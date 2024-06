Правила светофора — зелёный, красный, жёлтый. Летом употребляем больше белков и овощей

Наступает жара, летом меню ресторанов меняются в соответствии с сезоном — вместо сытных горячих блюд и согревающих напитков "на арену выходят" лёгкие салаты, холодные супы и лимонады.

Фото: commons.wikimedia.org by Food Leaders is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic