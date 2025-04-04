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Страшный диагноз Александра Буйнова: певец раскрыл, за что был наказан Богом

Шоу-бизнес

Когда-то Александру Буйнову поставили страшный диагноз: рак предстательной железы, однако сам певец отнёсся к болезни как к своему кресту, который он должен был понести. Он воспринимал свой недуг как наказание Бога за не лучшие поступки.

Молнии
Фото: commons.wikimedia.org by Murray Foubister, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Молнии

Буйнов признался в программе "Судьба человека", что он принёс немало страданий женщинам.

"Есть за что. Потому что я предавал, предавал женщин. В моей жизни было много такого, когда я приносил несчастья человеку. Все мы когда-то совершали подобные поступки, поэтому моё восприятие болезни не было таким сильным, как у окружения. Я так считаю — Бог наказал, и есть за что", — признался Александр.

Буйнов уже давно здоров. Он успокоил поклонников, заявив, что информация о том, что болезнь к нему якобы вернулась, — всего лишь фейк, которому не нужно верить.

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Буйно́в (род. 24 марта 1950, Москва, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Ингушетия (2004).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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