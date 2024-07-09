Медики прошлого о борьбе с онкологией: не надо жить в сыром месте и есть сырые овощи

Есть ли противоядие против онкологии

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Вы любите раков? Под пиво. Неплохо. Но почему-то бич последнего столетия обозвали этим словом. Русский и латынь — разные языки, но они имеют самое непосредственное отношение к этой страшной болезни. Многие из нас проходили всё это, глядя на уходящих в мир иной близких и друзей. Они верили, что всё будет хорошо. Так же поверим, что когда-нибудь и человечество найдёт средство от этой непонятной болезни.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Goodyear, CC BY-SA 4.0

В Ветхом завете про рак ничего не написано

Уже в начале прошлого века медики отмечали, что рак делается всё более распространённым. К тому же отмечали, что эта болезнь инфекционная, эндемическая (связанная с определённой местностью) и, может быть, заразна. Наследственность, питание и жилищные условия здесь могут играть не последнюю роль. Вспомните, кто ходил по врачам за последние десятилетия в клиники… Обычный вопрос врача для заполнения медкарты: "У вас кто-нибудь болел онкологией?" Зная, что близкие и далёкие неблизкие умирали от этой чумы прошлого и настоящего, многие считали этот вопрос весьма глупым. Все мы вышли от Адама и Евы, которые раком не болели.

Тогда же обратили внимание на детей, умиравших от рака. Считали, что рак так же прилипчив, как и скарлатина. Хотя, знаю от бабушки и из медицинских объективок царской России, дети чаще умирали от дифтерии. Увы, до открытия пенициллина было десятки лет. И всё же врачи прошлого, как и сегодняшние, не могли с уверенностью указать на источники рака. А разные сообщения прошлого и настоящего от эскулапов, на которых наживаются СМИ, — это всё сплошные фейки. Даже подойдя ближе к разгадыванию этой болезни, всё оказывается шиворот-навыворот. Как, увы, и лекарства. И когда говорят, что лекарства стоят миллионы, — это полная чушь. На этом наживаются клиники и различные фонды.

Но страх велик перед неизвестным, и многие уже столетия пытаются разобраться, где истоки чумы современности. Ведь человечество теряет от онкологии больше людей в год, чем в разных военных конфликтах. Нередко сгорают пышущие здоровьем молодые люди. А потеря ребёнка просто не поддаётся описанию горя родителей. К тому же, когда на его лечение летят квартиры, дачи, сбережения и здоровье всех других членов семьи.

Когда-то журнал Revue de Paris приводил статистику, что в Англии за 40 лет (с 1851-й по 1890 год) больных раком от 40 лет до 50, по отчётам больниц и страховых обществ, увеличилось на 80%. Значит, эскулапы уже знали симптомы рака. И не могли спутать с модным сегодня ботулизмом. В Германии — на 50%...

Также отмечалось, что онкологии подвержено больше женщин, чем мужчин. Увы, зная современность, с этим можно поспорить. Женатые страдали больше, чем холостые. Замужние женщины попадались на желудке, незамужние — на раке груди.

И такой же вопрос: кто больше страдает от этой болезни — богатые или бедные. Жена битла Пола Маккартни Линда умерла через несколько лет от рака горла. Она была вегетарианкой, чистый шотландский воздух. Правда, кроме травки, она ела чёрную икорку и другие не мясные деликатесы. Вот поди ж ты... Люди уходили и в более суровых условиях, в деревнях. Понятно, болезнь скосит любого, в каких бы условиях он ни жил.

И без ГМО мы мёрли как мухи

Сегодня для многих нуворишей Швейцария — страна-эльдорадо, если успел безнаказанно наворовать в своей. Зато давно медики посчитали, что она рассадник онкологии. Особенно Люцернский кантон. В Европе обратили внимание на немецкие Баден, Вюртенберг и Баварию. Италия — это юг. Франция — север Бретани и юг Средиземноморья. Короче, где всегда много сырости и скопление стоячей воды. Статистики по пустыням Сахары и Каракумов у меня нет. Может быть, поэтому утверждалось, что служанки пивных баров Баварии, которым часто приходилось опускаться в промозглые погреба, чаще всего болели раком. Кстати, наш великий Мечников также считал, что бацилла рака зарождается в земле и передаётся человеку с пищей, сырыми овощами и фруктами. Тогда что же есть? Из сетевых магазинов? Так там одно ГМО.

Сегодня нередко появляются сенсации об открытии панацеи от рака. Это ложь. Приглушить, притупить боль — всё это есть. Но даже через несколько лет читаем: "После продолжительной болезни…" Наши предки были честнее... Как писал давно доктор Е. Барнет, "излечивать рак пока не умеют". Хирургическая помощь — самая действенная, но она помогает только в начале болезни. К сожалению, я не раз слышал от других: "Вскрыли и зашили. Он (или она) не догадываются". Но, глядя в глаза больного, мы догадываемся обо всём.

Уже столетие врачи и химики всего мира работали над некими сыворотками. Подключались и аферисты, которые за большие деньги могли излечить вас на расстоянии. Но люди верили им. Прогресс наступил только с открытием радиации. Вещь опасная, но в эту химию верят больные уже больше столетия. Каждый из нас проходил X-ray на флюорографии много раз, навесив на себя свинцовый жилет. А у больных и тогда, и сегодня выпадают волосы, могут быть и побочные эффекты. Но лучше "химии" пока не придумали. Хотя врачи-онкологи прошлого писали, что лечение радиацией не помогает излечению от рака желудка, груди, печени, но оно всё же снимает боль и страдание пациента.

Так что же делать? Вешаться, выходя из чрева матери. Оптимисты-гигиенисты советовали: не надо жить в сыром месте, не селиться в сырых зданиях и домах; не есть в сыром виде ягоды и овощи. На что некоторые критики со смехом отвечали: вырастим печёную редиску и варёный салат. Хотя сами же себя опровергали: какой же гадостью мы поливаем наш огород вкупе с навозом. Хотя, на мой взгляд, нашпигованные тоннами химикатов помидоры и огурцы намного опаснее проверенного столетиями навоза.

А суммируя борьбу с раком во всём мире, можно с уверенностью сказать: все болячки от нервов. Не нервничайте! Но как? Человечеству это пока не под силу.

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