Правила светофора — зелёный, красный, жёлтый. Летом употребляем больше белков и овощей

Лето — идеальное время для коррекции веса и метаболизма

Наступает жара, летом меню ресторанов меняются в соответствии с сезоном — вместо сытных горячих блюд и согревающих напитков "на арену выходят" лёгкие салаты, холодные супы и лимонады.

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О плюсах и минусах летней палитры блюд в беседе с корреспондентом Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог клиники экспертной медицины "Медгород" Наталья Лазуренко.

"Когда у нас лето, соответственно, появляется знак равенства "жарко". В этот эпизод времени организм снижает свой аппетит просто потому, что ему "не хочется". И, кстати, именно это время считается самым благостным для коррекции метаболических нарушений и коррекции веса. Организм ожидает небольшого объёма пищи, в этот момент ему не нужны сложные сложнокомпонентные продукты. Надо давать ему максимально простую пищу в минимальной термической обработке.

Я имею в виду салаты, свежие овощи. И здесь мы получаем

насыщение гораздо быстрее, гораздо качественнее, чем в любой другой эпизод сезона. Но в рационе уделяем внимание опять же белку. Желательно, чтобы это были не полуфабрикаты, а видимые волокна белкового продукта: мясо, рыба, птица в запечённом

формате, без панировки, без сложных масел. Это может быть вариант аэрогриля, может быть обычный огонь, если мы говорим про дачу, какие-то форматы тушения. Вообще можно даже охлажденное мясо. А в качестве гарнира максимально идеальным вариантом будут свежие овощи.

Можно использовать правила светофора: зелёный, красный, жёлтый. К примеру, для зелёного цвета использовать только листья салата. И как источник витаминов группы В, и как источник полезных волокон для усвоения белкового продукта. Такие продукты и очень простые, и хорошо насыщают, и не дают ощущения тяжести, что важно в жару.

А в чём главная опасность летних блюд?

Во-первых, жара, которая снижает срок годности тех или иных продуктов: неправильное хранение, неправильная транспортировка после приготовления. Конечно, тут возможные риски того, что на фоне высокой температуры могут образоваться какие-то процессы, которые могут оказывать на наш организм негативное влияние. Но если мы говорим про общепит, то там следят за качеством приготовления пищи, доводят до нужной термической обработки, чтобы не допускать развитие какой-то патологической микрофлоры. Также, самому смотреть, что мы кладем "в себя любимого", и, если нам не нравится какой-то внешний вид или запах, то, естественно, не стоит этот продукт всё же съедать.

Если же в парках бывают же какие-то перекусы, то здесь обязательно мыть руки, не пренебрегать санитарными правилами, которые нам закладывали с детства.

Ну а во-вторых, на прогулках по жаре нам хочется, как правило, пить. И вот тут-то другая сторона проблемы — это напитки, которые вроде как "вода-вода", но они содержат в себе дополнительные какие-то ингредиенты в виде ягод фруктов, какого-то сиропа, какой-то сладости и так далее. То есть я говорю про коктейли, морсы, лимонады, соки. Они вроде бы и безалкогольные, но на самом деле, это не просто вода, это углеводный приём пищи, который дает нам такое безумное количество углеводной энергии, с которой организму достаточно сложно бывает справиться. Поэтому здесь мы должны понимать, если нам жарко, и мы хотим пить, то надо пить воду. Обычную, негазированную питьевую воду, а не компоты, морсы или кисели. И это не альтернативная тема, это то, что, к сожалению, может дать нам калории и добавить нам лишний вес.

Автор Дмитрий Плотников Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру Специалист Пономарёва Алла Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате Специалист Щербаков Сергей Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин Специалист Елисеева Виктория Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия

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