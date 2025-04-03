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Камень из ниоткуда: странная находка на Марсе, которую не могут разгадать

1:40
Наука

Марсоход Perseverance, исследуя склоны холма Ведьмин Орешник в районе кратера Джезеро, обнаружил объект, который вызвал замешательство даже у опытных учёных. Камень, названный "Залив Святого Павла", выглядит как скопление крошечных серых шариков, собранных в группы. Он действительно напоминает лягушачью икру — и ничто вокруг не похоже на него.

Марс
Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марс

"Это шокирующая находка", — признаются исследователи.

Камень с неизвестным прошлым

Новый образец состоит из сферических структур диаметром около миллиметра. На Земле такие формы известны как ботриоидные образования и встречаются, например, в агате или гематите. Но на Марсе всё не так однозначно.

Происхождение этих сфер остаётся загадкой. На Земле они формируются при наличии воды или из расплавленных пород. Но откуда взялся "Залив Святого Павла" — никто не знает. Он не связан с окружающей породой и, по мнению специалистов, был перенесён со своего родного места.

Вода или огонь

На Марсе уже находили шаровидные образования. "Черника" из гематита, попкорноподобные породы в кратере Джезеро и круглые структуры в кратере Гейла — всё это связывают с присутствием воды в прошлом. Однако возможно, что в случае с новой находкой сработал другой сценарий — метеоритный удар или вулканическая активность.

Косвенные улики говорят о возможном источнике — тёмный слой породы неподалёку. Чтобы подтвердить догадку, марсоходу предстоит подойти ближе и изучить его.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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