикатов помидоры и огурцы намного опаснее проверенного столетиями навоза.

А суммируя борьбу с раком во всём мире, можно с уверенностью сказать: все болячки от нервов. Не нервничайте! Но как? Человечеству это пока не под силу.

Онколог: рак – такая же болезнь, как грипп
Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных

Специалисты

5.0
240 отзывов
 Паниченко
Анна Владимировна
Онколог
Стаж 25 лет
Приём от 3300 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2
4.7
10 отзывов
 Сергеев
Пётр Сергеевич
Онколог
Стаж 15 лет
Врач высшей категории
Медицинская клиника НАКФФ
ул. Угрешская, д. 2, стр. 7
Частный врач
с. Перхушково, д. 4д
4.6
2 отзыва
 Гусляков
Александр Андреевич
Онколог
Стаж 21 год
Врач второй категории
Клинико-диагностический центр МЕДСИ в Грохольском переулке
Проспект Мира, д. 26, стр. 6
ОН КЛИНИК на Воронцовской 13/14
ул. Воронцовская, д. 13/14, стр. 9

Клиники

10.0
25 отзывов
 Васечкин Виктор Борисович медицинская клиника
ул. Ватутина, д. 1
Кунцевская
Кунцевская
Пионерская
Славянский бульвар
Терехово
Кунцевская
Давыдково
Аминьевская
Первичный приём от 5000 руб.
10.0
23 отзыва
 Даренский Иван Дмитриевич медицинская клиника
Измайловский бульвар, д. 43
Измайловская
Первомайская
Первичный приём от 5000 руб.
9.9
0 отзывов
 Хдрян Артур Айкович медицинская клиника
Люблинская,


Обсудить
Новости Все >
Как правильно собирать огурцы: советы для успешного урожая
Алексей Чумаков замолвил слово за мужа Алсу, которого обвиняют в неверности
БРИКС удалось сделать несколько важных шагов, чтобы подорвать доллар
Производство автомобилей Volga ускорится
Искусственный интеллект и юмор: ИИ не может генерировать смешное
Самую дорогую новую квартиру в России продают за 2,5 миллиарда рублей
В Швеции 15 видеоигр признали культурным достоянием страны
Психолог Леонова: Если свекровь ревнует сына к жене, с этим ничего не поделаешь
Daily Mail: в США одобрили Донанемаб для замедления развития болезни Альцгеймера
Почему жирная кожа требует особого внимания и защиты
Популярное
Июльский уход за огурцами: какие подкормки нужны в период активного плодоношения

Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.

Как накормить огурцы в июле: лучшие подкормки
5 простых способов уменьшить расход топлива на автомобиле с АКПП
Топ-5 способов экономить бензин на автомате: просто и эффективно
Эти три породы кошек считаются самыми красивыми в мире: поразят вас своей красотой
Забудьте все, что вы знали о виноградниках: революционный подход к обрезке листьев
Есть ли противоядие против онкологии Сергей Лебедев Грузию, взбрыкнувшую против гегемона, будут наказывать Юрий Бочаров Моди раскритикован на Западе за "медвежьи объятия" с Путиным. Зеленский в ярости Любовь Степушова
Жизнь после развода: как Нюша изменилась и вернулась к светской жизни
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Солнце вновь разразилось мощнейшими вспышками
Солнце вновь разразилось мощнейшими вспышками
Последние материалы
Психолог Леонова: Если свекровь ревнует сына к жене, с этим ничего не поделаешь
Daily Mail: в США одобрили Донанемаб для замедления развития болезни Альцгеймера
Почему жирная кожа требует особого внимания и защиты
As: Португалец Кошта может заменить Лунина в "Реале"
Киану Ривз раскрыл свою заветную мечту
Грузию, взбрыкнувшую против гегемона, будут наказывать
Во Франции предлагают исключить Мбаппе из состава сборной
Евросоюз может заключить новый контракт с "Газпромом"
Почему стоит выбрать курорты Азовского побережья
Тренды окрашивания 2024: рельефный бразильский блонд и теплые оттенки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников