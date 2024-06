Новой болезни "Х" не существует, это условная инфекция — вирусолог Виталий Зверев

Сегодня звучат новые тревожные заявления учёных: люди, которые вакцинировались во время пандемии COVID-19, могут заболеть новой болезнью под названием "X". Окажется ли человечество на пороге новой эпидемии? Будет ли изобретена новая вакцина? Что выявил эксперимент по вакцинации? Об этом и о многом другом Pravda.Ru рассказывает вирусолог Виталий Зверев.

Фото: flickr by CDC Global is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic