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Эти специи творят чудеса при диабете: но вы точно недооценивали их силу

1:33
Здоровье

Сахарный диабет требует постоянного контроля — особенно за тем, что оказывается на тарелке. Но это не значит, что еда должна быть пресной. Напротив, с правильными специями рацион становится не только вкуснее, но и полезнее.

Диабет
Фото: https://www.freepik.com
Диабет

Пять приправ — знакомых, доступных и вкусных — могут поддерживать стабильный уровень глюкозы и даже улучшать общее состояние. И вот кто в списке:

1. Корица

Эта ароматная специя помогает нормализовать уровень сахара в крови. Её легко добавить в чай, кашу или десерт — вкусно и с пользой.

2. Куркум

Противовоспалительное действие куркумы делает её союзником в борьбе с инсулинорезистентностью. Ложка — и блюдо не только ярче, но и полезнее.

3. Чеснок

Чеснок улучшает липидный профиль и состояние сердечно-сосудистой системы. Для диабетиков это особенно важно.

4. Имбирь

Известен как природный антисептик, но у него есть ещё одна суперспособность. Исследования показывают: имбирь способен снижать уровень глюкозы.

5. Паприка

Паприка — это не просто насыщенный вкус. Она помогает контролировать аппетит и отлично сочетается с мясом, овощами и супами.

Добавив эти специи в повседневные блюда, вы делаете шаг навстречу не только более насыщенному вкусу, но и лучшему самочувствию. Всё просто — и вкусно!

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω — «перехожу, пересекаю»), уст. Мочеистощение, Мочеизнурение — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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