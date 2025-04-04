В Госдуме предложили временные ограничения на экспорт мяса: что это значит для рынка в преддверии майских праздников

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минсельхоза Оксане Лут с предложением ввести временные ограничения на экспорт мясной продукции и квоты на беспошлинный импорт отдельных видов мяса перед майскими праздниками.

Фото: commons.wikimedia.org by mirian gil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Красное мясо

Как сообщает РИА Новости, эти меры направлены на предотвращение роста цен. Чернышов предложил ввести своего рода "шашлычное эмбарго", чтобы стабилизировать рынок и удержать цены на доступном уровне.

Согласно данным агентства, ограничения предлагается ввести до 1 июня 2025 года с возможностью корректировки в зависимости от рыночной ситуации.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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