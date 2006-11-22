Тоннели в ушах не зарастают, а прокол клитора может привести к смерти

Экстремальный вид пирсинга — тоннели. Это процедура, при которой мочка уха расширяется и образуется "дырка". Бытует мнение, что потом при желании все заживает. В интервью Pravda. Ru невролог, рефлексотерапевт высшей категории, мануальный терапевт Игорь Орлов опровергает это.

"С точки зрения медицины, тоннели вредны. Это травма, при которой расширяют мочку уха. Процедура проводится специальным инструментом — расширителем, потом вставляются серьги, и становится видна дырка. Когда снимаешь тоннели, то она остается. Если изначально отверстие было маленьким, то оно может зарасти. Но если дырка была большой, то рубец останется обязательно".

— Какие еще виды пирсинга Вы считает опасными?

— Пирсинг бровей. В этой области проходит много сосудов и тройничный нерв. При повреждении сосуда появляется гематома, т. к. инфекция быстро распространяется в подкожную клетчатку. Еще неприятнее, если задевается нерв, тогда может перекосить все лицо. Часто остается шрам, что тоже мало кому понравится. Ведь лицо — открытая часть тела, а шрам останется на всю жизнь.

Более опасен пирсинг гениталий. Это зона, которая очень сильно снабжается кровью. Если делать прокол клитора у женщин, то можно повредить артерию и вызвать кровотечение. Есть даже вероятность смертельного исхода. При половом контакте травмируется слизистая оболочка, из-за чего повышается опасность заражения инфекциями. Бывает такое, что образуются рубцы и возникает деформация в этой зоне. Если же было воспаление, то рубец может остаться довольно большим, что потом скажется на деторождении.

С пирсингом языка тоже все обстоит сложно. Во рту и так достаточно инфекций, а тут еще украшение. Поэтому впоследствии могут воспаляться лимфатические узлы. Под языком проходят две артерии, и вены. При их повреждении наступает сильное кровотечение, от которого человек может скончаться. Часто появляются проблемы с зубами, т. к. украшение задевает зубную эмаль.

пирсинг языка

— Получается, что пирсинг пупка безопаснее?

— Да, именно так. Пирсинг — подкожный прокол, не задевающий мышцы. В районе пупка "на поверхности" кожи нет никаких опасных точек. В мочке уха о

ни есть, но не жизненно важные, например, точка глаза. Если сделать прокол неправильно, то может ухудшиться зрение. Однако можно добиться и обратного эффекта, если этим занимается специалист.

— Какие меры предосторожности следует соблюдать?

— Ни в коем случае нельзя делать ничего самостоятельно! Лучше выбирать салоны, которые внушают доверие. Когда вы туда приходите, обращайте внимание, как проводится сама процедура. Есть определенные требования, которые должен соблюдать каждый специалист. Пирсинг любой части тела, за исключением мочки уха, делается под местной анестезией. Важно знать, что на лекарство у вас нет аллергии.

Мужчина с пирсингом

Все должно проходить в стерильных условиях и одноразовыми инструментами, а сами сережки должны обрабатываться в автоклаве или антисептиками. Обязательно используйте индивидуальное украшение, недопустимо даже, чтобы оно не примерялось другими людьми. Само место прокола также нуждается в дезинфекции. Когда все сделано и серьга установлена, это место заклеивается стерильной салфеткой на два часа. И уже в домашних условиях клиент сам обрабатывает прокол. Как правило, препараты для этого ему предоставляют в салоне.

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