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Спелая и сладкая: этот способ полива ускорит рост рассады земляники в два раза

3:50
Садоводство

Для того чтобы рассада земляники радовала вас своими плодами, важно учитывать ее потребности на каждом этапе роста и правильно подкармливать. Важным аспектом является поддержание баланса азота, фосфора и калия, которые помогают растению развиваться.

Земляника
Фото: commons.wikimedia.org by Oxfordian Kissuth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Земляника

Этапы подкормки и потребности растения в удобрениях

На первых этапах роста земляника нуждается в азоте для формирования зелени и листовой массы. Когда растения подрастут и начнут развивать корневую систему, важно добавить фосфор и калий, чтобы укрепить корни и подготовить их к цветению.

  • На стадии появления настоящих листьев рекомендуется использовать слабый раствор азотных удобрений. Для этого идеально подойдут мочевина или аммиачная селитра с минимальной концентрацией, чтобы избежать повреждения корней.

  • Органические удобрения — такие как настой коровяка или куриного помета, также являются хорошим вариантом. Для приготовления раствора используйте пропорции 1:10 и 1:20 соответственно.

Переход на комплексные удобрения

Когда рассада окрепнет, можно переходить к комплексным удобрениям с фосфором и калием. Для этого идеально подойдут нитроаммофоска или смеси для ягодных культур. Используйте их согласно инструкции на упаковке для получения оптимальных результатов.

Натуральные средства для подкормки

Если вы предпочитаете натуральные решения, то зольный настой будет отличным выбором. Зола богата калием и микроэлементами, которые способствуют здоровому росту растений. Для его приготовления достаточно взять 1 стакан золы и залить 10 литрами воды. Настаивайте раствор в течение суток и используйте его для полива.

Как часто нужно подкармливать рассаду

Подкормки рассады земляники проводите не чаще одного раза в 10-14 дней, чередуя органические и минеральные удобрения. Перед внесением удобрений увлажните почву, чтобы избежать повреждения корней.

Подкормка после укоренения розеток

Когда растения начнут укореняться, переходите к более сложным вегетативным подкормкам, включая кальцинит, сульфат магния, и другие компоненты. Раствор должен быть сбалансирован по составу и иметь рН 5,5-6,0, чтобы обеспечить растения всем необходимым для дальнейшего роста.

Профилактика заболеваний рассады земляники

Одной из важных составляющих ухода за рассадой является защита от грибковых заболеваний. Опрыскивание раствором таких средств, как "Фитоспорин", поможет предотвратить заражение и обеспечит здоровое развитие рассады. Первые всходы обычно появляются через 14-15 дней.

Как ускорить рост рассады земляники

Для стимулирования быстрого роста и созревания ягод землянике необходимы следующие условия:

  • Температура в пределах 25°C днем и около 18°C ночью.

  • Хорошее освещение.

Почва для рассады земляники: что важно знать

Земляника предпочитает слабокислые почвы (рН 6,0-6,2), легкие и хорошо проницаемые. Чтобы избежать быстрого отрастания листьев в ущерб плодоношению, не злоупотребляйте высоким содержанием азота.

Почему плохо растет рассада земляники

Часто рассада земляники не развивается из-за неправильного полива или сухого воздуха. Не забывайте поливать растения и обеспечивать оптимальные условия для их роста, чтобы избежать этой проблемы.

Уточнения

Земляни́ка (лат. Fragária) — род многолетних травянистых растений семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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