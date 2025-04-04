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Космос раскрывает новые детали: как звезды и чёрные дыры формируют вселенную

2:10
Наука

Космический телескоп "Хаббл" сделал потрясающий снимок галактики NGC 4941, расположенной в созвездии Девы, всего в 67 миллионах световых лет от Земли. Этот снимок позволяет увидеть не только удивительные звёздные скопления и облака газа, но и механизмы, которые формируют саму галактику. В центре NGC 4941 скрывается сверхмассивная чёрная дыра, которая изменяет её эволюцию.

Галактика NGC 4941
Фото: esahubble.org by ESA/Hubble & NASA, D. Thilker, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Галактика NGC 4941

Звезды и чёрные дыры: активные созидатели

Снимок был получен в рамках программы, изучающей процесс звёздной обратной связи — как формирование звёзд влияет на окружающее пространство.

Звезды, рождающиеся из облаков газа, с помощью своих ветров и излучения воздействуют на это облако, регулируя темп нового звездообразования. Вспышки сверхновых и другие явления также играют важную роль в этом процессе, нагревая и перемешивая газ, влияя на динамику всей галактики.

Но в NGC 4941 не только звезды формируют окружающую среду. В центре этой спиральной галактики находится активное ядро — сверхмассивная чёрная дыра, поглощающее газ и создающее горячий, ярко светящийся диск.

Этот процесс аналогичен звёздной обратной связи, но в гораздо большем масштабе. Излучение, струи и гравитационные силы, исходящие от чёрной дыры, не только влияют на звезды, но и изменяют структуру самой галактики.

Загадки и открытия

"Хаббл" продолжает удивлять нас своими открытиями, давая возможность изучать даже мельчайшие детали в отдалённых уголках Вселенной.

Снимок NGC 4941 — это ещё одно доказательство того, как объекты на огромных расстояниях могут оказывать влияние на всю свою галактику. Мы видим, как активные ядра галактик могут играть ключевую роль в их эволюции и развитии.

Уточнения

Космический телескоп "Хаббл" (КТХ; англ. Hubble Space Telescope, HST; код обсерватории "250") — автоматическая обсерватория (телескоп) на орбите Земли, названная в честь американского астронома Эдвина Хаббла. "Хаббл" — совместный проект НАСА и Европейского космического агентства и входит в число Больших обсерваторий НАСА. Запущена 24 апреля 1990 года.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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