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Откройте для себя Пномпень: от храмов до круиза по Меконгу — это лучший город для бюджетных путешествий

2:31
Туризм

Пномпень — это столица Камбоджи, где древняя культура встречается с современным ритмом жизни. Несмотря на болезненное прошлое, город радует гостей динамичной атмосферой и доступностью для путешественников с любым бюджетом.

Национальный музей Камбоджи
Фото: www.flickr.com by Clay Gilliland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Национальный музей Камбоджи

Пномпень: древность и современность в сердце Камбоджи

По данным сайта HelloSafe, путешествовать по Пномпеню можно всего за 54 доллара в день, включая жильё, еду и транспорт.

Город не просто привлекает туристов своими достопримечательностями, такими как Королевский дворец и храмы, но и предлагает уникальную кулинарную культуру.

Камбоджийская кухня известна разнообразием вкусов, а местные уличные лавки всегда рады предложить что-то вкусное. Не забывайте о ночной жизни — с ресторанами, барами и клубами, которые не оставят равнодушным ни одного путешественника.

Осмотр достопримечательностей Пномпеня

Начните с Ват-Пном — самого высокого храма города, который был построен в XIV веке. Он олицетворяет спокойствие и умиротворение, скрываясь вдали от шумных улиц.

С территории храма открывается потрясающий вид, а его внутренний двор впечатляет величественными ступами и статуями Будды. Не забудьте посетить Серебряную пагоду, названную так из-за серебряных плиток на полу.

Пномпень — это также место, которое нельзя представить без памяти о трагедии Камбоджи. Поле убийства, Музей геноцида Туол Сленг и Центр геноцида Чоенг Эк напомнят вам о непростой истории страны, оставившей неизгладимый след в сердцах людей.

Релакс и кулинария

После насыщенного дня можно отправиться на круиз по реке Меконг. Цены начинаются от 10 долларов с человека, а во время путешествия вам предложат напитки и традиционную кхмерскую музыку.

Для любителей кулинарных приключений стоит посетить ресторан Sombok, где блюда готовят только женщины, а в основе каждого блюда — местные ингредиенты. Особое внимание стоит уделить амоку — рыбе в кокосовом карри, запеченной в банановых листьях.

Если вы ищете не только культурные, но и современные развлечения, Пномпень предложит вам модные бары и клубы.

Район Бассак-лейн идеально подойдёт для любителей крафтовых коктейлей, а в Риверсайде всегда можно найти шумные бары с дешёвым пивом.

Уточнения

Короле́вство Камбо́джа (кхмер. ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា Preăḥ Réachéanachâkr Kâmpŭchéa); государство в Юго-Восточной Азии, расположенное на юге полуострова Индокитай. Столица — Пномпень. Государственный язык — кхмерский — австроазиатский язык, родственный вьетнамскому и записываемый с помощью кхмерского письма.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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