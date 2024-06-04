Новой болезни "Х" не существует, это условная инфекция — вирусолог Виталий Зверев

Вирусолог Виталий Зверев: западные вакцины от COVID могли нанести ущерб иммунитету

Сегодня звучат новые тревожные заявления учёных: люди, которые вакцинировались во время пандемии COVID-19, могут заболеть новой болезнью под названием "X". Окажется ли человечество на пороге новой эпидемии? Будет ли изобретена новая вакцина? Что выявил эксперимент по вакцинации? Об этом и о многом другом Pravda.Ru рассказывает вирусолог Виталий Зверев.

Фото: flickr by CDC Global is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

— В чём особенность новой болезни "X"?

— Давайте сразу разберёмся, что такое "X". Всемирная организация здравоохранения вместе с соответствующими службами проводит регулярные учения. На случай, если вдруг будет эпидемия известных возбудителей — холера, чума. Здесь всё понятно. Но всегда добавляется какая-то неизвестная, новая инфекция.

"X" — это и есть условная инфекция. Вот, кстати, когда проводили такие учения лет пять назад (до пандемии COVID), коронавирусная инфекция проходила под этим самым "Х". Сейчас учёные по-разному смотрят на возможность появления какой-то новой серьёзной инфекции, которая вызовет пандемию.

Некоторые считают, что это вариант птичьего гриппа, который будет легко передаваться от человека к человеку и вызывать очень высокую смертность, как те варианты, которые были лет пятнадцать-двадцать назад. Другие считают, что это будет новая коронавирусная инфекция, которая возникнет у какого-нибудь животного и затем войдёт в популяцию людей. Некоторые говорят о каких-то там возможных лихорадках, которые передаются насекомыми.

Теперь к вашему вопросу о вакцинированных. Я знаю, о чём вы говорите. Это работы голландского учёного, который наблюдает за теми, кто был вакцинирован несколько раз, по крайней мере, во время пандемии. Пока я бы не стал делать таких серьёзных выводов.

Всегда, когда мы проводим массовые кампании по вакцинации, нужно время, чтобы наблюдать за отдалёнными последствиями. Мы знаем, что вакцины, которые применялись, не вызывали вначале побочных действий, но потом стало появляться всё больше публикаций о том, что у определённого круга людей вакцины на основе РНК и ДНК могут приводить даже к летальному исходу.

— Виталий Васильевич, вы считаете, что учёные правы и приближение пандемии "X" — это неизбежный фактор?

— Нет, я так не считаю. Всё может случиться в нашем мире, особенно сейчас, когда мы понимаем, что некоторые люди работают над созданием новых вирусов, которые могут попасть в человеческую популяцию, может быть, даже по случайности, это не будет какой-то биотерроризм. Это может быть случайный вынос вируса в человеческую популяцию из лаборатории, которая с этим вирусом работает. Всё может случиться. Но говорить о том, что это обязательно произойдёт, я бы не стал. Пока у этому нет никаких серьёзных предпосылок. Но надо быть ко всему готовым.

У нас есть программа "Санитарный щит страны", которая должна от таких новых пандемий защитить. Это очень быстрая регистрация нового возбудителя, его характеристика. И создание препаратов, которые могли бы ему противодействовать. Поэтому я не думаю, что всё так страшно. Но определённые опасения есть.

Чем больше мы наблюдаем за теми, кто был вакцинирован, и вакцинирован многократно, тем больше понимаем, что были серьёзные нарушения здоровья, были смертельные случаи. Да, у этих людей что-то произошло с иммунной системой.

Все помнят то, что случилось при вакцинации детей от лихорадки денге в Индонезии, когда на Филиппинах умерло около 600 детей. Потому что оказалось, что вакцина, которая не была до этого проверена на детях, наоборот, вызывает дисбаланс иммунной системы. Иммунная система гораздо резче реагирует на заражение, и дети просто умирали от того так называемого "дистресс-синдрома" и нарушения иммунной системы.

Поэтому надо очень серьёзно наблюдать, делать выводы и чётко представлять категорию людей, подверженных подобным рискам.

— Мы сейчас подходим к очень важной теме. Многие во время пандемии говорили об опасности вакцинирования, но их голоса заглушались, их считали чуть ли не ортодоксами, которые лезут со своими страшилками. Прошло время, появились новые данные. Что происходит с иммунной системой после вакцинации? Насколько сильный удар получает организм от прививки? Я имею в виду именно COVID.

— У нас большой опыт применения других вакцин. Но дело в том, что от COVID в основном прививали вакцинами, созданными на новых платформах, с помощью новых технологий.

Что касается РНК-вакцин — там очень трудно контролировать уровень антигена, который вы вводите в организм.

Когда вы используете традиционные вакцины — всё понятно, мы знаем все реакции. А здесь совершенно новый метод, новый подход, до этого никогда так массово не прививали подобными вакцинами, использовали этот подход только для лечения раковых заболеваний. То есть в небольшом количестве и в определённых ситуациях.

А здесь миллиарды людей были привиты, причём многократно, вот этой большой дозой.

И я с самого начала вакцинации говорил, что С-белок, на котором были основаны практически все вакцины, — не самая удачная мишень для создания иммунитета. Клеточный иммунитет — очень слабый, то есть организм плохо запоминает то, что ему ввели, иммунная система уже через определённое время перестаёт реагировать на попадание в организм этого вируса.

Что происходит? Вирус меняется, С-белок очень изменчивый, и мы уже видели, что конце пандемии, когда появился "Омикрон", вакцины не работали. Создавались всякие мифы, что у вакцинированных не бывает тяжёлого течения заболевания.

Это тоже всё очень умозрительно и пока недоказуемо. Проводится аналогия с гриппом: вакцина от гриппа не гарантирует, что вы не заболеете, но при этом не будет тяжёлых и летальных случаев. С COVID картина иная, поэтому вопрос надо тщательно изучать и делать новые, принципиально другие вакцины. Вот как сейчас делают в Санкт-Петербурге: не на С-белке, а на другом белке этого вируса, который не должен вызывать таких побочных действий и будет работать против многих вариантов коронавируса. Мы не знаем, какой завтра будет коронавирус, нельзя же за ним гоняться, постоянно меняя антигенный состав.

— Разработан ли какой-то метод лечения именно вакцинированных людей? Какие вообще меры по защите от заражения надо принимать? Какие методики будут применяться по лечению этих заболеваний?

— Я должен сразу успокоить наших граждан, потому что речь шла пока о тех вакцинах, которые применялись на Западе. Это другие технологии. У нас редко кто прививался вакцинами AstraZeneca, Pfizer или Moderna. У нас всё-таки были свои вакцины.

— Кстати, именно эти вакцины, которые вы назвали, ругали в Европе больше всего. А российские вакцины показали очень хороший результат. А теперь получается, будем откровенны, и наши российские вакцины нанесли удар по организму?

— Этого пока никто не знает, такие исследования не опубликованы. У нас были другие вакцины, поэтому не надо переносить то, что происходит там, на нашу ситуацию, потому что у нас совсем другие были вакцины.

— Надо ли снова вакцинироваться в случае новой пандемии? Как укрепить иммунитет, который был повреждён прививкой?

— Вы знаете, во-первых, я не стал бы говорить, что иммунитет был повреждён именно прививкой, вакцина действует определённое время, и в течение этого времени и работает иммунитет.

Люди с иммунодефицитами — это отдельный случай. Здесь должен советовать специалист. Если и будет какая-то пандемия, это будет респираторное заболевание, больше похожее на грипп, на коронавирус. Здесь для всех одни и те же рекомендации:

вести здоровый образ жизни,

правильно питаться,

носить маску в общественных местах, в транспорте.

Ничего другого пока не придумали. Я думаю, что появятся и новые лекарства, и новые вакцины. Главное — не превращать эти массовые кампании в кампанейщины. Это медицинская процедура, и к ней нужно подходить по-медицински, как к любой вакцинации. Нужно чётко определить тех людей, которым можно вакцинироваться и которым нельзя.

Мы, всё человечество, провели огромный эксперимент. Никто никогда во время пандемии не вакцинировал. К этому готовятся заранее. Как к эпидемии гриппа — с лета. А здесь так не получилось.

— Мы вообще живём в тревожное время. Не понятно, то ли от животных к нам эти вирусы приходят, то ли из лабораторий.

— К сожалению, есть учёные, которые нарушают этические нормы, работают с вирусами, хотя эти работы запрещены. Поэтому нам нужно быть очень осторожными и принимать все меры для того, чтобы такой пандемии больше не случилось.

— Если я правильно понял, не надо отказываться от вакцинирования, просто надо следить внимательно за появлением новых вакцин, проходить медицинский осмотр, получать рекомендации врача, принимать вакцину на новых принципах. И в этом плане Россия сделала большие шаги вперёд, и наши вакцины оказались очень эффективными.

— Всё верно. И не стоит верить всем слухам, которые возникают на Западе, потому что сравнивать нельзя: они применяли одну тактику, мы другую. Если что-то случится там — не обязательно случится у нас.

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Автор Антон Бекетов Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру Редактор Елена Маргвелашвили Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру Специалист Батагова Виолета Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса. Специалист Коровкин Михаил Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине) Специалист Андрианова Ирина Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.

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