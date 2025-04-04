В Госдуме предложили временные ограничения на экспорт мяса: что это значит для рынка в преддверии майских праздников

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минсельхоза Оксане Лут с предложением ввести временные ограничения на экспорт мясной продукции и квоты на беспошлинный импорт отдельных видов мяса перед майскими праздниками.
Как сообщает РИА Новости, эти меры направлены на предотвращение роста цен. Чернышов предложил ввести своего рода "шашлычное эмбарго", чтобы стабилизировать рынок и удержать цены на доступном уровне.
Согласно данным агентства, ограничения предлагается ввести до 1 июня 2025 года с возможностью корректировки в зависимости от рыночной ситуации.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
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